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Свят

Фантомният износ през Ормуз: Защо медийният шум за "сенчестия флот" не съвпада с физиката на петрола

/Поглед.инфо/ Вълната от публикации за нов „флот в сянка“, който уж нощем пренася милиони барели през Ормузкия проток с изключени транспондери, повдига повече въпроси за счетоводството и пропагандата, отколкото за корабоплаването. Докато американски представители назовават цифри от 9 милиона барела на ден, пазарните реалности и физическата инфраструктура показват съвсем различна картина. Редакциите разглобяват сложната игра между геополитическия натиск на Вашингтон, финансовите нужди на Техеран и реалния транзит на горива.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10884 прочитания
Фантомният износ през Ормуз: Защо медийният шум за "сенчестия флот" не съвпада с физиката на петрола
Източник: @ Амирхосеин Хоргуи/АП/ТАСС
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Аритметиката на мъглата: Анонимни източници и сателитна реалност

Историята с т.нар. „совалков флот в сянка“ в Ормузкия проток се появи първоначално на страниците на Bloomberg, позовавайки се на анонимни източници от индустрията. Според тази версия малки танкери преминават през протока с изключени системи за автоматична идентификация (AIS), за да претоварят суровината на по-големи плавателни съдове в близост до бреговете на Оман.

Схемата технически изглежда възможна. Изключването на AIS премахва кораба от търговските системи за проследяване като MarineTraffic или VesselFinder. Но тук започват разминаванията. Изключен транспондер не прави сто хиляди тона стомана невидими за крайбрежните радари на Иранския революционен гвардейски корпус (IRGC) или за военните сателити.

Масло в огъня наля американският министър на енергетиката Крис Райт, според когото през пролива преминавали до 9 милиона барела дневно. Тази цифра изглежда силно надценена спрямо независимите оценки, които определят реалния преминаващ поток на около 4 милиона барела на ден при настоящите рискове. Има голяма вероятност за двойно отчитане: един барел, претоварен от малък на голям танкер в района на Фуджейра, бързо се превръща в "два барела" в нечии отчети.

Икономическата логика срещу военния риск

За държави като Кувейт, Катар, Ирак и Обединените арабски емирства (ОАЕ) спирането на износа е икономическа смърт. Разходите за застраховка на корабите в тази зона са скочили многократно, а застрахователните клубове (P&I Clubs) изискват строги гаранции.

Но тук има нещо, което не излиза. Ако протокът наистина бе заминиран или под строг ирански обстрел, как тези "совалки" преминават необезпокоявани? Според източници от Фонда за национална енергийна сигурност (ФНЕБ), публичните твърдения за масов „невидим“ транзит не издържат на военната логика. Иран разполага с достатъчно брегови ракетни комплекси и патрулни катери, за да прихване всеки кораб, независимо дали транспондерът му работи, или не.

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