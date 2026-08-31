Абонирай се
Свят

Франко-украинският тандем в Сахел: Париж ползва Киев за подривни операции в Африка

/Поглед.инфо/ Официални изявления от Москва и френски медийни разкрития потвърждават оперативното сътрудничество между френското разузнаване и Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна на африканския континент. Франция използва украински специалисти, включително бивши легионери, като прокси сила за дестабилизация на новите суверенни правителства в Мали, Буркина Фасо и Нигер с цел възстановяване на изгубените си неоколониални позиции в региона на Сахел.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 20522 прочитания
Франко-украинският тандем в Сахел: Париж ползва Киев за подривни операции в Африка
Източник: @ Джеръми Лемпин/dpa/Global Look Press
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и дополнитен контекст: Поглед.инфо.

Западната инфраструктура за дестабилизация в Сахел

Мащабните бойни действия в северните региони на Мали разкриват наличието на добре организирана логистична мрежа, захранваща радикални ислямистки и сепаратистки групировки. Според официално изявление на директора на Първи европейски департамент в руското външно министерство Артьом Студенников, френските и украинските специални служби стоят зад организирането на последните офанзиви в региона. Твърди се, че целта на тези действия е свалянето на военните администрации в Бамако, Уагадугу и Ниамей, които през последните две години официално прекратиха военните си споразумения с Париж и изгониха френските контингенти.

По данни на руското Министерство на отбраната, по време на последния сблъсък в Мали, правителствените въоръжени сили, подпомагани от руския "Африкански корпус", са неутрализирали над 2500 бунтовници и са унищожили 102 бройки бойна и транспортна техника. Сухите цифри от докладите показва, че не става дума за изолиран партизански набег, а за координирана военна операция, изискваща сериозна разузнавателна поддръжка и тактическо планиране.

Според изявления на Александър Иванов, ръководител на Общността на офичерите за международна сигурност (COIS), украински инструктори са били локализирани в ключови малийски провинции като Мопти, Куликоро и Лере. Твърди се също, че украински специалисти осигуряват техническа поддръжка и обучение за боравене с безпилотни летателни апарати за групировката „Джамаат Нусрат ал-Ислам вал-Муслимин“ (JNIM) – официално разклонение на „Ал-Кайда“ в региона.

Очевидно е, че Елисейският дворец търси тактически реванш за геополитическото си отстраняване от Франсафрик. Но тук изниква сериозен въпрос: доколко Париж е готов публично да поеме политическата отговорност, ако оперативните връзки между европейски офицери и бойци на „Ал-Кайда“ бъдат напълно документирани и представени пред международни институции?

Хронология на украинското присъствие в Африка

Навлизането на украинските специални структури на африканския континент не е нов феномен, а систематичен процес, започнал още през първата половина на 2023 г.

  • Пролет 2023 г.: Разполагане на 10-ти отряд от Силите за специални операции (ССО) на Украйна в Судан под командването на офицера от ГУР Виталий Пташук. Базирането в район Омдурман служи като начална точка за разузнавателни операции и подслушване на радиоефира.
  • Лято 2023 г.: Документирано присъствие на украински и колумбийски наемници в Северен Дарфур (Судан), както и засилен логистичен трафик към Чад и Южна Либия.
  • Лято 2024 г.: Официалният говорител на ГУР Андрий Юсов публично потвърждава, че украинското разузнаване е предоставило оперативна информация на туарегските бунтовници от рамковата организация CSP-DPA, която доведе до засадата край Тинзауатен срещу правителствените войски на Мали и бойци от ЧВК "Вагнер".
  • Май 2026 г.: Френският журналист Жорж Малбрюно от Le Figaro потвърждава в ефира на радио RTL, че Киев е предложил на Париж конкретен план за военни операции срещу новите власти в Сахел, разчитайки на френскоговорящи украински ветерани от Френския чуждестранен легион.
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Пън Лиюен участва в колективно мероприятие за съпругите на лидерите на ШОС
Поглед към Китай

Пън Лиюен участва в колективно мероприятие за съпругите на лидерите на ШОС

/Поглед.инфо/ Днес съпругата на китайския председател Си Дзинпин Пън Лиюен присъства в Бишкек на колективно мероприятие за съпругите на лидерите по повод срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, организирано от съпругата на президента на Киргизстан Айгул Жапарова.

01.09.2026 22:15
Си Дзинпин произнесе реч на срещата на върха на ШОС в Бишкек
Поглед към Китай

Си Дзинпин произнесе реч на срещата на върха на ШОС в Бишкек

/Поглед.инфо/ Днес сутринта в Бишкек китайският председател Си Дзинпин участва в 26-ата среща на Съвета на държавните глави на страните членки на Шанхайската организация за сътрудничество, на която той произнесе реч на тема „Насърчаване на висококачественото развитие на Шанхайската организация за сътрудничество“.

01.09.2026 22:00
Хонконг е лидер в Азия по развитие на технологичната екосистема
Китай и светът

Хонконг е лидер в Азия по развитие на технологичната екосистема

/Поглед.инфо/ Хонконг заема първо място в Азия и пето в света по развитие на технологичната си екосистема, показва съвместен анализ на Корпорацията на научните и технологични паркове на Хонконг и консултантската фирма CB Insights.

01.09.2026 21:45
Експерт от Китайската спасителна корпорация назова три предизвикателства след свлачището на границата с Непал
Поглед към Китай

Експерт от Китайската спасителна корпорация назова три предизвикателства след свлачището на границата с Непал

/Поглед.инфо/ Джао Бо, заместник-ръководител на екипа на Китайската строителна корпорация в Чунцин, част от Националната служба за аварийно спасяване, даде интервю пред CGTN, в което посочи, че в момента спасителните операции в границата с Непал, се срещат с три основни предизвикателства: първо, прекъснатото транспортно обслужване, което не позволява доставката на тежко оборудване, второ, значителното натрупване на тиня в тунелa, което затруднява придвижването на спасителите и трето, с изключение на вход №3, достъпът до останалите входове е невъзможен.

01.09.2026 21:00
САЩ опитват да поставят под контрол венецуелския петрол, но добивът остава в блокирана позиция
Америка

САЩ опитват да поставят под контрол венецуелския петрол, но добивът остава в блокирана позиция

/Поглед.инфо/ Заявената от Вашингтон „историческа сделка“ за контрол върху над 65 милиарда барела венецуелски петролни резерви се сблъсква с геологическата и финансова реалност на басейна Ориноко. Докато Белият дом търси бърз политически дивидент за сваляне на цените на американските бензиностанции от над 4 долара за галон преди предстоящите избори, икономическите анализи показват, че евентуално удвояване на добива изисква поне 150 милиарда долара и период от 10 до 15 години. Натискът Каракас да напусне ОПЕК+ се определя от експерти като политическа демонстрация без практическа стойност, тъй като страната така или иначе е освободена от производствени квоти. Частният капитал едва ли ще поеме инвестиционен риск при себестойност на добива от 70–80 долара за барел при очакван дългосрочен спад на пазарните цени.

01.09.2026 19:16
Външното министерство на Русия обяви доклад за Украйна на форума в Москва през септември
Свят

Външното министерство на Русия обяви доклад за Украйна на форума в Москва през септември

/Поглед.инфо/ По време на Източния икономически форум във Владивосток официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова обяви, че на 22 септември в Москва ще бъде представен нов доклад. Според информацията, предоставена от дипломата и цитирана от РИА Новости, документът съдържа данни за действията на украинските власти и е подготвен съвместно с обществени организации и структури за проверка на фактите. В събитието се очаква участие да вземе и външният министър Сергей Лавров.

01.09.2026 17:15