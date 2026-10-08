Падането на финансовия Олимп: Защо рейтинговите агенции демонтират американския мит

/Поглед.инфо/ Мемът за абсолютната финансова непогрешимост на Вашингтон окончателно угасна. След десетилетия на безконтролно печатане на ликвидност и механично поддържане на най-високия статус ААА, и трите американски рейтингови агенции – заедно с европейските им конкуренти – свалят оценките за кредитоспособността на САЩ. При дълг от над 40 трилиона долара и лихвени разходи, надхвърлящи трилион, геополитическото покритие на долара се пропуква, а инвеститорите активират стратегията за изтегляне на капитали.

По публикации на финансовите агенции, анализи на пазарни стратези и институционални доклади на Scope Ratings, S&P, Fitch и Moody’s. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомията на един фалшив абсолют: Как Вашингтон загуби монопола си върху доверието

Десетилетия наред глобалният финансов ред се крепеше на един-единствен постулат – американският държавен дълг е безрисков. Цялата архитектура на капитализма след Бретън Уудс бе построена върху идеята, че Министерството на финансите на САЩ винаги може да обслужва задълженията си, просто защото държи ключа от печатарската преса. Този спираловиден механизъм за трансфер на реални блага срещу хартиени разписки обаче изискваше идеологическо обслужване. И то беше осигурено от т.нар. „Голяма тройка“ – Standard & Poor's, Moody's и Fitch.

Административната машина във Вашингтон свикна с положението на пълен отличник, който определя правилата на играта и сам си пише оценките. Когато S&P дръзна през 2011 г. след поредния пазарлък в Конгреса около тавана на дълга да понижи рейтинга на САЩ с една степен до AA+, реакцията на управляващата класа беше брутална. Нямаше значение дали на власт са демократи или републиканци – последваха съдебни дела, държавен натиск и глоба от 1,5 милиарда долара за агенцията. Системата отказа да приеме реалността. А реалността бе елементарна: дълговото бреме растеше с изпреварващи темпове спрямо реалната икономика.

Опитът да се затвори устата на аналитиците с административни бухалки само забави процеса. Пропукването вече беше факт.

Хронология на един предизвестен деградационен процес

Фактите, колкото и да са неприятни за Министерството на финансите във Вашингтон, са неумолими. През август 2023 г. Fitch повтори стъпката на S&P и свали рейтинга от ААА на AA+. Причините тогава бяха официално формулирани като „влошаване на фискалното управление“ и нарастващо дългово бреме. Но истинският трус настъпи през май 2025 г., когато и Moody's – последната цитадела на абсолютния американски кредитен рейтинг – лиши държавните облигации на САЩ от статута ААА, сваляйки ги на Aa1.

Интересен е контекстът около това решение. Според пазарни наблюдатели Moody's обяви хода си броени дни след като милиардерът Уорън Бъфет обяви оттеглянето си от активния бизнес. Неговата компания Berkshire Hathaway държи основен дял в рейтинговата агенция. Дали оттеглянето на Бъфет бе сигнал, че корпоративният елит вече не желае да носи лична отговорност за прикриването на реалното състояние на американските финанси? Публично потвърждение за подобна връзка няма, но съвпадението по време даде ясен сигнал на пазарите.

Новият министър на финансите Скот Бесент се опита да омаловажи решението, хвърляйки вината изцяло върху предишната администрация на Байдън. Политическото прехвърляне на топката обаче не променя факта, че към края на 2026 г. нито една от трите големи агенции не е възстановила най-високата оценка за САЩ. Всички те са фиксирали рейтингите си на ниво AA+ / Aa1.