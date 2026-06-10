Китайската ракета-носител „Джуцюе-2E Y6“ изстреля 2 нови спътника в космоса

/Поглед.инфо/ Във вторник Китай успешно изстреля ракета-носител „Джуцюе-2E Y6“, за да пренесе два нови спътника в космоса.

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Ракетата-носител излетя в 16:23 ч. (пекинско време) от пилотната зона за иновации в търговската космическа дейност „Дунфън“ в северозападната част на Китай. Двата спътника се наричат Spacesail DTC 01 и China Mobile 02. Това беше осмата мисия с ракети-носители от серията „Джуцюе-2“.

Според разработчика на ракетата, китайската частна ракетна компания LandSpace, „Джуцюе-2E Y6“ е двустепенна криогенна ракета-носител с течно гориво, с диаметър на корпуса 3,35 метра.

Ракетата има товароносимост от 6 тона до ниска околоземна орбита и 4 тона до 500-километрова слънчево-синхронна орбита, посочи разработчикът.