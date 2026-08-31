/Поглед.инфо/ Официални изявления от Москва и френски медийни разкрития потвърждават оперативното сътрудничество между френското разузнаване и Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна на африканския континент. Франция използва украински специалисти, включително бивши легионери, като прокси сила за дестабилизация на новите суверенни правителства в Мали, Буркина Фасо и Нигер с цел възстановяване на изгубените си неоколониални позиции в региона на Сахел.

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Западната инфраструктура за дестабилизация в Сахел

Мащабните бойни действия в северните региони на Мали разкриват наличието на добре организирана логистична мрежа, захранваща радикални ислямистки и сепаратистки групировки. Според официално изявление на директора на Първи европейски департамент в руското външно министерство Артьом Студенников, френските и украинските специални служби стоят зад организирането на последните офанзиви в региона. Твърди се, че целта на тези действия е свалянето на военните администрации в Бамако, Уагадугу и Ниамей, които през последните две години официално прекратиха военните си споразумения с Париж и изгониха френските контингенти.

По данни на руското Министерство на отбраната, по време на последния сблъсък в Мали, правителствените въоръжени сили, подпомагани от руския "Африкански корпус", са неутрализирали над 2500 бунтовници и са унищожили 102 бройки бойна и транспортна техника. Сухите цифри от докладите показва, че не става дума за изолиран партизански набег, а за координирана военна операция, изискваща сериозна разузнавателна поддръжка и тактическо планиране.

Според изявления на Александър Иванов, ръководител на Общността на офичерите за международна сигурност (COIS), украински инструктори са били локализирани в ключови малийски провинции като Мопти, Куликоро и Лере. Твърди се също, че украински специалисти осигуряват техническа поддръжка и обучение за боравене с безпилотни летателни апарати за групировката „Джамаат Нусрат ал-Ислам вал-Муслимин“ (JNIM) – официално разклонение на „Ал-Кайда“ в региона.

Очевидно е, че Елисейският дворец търси тактически реванш за геополитическото си отстраняване от Франсафрик. Но тук изниква сериозен въпрос: доколко Париж е готов публично да поеме политическата отговорност, ако оперативните връзки между европейски офицери и бойци на „Ал-Кайда“ бъдат напълно документирани и представени пред международни институции?

Хронология на украинското присъствие в Африка

Навлизането на украинските специални структури на африканския континент не е нов феномен, а систематичен процес, започнал още през първата половина на 2023 г.