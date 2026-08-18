Русия затвори курилската страница: Защо Токио и Вашингтон се опитват да взривят Ялтенско-Потсдамската система

/Поглед.инфо/ Посещението на руския президент Владимир Путин на остров Итуруп предизвика остра офанзива от страна на Токио, подкрепена незабавно от Вашингтон. Острият тон на руското външно министерство и последвалото дипломатическо напрежение около призоваването на японския посланик в Москва показват, че спорът отдавна е надхвърлил рамките на регионален дебат за четири острова. В играта се включи и Пекин, подкрепяйки позицията на Москва. Това не е просто спорен казус за територии, а директен сблъсък за запазване на международноправната архитектура след 1945 година в Азиатско-тихоокеанския регион.

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Военно-стратегическата реалност на Итуруп и дипломатическият клин

Визитата на руския държавен глава на остров Итуруп не е спонтанна демонстрация на суверенитет, а планирана стъпка с ясно определен военно-стратегически адрес. Островът, заедно с Кунашир, Шикотан и групата Хабомаи, формира естествена бариера, която контролира изхода на Охотско море към открития Атлантически и Тихоокеански океан. Според военни наблюдатели, разполагането на бреговите ракетни комплекси „Бал“ и „Бастион“, както и модернизацията на летището „Буревестник“, отдавна са превърнали южната част на Курилската гряда във форпост за противодействие на американското присъствие в Североизточна Азия.

Реакцията на новата японска администрация на чело с министър-председателя Санае Такаичи, която определи пътуването като „абсолютно неприемливо“, бе последвана от светкавично дипломатическо противопоставяне. Японският външен министър Тошимицу Мотеги връчи протестна нота на руския посланик Николай Ноздрев, настоявайки за незабавно предаване на позицията на Токио в Москва. В отговор бе задействана процедура по призоваване на японския посланик в Русия. Обяснението на японската дипломатическа мисия, че посланикът е възпрепятстван поради заболяване и може да се яви едва на 18 август, беше прието със сериозен скептицизъм в Москва — руският външен министър Сергей Лавров открито посъветва Токио да спре с опитите за отклоняване на вниманието от собствената си милитаризация.

Тук проличава първият сериозен разлом. Поведението на японския дипломатически корпус изглежда като опит за печелене на време и синхронизация с Вашингтон, а не като самостоятелна външнополитическа линия.

Ревизионизъм срещу Ялтенско-Потсдамския мир

За да се разбере защо Пекин реагира толкова светкавично в подкрепа на Москва, трябва да се излезе от тесния контекст на руско-японските търговски отношения. Китайското външно министерство направи пряка връзка между исканията на Токио и опитите за преразглеждане на резултатите от Втората световна война. Това е точката, в която интересите на Москва и Пекин съвпадат напълно.

За Пекин въпросът за Курилите е пряко свързан със статута на островите Дяоюйдао (Сенкаку), върху които Китай претендира за суверенитет, позовавайки се на капитулацията на империята от 1945 г. Ако на Токио бъде позволено да оспорва правната сила на решенията от Кримската (Ялтенската) и Потсдамската конференции, това автоматично отваря вратата за ревизия на всички териториални граници в Източна Азия.

Американската позиция, изразена от посланика на САЩ в Токио Джордж Глас, че Вашингтон признава японския суверенитет над спорните острови още от 50-те години на миналия век, е пълна илюстрация на геополитическия прагматизъм на Белия дом. Трябва обаче да припомним историческите факти, които често се спестяват в западния дискурс: