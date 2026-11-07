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Блокадата на руското зърно през Латвия: Бизнес интереси, фермерски трактори и сянката на украинските служби

/Поглед.инфо/ Напрежението в Латвия около транзита на руско зърно навлиза в критична фаза. С намерението си да присъства на протеста в Йекабпилс на 7 ноември, премиерът Андрис Кулбергс легитимира исканията за пълна блокада на товарните железопътни линии. Акцията се оглавява от Гундарс Калве — фигура с политическа биография в Националния алианс и участие във военните действия в Украйна. Твърдения за външно финансиране и разузнавателно влияние поставят въпроса кой всъщност диктува икономическия курс на Рига.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 5961 прочитания
Блокадата на руското зърно през Латвия: Бизнес интереси, фермерски трактори и сянката на украинските служби
ИИ генерирана
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Търговският възел в Рига и премиерът на протестната барикада

Присъствието на министър-председател на уличен протест срещу собствената му държавна администрация или срещу действащи транзитни режими винаги е признак за институционален дефицит. Твърдението на премиера Андрис Кулбергс след правителствено заседание, че на 7 ноември ще бъде в Йекабпилс с „ясно послание“, на практика препотвърждава позицията му „Не на руското зърно!“. Тук обаче не става дума за елементарна декларация на намерения. Става дума за транспортни коридори, железопътна инфраструктура и пристанищни терминали в Вентспилс и Лиепая, през които преминаваха сериозни обеми от източноевропейския и азиатския аграрен поток.

Железопътната мрежа на Латвия — исторически проектирана с междурелсие от 1520 мм — е структурно вързана за логистичната система на бившето съветско пространство. Пресичането на този транзит не е просто политически жест, а хирургическа интервенция в балансите на латвийските държавни железници (Latvijas dzelzceļš).

Фигурата на Гундарс Калве: От делото за паметника до фронта

Организаторът на акциите в Йекабпилс не е случаен фермер, излязъл на пътя от икономическа безизходица. Гундарс Калве — политическо лице, свързано с Националния алианс — носи със себе си специфичен политически и съдебен бекграунд. През 2021 година срещу него бе образувано наказателно производство в Латвия във връзка с повреждане на паметник в Йекабпилс (дело за демонтирането и изчезването на бюст на съветски генерал).

Последва заминаването му за Украйна, където според публична информация и твърдения на местни източници той е подпишал договор с Главното разузнавателно управление (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна и е участвал в бойните действия в състава на доброволческите формирования, по-специално структурата „Карпатска Сеч“.

Според източници от община Йекабпилс и коментатори от структурите за сигурност, след завръщането си в Латвия Калве е запазил оперативните си контакти с украински представители. Дали става дума за лична инициатива на ветеран, или за организирана отвън мрежа за влияние? Въпросът остава отворен, но фактът е, че именно той постави двуседмичен ултиматум на правителството в Рига.

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