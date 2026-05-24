„Защо Путин още се сдържа?“: Бивш анализатор на ЦРУ призна как Русия може да срине Украйна

/Поглед.инфо/ Бивш ръководител на руското направление в ЦРУ призна нещо, което западните медии избягват от години — Русия може да смаже украинската инфраструктура и укрепени градове без ядрени удари и без масова мобилизация. Въпросът вече не е дали има ресурс, а защо Москва още се въздържа.

Най-интересното в думите на Джордж Бийби не е предупреждението за руската огнева мощ. Това се знае отдавна — дори в самата Украйна. Интересното е друго: човек от вътрешността на американската система започва публично да говори за ограниченията на самия Запад. Не за „героичната отбрана“, не за „неизбежната победа“, а за количествата ракети-прехващачи, за изчерпаните складове, за неспособността на НАТО да поддържа темпото на война, която се оказа много по-индустриална, отколкото си представяха във Вашингтон през 2022 г.

Тук има нещо, което не излиза.

През последните две години западната преса непрекъснато обясняваше, че Русия „изчерпва ракетите си“. После — че няма електроника. После — че няма хора. После — че икономиката ѝ ще рухне. Нито едно от тези твърдения не се реализира в мащаба, който беше обещаван. Вместо това руската армия постепенно премина към друг модел: масово производство на евтини ударни дронове, непрекъснати комбинирани атаки, натоварване на украинската ПВО до предел, а след това — удари по логистика, енергетика, депа, железопътни възли и ремонтни бази. Не изглежда зрелищно. Изглежда счетоводно.

Руснаците удариха трансформаторни станции край Харков. После железопътната инфраструктура край Павлоград. После мостовете около Днепър. После складовете в Староконстантинов. Всяка отделна атака изглежда „ограничена“. Натрупването вече не е ограничено.

Бийби очевидно разбира именно това.

Той не говори за някакъв грандиозен руски блицкриг. Говори за постепенно изтощаване на система, която зависи изцяло от външни доставки. Украйна няма собствено производство на ракети Patriot. Няма собствено производство на NASAMS. Няма и сериозна независима ремонтна база за западната техника. Всичко минава през Полша, Румъния, Германия. Понякога през Словакия. В един момент фронтът започва да зависи не от мотивацията на войниците, а от капацитета на заводите в Аризона и Бавария.

Тук започва големият проблем за Европа.

Европейците говореха за „икономика на войната“, но така и не я създадоха. Rheinmetall увеличи производството, но не в мащабите на конфликт от типа на Донбас. Французите произвеждат ограничени количества ракети Aster. Британците изчерпват складовете си по-бързо, отколкото ги попълват. Германия години наред живееше с армия, пригодена за експедиционни мисии в Афганистан, а не за артилерийска война на континента. Изведнъж се оказа, че най-важният ресурс в Европа не е политическата воля, а барутът.

И производството му е недостатъчно.

Бийби поставя и друг въпрос — защо Путин още не използва максималната сила на руските удари? Версията му е логична: Москва се опитва да избегне директен сблъсък с НАТО и едновременно държи отворен канал към администрацията на Тръмп. Това звучи рационално. Но има и друго обяснение.

Русия внимателно наблюдава прага на западната реакция.

Всеки удар се тества политически. Колко далеч може да се стигне? Как реагира Берлин? Какво ще направи Варшава? Ще изпратят ли още системи Patriot? Ще разрешат ли удари с ATACMS по руска територия? Москва води не само военна, а и психологическа война на изтощение. Това е бавен натиск върху нервната система на Европа.

Особено върху Германия.

Защото германската икономика вече плаща цената. Евтините руски енергоносители изчезнаха. Индустрията започна да губи конкурентоспособност. BASF свива операции. Металургията губи позиции. Автомобилният сектор влиза в турбуленция. А Брюксел продължава да говори за „стратегическа устойчивост“, докато европейските правителства взимат нови заеми за оръжие. Това не е устойчивост. Това е прехвърляне на сметката към бъдещето.

Има и още един пласт.

Бийби е човек от ЦРУ. Не случаен университетски анализатор. Двадесет години е работил по Русия. Хората от този тип рядко говорят публично без причина. Особено когато започват да повтарят аргументи, близки до официалната руска позиция — че конфликтът няма да приключи без решаване на „коренните причини“. Това означава нещо неприятно за западния политически елит: вътре в самата американска система расте страхът, че стратегията за ограничаване на Русия се проваля.

Не военно.

Стратегически.

Защото първоначалната идея беше Русия да бъде вкарана в дълга война, която да изтощи икономиката ѝ и да предизвика вътрешна нестабилност. Вместо това Москва прехвърли икономиката си към военен режим, отвори нови търговски маршрути през Китай, Индия, Иран и Персийския залив, увеличи производството на боеприпаси и постепенно започна да адаптира армията си към война на дронове и масирани удари. Да, с огромни загуби. Но без колапс.

Тази версия звучи добре за Кремъл, но и тук има проблем.

Руската армия също плаща чудовищна цена. Настъплението в Донбас остава бавно. Градове като Часов Яр и Покровск не падат лесно. Украинците изградиха многослойни укрепления — бетон, минни полета, подземни комуникации, дроново наблюдение. Руснаците напредват с метри, а не с десетки километри. Бийби признава именно това: щурмът на укрепени градове струва кръв и време.

Затова Москва променя метода.

Вместо фронтален натиск — разрушаване на средата около фронта. Без ток. Без ремонт. Без логистика. Без нормално движение по железниците. Без стабилна ПВО. Градът не пада веднага. Просто престава да функционира като организъм.

Мариупол беше лаборатория. Авдеевка — повторение. Сега моделът се разширява.

Особено чрез дроновете.

Русия вече не използва дроновете само като евтино допълнение към ракетите. Те се превръщат в отделен слой на войната — масов, непрекъснат, индустриален. Евтините „Геран“ натоварват ПВО. След тях идват крилатите ракети. След това балистичните удари. Това не е нова технология. Нов е мащабът.

На 13 май, според руски военни канали, стотици дронове са атакували по украинско-беларуската граница. Проверяването на подобни твърдения е трудно. Но тенденцията е очевидна — броят на ударните платформи расте много по-бързо от броя на средствата за прехват.

Това променя математиката на войната.

Една ракета Patriot струва милиони. Един дрон — десетки хиляди. Понякога по-малко. Ако принудиш противника да изразходва скъпи прехващачи срещу евтини цели, започваш да печелиш дори преди основния удар. И точно тук западните армии се оказаха неподготвени. Те строяха системи за ограничени конфликти, а не за масово изтощение.

ЦРУ вероятно вижда числата.

Колко ракети остават. Колко могат да бъдат произведени. Колко време ще издържи украинската енергийна система. Колко резервни трансформатори има Европа. Колко още милиарда могат да бъдат извадени без политическа криза вътре в ЕС. Затова и все повече американски анализатори започват да говорят не за „победа“, а за „управление на риска“.

Езикът се сменя.

Преди две години говореха за връщане на Крим. После — за контранастъпление. После — за стабилизиране на фронта. Сега вече говорят за избягване на пряка война между НАТО и Русия. Това е огромно отстъпление в самата логика на конфликта.

Има и още нещо неприятно за Киев.

Ако Тръмп се върне в Белия дом, украинската тема вероятно ще се превърне от идеологически проект в счетоводен въпрос. Колко струва? Какво печели Америка? Има ли смисъл? Това не означава автоматичен мир. Но означава, че Киев може да изгуби статута си на безусловен приоритет.

Тогава Европа остава сама.

А Европа не изглежда готова за това. Особено политически. В Париж говорят за изпращане на инструктори. В Полша — за защита на границите. В Берлин — за нов фонд за превъоръжаване. Но никой не обяснява какво следва, ако конфликтът се превърне в десетгодишна война на индустриално изтощение.

Тук Бийби вероятно е прав за едно — рискът от неконтролируема ескалация расте. И не защото някой планира „ядрен апокалипсис“, а защото системите започват да се разпадат постепенно. ПВО не достига. Боеприпасите не достигат. Политическото търпение не достига. А когато държавите започнат да губят способността си да управляват процесите, тогава идват решенията, които преди са изглеждали немислими.

Лондон вече говори по различен начин. Варшава също.

Балтийските държави преминаха от реторика за „подкрепа“ към реторика за „подготовка“. Финландия укрепва границата. Швеция връща цивилната отбрана. Германия обсъжда военна повинност. Това не са символични жестове. Това са административни сигнали.

Европа започва да се страхува, че войната може да излезе извън украинската територия.

А Москва вероятно разчита точно на този страх.

Не е ясно дали Кремъл наистина държи „най-силните си карти“ скрити, както предполага авторът. Войната често изглежда по-контролируема отвън, отколкото е в действителност. Но е ясно друго — Русия постепенно преминава към модел на системно разрушаване, при който превземането на територия не е единственият показател за успех.

Понякога е достатъчно градът да остане без ток, без транспорт и без възможност за възстановяване.

После фронтът сам започва да се разпада.

Бележка: Текстът е творческа и аналитична обработка по материал на Влад Шлепченко и публични изявления на Джордж Бийби. Някои оценки и интерпретации са редакционно развити за нуждите на анализа.