Защо планетата не пада в Слънцето: Физиката зад вечния свободен пад

/Поглед.инфо/ Всеки обект с маса пада под въздействието на гравитационното поле, ала Земята продължава да се движи по елиптична траектория около Слънцето вече 4.5 милиарда години. Настоящият анализ разглежда кинетиката на протопланетния диск, закона за запазване на ъгловия момент и механизма на орбитално движение без атмосферно съпротивление.

Гравитационното привличане между Слънцето и планетите действа без прекъсване. В ежедневната ни физическа реалност всеки хвърлен обект губи своята кинетична енергия поради триенето в атмосферата и пада върху повърхността. При небесната механика обаче процесите се развиват при липса на плътна среда. Земята на практика се намира в състояние на постоянен свободен пад към гравитационния център, но поради високата си тангенциална скорост повърхността на централното тяло се „изкривява“ със същия темп, с който планетата се приближава към него.

Този механизъм се обяснява с принципа на първа космическа скорост, приложена в мащаба на Слънчевата система. Планетата се придвижва напред по вектор, перпендикулярен на гравитационното привличане, а централната маса непрекъснато огъва този вектор в затворена крива.

Произход на орбиталния импулс

Кинетичната енергия на Земята не е възникнала постфактум. Преди около 4.5 милиарда години протозвездният облак от прах и газ е притежавал начален ъглов момент, вероятно задвижен от шокова вълна на близка свръхнова. При последвалото гравитационно свиване влезе в сила законът за запазване на ъгловия момент: с намаляването на радиуса на облака неговата ъглова скорост се е увеличила драстично.

Материалът се е сплескал във въртящ се протопланетен диск. Поради липсата на външно съпротивление във вакуума, този импулс се запазва. Всички планети, формирани в диска, са наследили векторното движение на праховите частици. Въпреки че Слънцето концентрира над 99% от масата на системата, по-голямата част от ъгловия момент остава разпределена в планетите.