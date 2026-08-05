След капитализма ли е изкуственият интелект?

I. Машината, която вече не заменя ръцете, а разума

Всяка голяма епоха започва с обещание и завършва с въпрос. Индустриалната революция обеща изобилие, но попита кой ще притежава машините. Масовото производство обеща евтини стоки, но попита каква цена ще плати работникът. Дигиталната революция обеща свободен достъп до знание, но попита кой ще контролира данните. Изкуственият интелект обещава нещо още по-радикално: освобождаване на човека от рутината, недостига и част от тежестта на труда. Въпросът този път е по-дълбок. Какво ще стане с общество, в което богатството може да се създава все по-малко чрез човешки труд, а правото на достоен живот продължава да зависи почти изцяло от продажбата на този труд?

Това не е просто спор за нова технология. Това е спор за края на една историческа връзка. В продължение на столетия капитализмът е изграждал своята легитимност върху негласен договор: човекът предоставя труд, предприемачът организира капитал и риск, пазарът разпределя дохода, а държавата пази правилата. Договорът никога не е бил равноправен, но е бил разбираем. Дори най-бедният е можел да вярва, че чрез труд, образование, дисциплина и късмет има шанс да подобри положението си. Изкуственият интелект не унищожава непременно този договор за един ден. Той започва да го обезсмисля отвътре.

Досегашните машини заменяха главно мускулното усилие. Новите системи започват да заместват части от самото човешко разсъждение. Те пишат, превеждат, програмират, анализират договори, проектират, диагностицират, управляват логистика, създават изображения, музика и реклама. Те не са човешки разум в пълния смисъл на думата, нито са морални субекти, но икономиката не пита дали една система има душа. Тя пита дали може да изпълни задачата по-бързо, по-евтино и достатъчно надеждно. Когато отговорът е положителен, натискът към автоматизация става почти неудържим.

Тук се появява първото голямо противоречие. От гледна точка на производителността това е успех. От гледна точка на обществения ред може да се превърне в бедствие. Ако една компания увеличи производството си двойно с половината персонал, счетоводният резултат е отличен. Ако хиляди компании направят същото, държавата получава по-малко трудови доходи, по-малко осигурителни вноски, по-слабо потребление и повече хора, които трябва да бъдат подпомагани. Рационалното решение на отделната фирма може да произведе ирационален резултат за цялото общество.

Капитализмът досега се е спасявал чрез създаване на нови професии. Каруцарят изчезва, но се появява шофьорът. Телеграфистът изчезва, но се появява телекомуникационният инженер. Част от фабричния труд намалява, но растат услугите, администрацията, финансите, образованието и културните индустрии. Това е силният исторически аргумент на оптимистите: технологията не унищожава труда, а го преобразува. Аргументът е сериозен и не бива да бъде отхвърлян лекомислено. Но днешният преход има различна особеност. Изкуственият интелект не атакува една професия или един сектор. Той прониква едновременно в почти всички дейности, които могат да бъдат преведени в информация, правила, вероятности и езикови модели.

Вероятно ще възникнат нови професии, но няма гаранция, че ще бъдат достатъчно многобройни, добре платени и достъпни за хората, чиито работни места изчезват. Не всеки счетоводител може да стане инженер по машинно обучение. Не всеки служител в колцентър може да се превърне в дизайнер на автономни системи. Не всеки петдесетгодишен човек с семейство, кредит и ограничено време може да започне живота си отначало, само защото някой икономически доклад е обявил преквалификацията за универсално решение. Обществото няма право да превръща човешката биография в дефектен файл, който просто трябва да бъде обновен.

Технологичният оптимизъм често прикрива морална леност. Лесно е да се каже, че пазарът ще намери решение. Пазарът намира цена, но не винаги намира справедливост. Той може да оцени колко струва един час човешки труд, но не може сам да реши дали човекът без търсено умение заслужава дом, лечение, храна и образование за децата си. Това решение е политическо, правно и нравствено. То принадлежи на общността.

Затова въпросът не е дали изкуственият интелект е добър или лош. Технологията няма собствена обществена съвест. Въпросът е кой я притежава, кой определя целите й, кой получава дивидента от нейната производителност и кой носи загубите от прехода. Една и съща технология може да освободи милиони хора от унизителен труд или да ги превърне в икономически излишни. Разликата не се намира в алгоритъма. Тя се намира в институциите.

Когато малък брой корпорации притежават изчислителната инфраструктура, най-ценните модели, огромните масиви от данни и каналите за разпространение, те получават власт, която надхвърля обикновеното икономическо влияние. Те могат да определят не само цената на продукта, но и архитектурата на знанието, достъпа до информация, ритъма на труда и границите на публичния разговор. В миналото индустриалецът е притежавал фабриката. Днес технологичната платформа може да притежава фабриката, пазара, рекламата, посредника, данните за потребителя и алгоритъма, който решава какво изобщо ще бъде видяно.

Тук капитализмът достига до собствената си философска граница. Ако собствеността върху средствата за производство е концентрирана, неравенството нараства. Ако обаче средството за производство вече е универсална система, способна да възпроизвежда интелектуален труд в огромен мащаб, концентрацията не произвежда само неравенство. Тя произвежда зависимост. Милиони хора могат да се окажат не просто по-бедни от собствениците на технологията, а структурно ненужни за създаването на стойност според старите пазарни критерии.

Това е моментът, в който трябва да престанем да говорим за изкуствения интелект като за по-удобен софтуер. Той е нов фактор на властта. Който контролира автоматизирания разум, може да контролира производството, администрацията, сигурността, общественото мнение и постепенно самите стандарти за истина. Затова регулацията не може да бъде сведена до защита на личните данни и забрана на няколко опасни приложения. Необходим е конституционен тип мислене: как да се раздели властта, как да се предотврати монополът, как да се гарантира човешка отговорност и как да се запази свободата на гражданина.

Българската политика почти не разбира мащаба на този разлом. У нас изкуственият интелект често се представя като тема за конференции, дигитални стратегии и снимки пред екран. Политици, които не са прочели сериозен анализ за автоматизацията, произнасят готови фрази за иновации и конкурентоспособност. Администрацията мисли за електронна услуга, но не и за общество, в което цели категории административен труд могат да станат излишни. Партиите спорят за назначения, процедури и поредния кратък скандал, докато светът подготвя най-голямото преразпределение на икономическа власт след индустриалната революция.

Тази слепота е опасна. Малките и периферни държави могат да се превърнат в цифрови колонии. Те ще купуват чужди модели, ще предоставят данни, ще плащат лицензи и ще носят социалната цена от съкращенията, без да участват съществено в собствеността и печалбата. Ако България не изгради образование, публична инфраструктура, национален капацитет и ясни правила, тя няма да бъде участник в новата икономика. Ще бъде пазар, доставчик на евтин ресурс и територия за внедряване на чужди решения.

Но опасността не бива да се използва като оправдание за технологичен страх. Да спрем развитието е нито възможно, нито разумно. Човечеството не се е отказало от електричеството, защото то може да убива, нито от медицината, защото грешката може да бъде фатална. Истинската задача е да подчиним технологията на човешка цел. Изкуственият интелект трябва да увеличава свободата, а не да произвежда ново крепостничество. Той трябва да намалява тежкия труд, а не да отнема правото на живот на онзи, чийто труд вече не е необходим. Той трябва да демократизира знанието, а не да го затваря в частни черни кутии.

Следователно големият въпрос не е дали изкуственият интелект идва след капитализма във времето. Той вече е тук, докато капитализмът продължава да съществува. Въпросът е дали тази технология ще принуди капитализма да се преобрази толкова дълбоко, че старото му име вече няма да бъде достатъчно. Възможно е да не настъпи внезапен край, а бавна метаморфоза. Пазарът ще остане, частната инициатива ще остане, собствеността ще остане. Но ако обществото иска да оцелее, правото на съществуване не може повече да бъде изцяло заложник на пазара на труда.

II. Историята никога не оставя новите технологии без нов морал

Историята показва, че техническата промяна сама по себе си не създава справедливост. Тя разрушава старите граници, увеличава възможното и освобождава сили, които обществото трябва да овладее чрез нов морал и ново право. Когато институциите изостават, прогресът се превръща в привилегия на силните. Когато обществото успее да преведе техническата мощ на езика на общото благо, възниква нов цивилизационен ред.

Римската република и по-късната империя дават ранен пример за това напрежение. Военните завоевания, робският труд и концентрацията на земя в големи владения увеличават богатството на елита, но разрушават положението на дребните свободни земеделци, върху които се е крепяла републиканската гражданственост. Хората, които са носили оръжие за Рим, се завръщат и откриват, че икономическият ред вече няма нужда от тях по стария начин. Натрупването на богатство не укрепва автоматично държавата. То може да подкопае социалната основа, от която държавата черпи легитимност.

Опитите на братята Гракхи да ограничат концентрацията на земя са били не просто аграрна реформа. Те са били опит да се защити политическата общност от икономическото й разпадане. Когато свободният гражданин губи материалната основа на независимостта си, републиката започва да се изпразва от съдържание. Формално той има права. Реално е зависим от покровител, раздаване, тълпа или военачалник. Историята на Рим напомня, че крайното неравенство не е само социален проблем. То е проблем на държавността.

Римските раздавания на зърно често се представят високомерно като купуване на тълпата. В тях несъмнено има политическа манипулация. Но зад явлението стои и по-дълбока истина: общество, което концентрира собствеността и лишава голяма част от гражданите от устойчив поминък, рано или късно е принудено да създаде форма на гарантирано снабдяване. Иначе градът се превръща в барутен погреб. Социалната политика възниква не само от милосърдие. Тя възниква като условие за обществен мир.

Индустриалната революция повтаря същия конфликт в нов мащаб. Машините увеличават производството, снижават цените и създават богатства, каквито предходните поколения трудно са можели да си представят. Заедно с това фабричният труд поглъща мъже, жени и деца, работният ден е безпощаден, градовете растат по-бързо от санитарната и жилищната инфраструктура, а старите общности се разпадат. Пазарът освобождава производителна енергия, но не поставя сам граница на експлоатацията.

Отговорът идва бавно и след тежки конфликти. Появяват се профсъюзи, трудово законодателство, ограничения на детския труд, право на почивка, обществено осигуряване, прогресивно данъчно облагане и масово образование. Днес някои говорят за тези институции като за пречки пред естествения пазар. Исторически истината е обратната. Именно те спасяват пазарното общество от собствените му разрушителни крайности. Социалната държава не е външна добавка към модерната икономика. Тя е политическата цена, срещу която обществото приема нейната динамика.

В края на XIX век Католическата църква формулира в енцикликата Rerum Novarum моралния проблем на индустриалния капитализъм. Папа Лъв XIII защитава частната собственост, но отказва да я превърне в абсолют. Трудът не е стока като всяка друга, защото зад него стои човешка личност, семейство и право на достоен живот. Богатството носи задължения, а държавата не може да остане безучастна, когато формалната свобода на договора прикрива фактическо безсилие на работника.

Това послание остава изненадващо съвременно. В ерата на изкуствения интелект спорът отново не е между собственост и пълното й премахване. Спорът е за нейната обществена функция. Правото да притежаваш технологията не може да означава право да прехвърлиш всички разходи на прехода върху обществото, а всички печалби да задържиш за себе си. Частната инициатива заслужава защита, защото създава, рискува и открива. Но когато новата производителност се изгражда върху поколения обществено финансирано образование, научни открития, инфраструктура, данни и правен ред, обществото също има легитимен дял в резултата.

Още Аристотел различава средствата от целите. Богатството е средство за добър живот, а не самият добър живот. Когато натрупването се превърне в крайна цел, политическата общност губи ориентир. Съвременната икономика често измерва успеха чрез ръста на производство, капитализация и потребление, но не може да отговори защо обществото трябва да произвежда повече, ако мнозинството живее в страх, самота и несигурност. Изкуственият интелект изостря този въпрос до крайност. Ако можем да произвеждаме повече с по-малко човешко усилие, смисълът не е да създадем повече безработни. Смисълът е да освободим човешко време за семейство, знание, грижа, изкуство, общност и духовен живот.

Джон Ролс предлага мисловен експеримент, който трябва да бъде приложен към технологичната епоха. Представете си, че създаваме правилата на обществото, без да знаем къде ще се родим, какви способности ще имаме, дали професията ни ще бъде търсена и дали алгоритъмът няма да ни направи излишни. Не знаем дали ще бъдем собственик на технологична компания, лекар, шофьор, учител, човек с увреждане или дете в бедно семейство. При такава завеса на незнанието разумният човек едва ли би избрал общество, в което достъпът до основните условия на живот зависи напълно от пазарната стойност на неговия труд.

Той би приел неравенства, ако те стимулират творчество, риск и развитие, но само при условие, че подобряват и положението на най-слабите. Това е същността на принципа на разликата. Пренесен към изкуствения интелект, той означава следното: огромните печалби от автоматизация могат да бъдат оправдани, само ако част от тях системно повишава сигурността, образованието, здравето и свободата на цялото общество. Иначе технологичният успех е частен, а цивилизационният провал е общ.

Модерният човек е възпитан да свързва ценността си с професията. Още при запознанство питаме: какво работиш? По-рядко питаме какво разбираш, за кого се грижиш, какво създаваш, на какво си верен. Трудовата етика е изградила дисциплина и отговорност, но е създала и опасна заблуда, че човекът, който не произвежда достатъчно пазарна стойност, струва по-малко. Тази заблуда става морално непоносима, когато самата технология започва да намалява нуждата от човешки труд.

Няма по-жестока политическа формула от следната: обществото вече не се нуждае от твоя труд, следователно не се нуждае от теб. Това би било връщане към варварството, маскирано като ефективност. Човешкото достойнство предхожда икономическата полезност. Детето, възрастният, болният, безработният, човекът, който се грижи за близък, творецът без пазарен успех и гражданинът в преход не са дефектни единици на производството. Те са членове на политическа и нравствена общност.

Технологичната епоха изисква да разграничим правото на доход от задължението за участие. Гарантираният минимум не трябва да означава общество на пасивността. Човекът има нужда да бъде полезен, признат и свързан с другите. Но участието не е само наемен труд. То включва грижа за деца и възрастни, доброволчество, обучение, култура, местна общност, гражданска активност, екологична дейност и творчество. Много от най-важните човешки приноси са слабо платени или изобщо неплатени, докато някои дейности с висока пазарна цена имат съмнителна обществена стойност.

Тук се разкрива и културният проблем на капитализма. Той е изключително силен в превръщането на желанията в пазари, но слаб в определянето кои желания заслужават да бъдат насърчавани. Обществото може да инвестира милиарди в привличане на внимание, пристрастяване към екрана и демонстративно потребление, докато учителят, медицинската сестра и човекът, който се грижи за възрастен родител, остават недооценени. Изкуственият интелект може да усили тази деформация, ако бъде използван предимно за по-точна манипулация на поведението и по-агресивна продажба.

Затова новият морал не трябва да се изчерпва с преразпределение на пари. Той трябва да възстанови йерархията на ценностите. Технологията е успешна, когато служи на истината, свободата и човешкото развитие. Тя е провал, когато превръща гражданина в предвидим потребител, детето в източник на данни, работника в временен разход, а демокрацията в пазар на емоции.

Хенри Кисинджър предупреждаваше, че изкуственият интелект променя не само инструментите, но и начина, по който човечеството разбира реалността. Ювал Харари поставя въпроса за властта над данните и за възможността системите да познават човека по-добре, отколкото той познава себе си. Тези предупреждения не трябва да се приемат като пророчества, а като политически задачи. Демокрацията е създадена за свят, в който гражданите и институциите могат да разпознаят източника на власт. Алгоритмичната власт често е невидима, разпределена и защитена с търговска тайна.

Ето защо историята не ни дава готово решение, но ни дава ясен урок. При всяка голяма технологична промяна обществото първо допуска натрупване на страдание, после организира съпротива и накрая създава нови права. Днес имаме шанс да не чакаме детския труд, гладните квартали и политическите катастрофи на цифровата епоха, за да разберем очевидното. Можем предварително да изградим институции, които да разпределят ползите и да ограничат властта. Това би било истинският белег на цивилизационна зрелост.

III. Новият обществен договор

Ако изкуственият интелект разрушава връзката между труд, доход и достойнство, отговорът не може да бъде нито забрана на машините, нито безусловно подчинение на пазара. Необходим е нов обществен договор. Той трябва да запази свободната инициатива, личната отговорност и правото на собственост, но да признае, че производителността на автоматизираната икономика е резултат от общо цивилизационно наследство. Никоя компания не е създала сама математиката, електричеството, интернет, университетите, езика, обществената инфраструктура и поколенията знания, върху които стъпват нейните модели. Частният принос е реален, но не е единствен.

Първият стълб на този договор трябва да бъде граждански дивидент от производителността на изкуствения интелект. Това не е наказание за успеха и не е конфискация. Това е признание, че когато обществото позволява на автоматизацията да замества труд в огромен мащаб, част от създадената стойност трябва да се връща към гражданите. Дивидентът може да бъде финансиран чрез комбинация от данъчно облагане на свръхпечалби, участие на публични фондове в стратегически технологични проекти, такси за използване на обществени масиви от данни и приходи от публична цифрова инфраструктура.

Тук е важно да не се създава примитивен данък върху всеки робот или всяка програма. Подобен подход може да спре полезни инвестиции и да накаже малкия бизнес. Данъчната система трябва да следва икономическия резултат, концентрацията и заместването на трудови доходи, а не самото наличие на технология. Когато една компания автоматизира процес, повишава печалбата си и намалява значително фонда за заплати, част от разликата следва да участва във финансирането на обществения преход. Правилото трябва да бъде предвидимо, прозрачно и еднакво за всички.

Вторият стълб трябва да бъде Фонд за бъдещето. Той не бива да бъде поредната бюджетна сметка, от която властта харчи според текущия политически интерес. Необходим е независим публичен фонд с ясни законови цели, професионално управление, граждански контрол и забрана за използване на средствата за покриване на обикновени дефицити. Част от стойността, създавана чрез автоматизацията, трябва да се натрупва като обществен капитал.

Фондът може да инвестира в образование, научна инфраструктура, национални изчислителни мощности, здравеопазване, достъпни жилища, регионално развитие и дялове в стратегически технологии. Така гражданите няма да получават само социални плащания. Те ще бъдат косвени съсобственици на част от производителния капитал на бъдещето. Това е принципно важно. Ако трудът намалява като източник на доход, собствеността трябва да се разшири като източник на сигурност.

Най-добрият отговор на концентрацията не е задължително унищожаване на частната собственост, а демократизиране на достъпа до собственост. Пенсионни фондове, граждански фондове, кооперативни модели, общински инвестиционни структури и национален фонд могат да превърнат технологичната печалба в дългосрочен обществен актив. Така новият ред няма да бъде държавен монопол, нито олигархия на платформите. Той може да бъде смесена система, в която пазарът създава, а обществото участва в натрупания резултат.

Третият стълб е гарантиран жизнен минимум. Тук езикът има значение. Не става дума за милостиня, която властта подхвърля на ненужните. Става дума за правна защита на човешкото достойнство. Всеки гражданин трябва да има гарантиран достъп до храна, подслон, основна енергия, здравеопазване, образование, цифрова свързаност и минимален паричен доход. В общество на висока производителност гладът и бездомността не са природни бедствия. Те са политически избор.

Гарантираният минимум не трябва да бъде проектиран така, че да наказва труда. Ако човек започне работа и загуби всяка подкрепа още с първия спечелен лев, системата създава капан. Подкрепата трябва да намалява постепенно, а не рязко. Данъчната и социалната система могат да бъдат обединени чрез отрицателен подоходен данък, базов доход или комбиниран модел. Името е второстепенно. Важни са простотата, предвидимостта, липсата на унизителна бюрокрация и запазването на стимул за участие.

Разбира се, базовият доход не е магическо решение. Ако жилищата, здравеопазването и образованието са оставени на неконтролирани монополи, допълнителният доход може просто да бъде погълнат от по-високи цени. Затова паричната гаранция трябва да върви с обществени услуги, конкуренция, жилищна политика и антимонополно право. Не е достатъчно да дадеш на човека пари за наем, ако ограничен брой собственици могат веднага да повишат наемите.

Четвъртият стълб е безплатното образование и преквалификацията през целия живот. Образованието не може повече да бъде етап, който приключва на двадесет и няколко години. В технологичната епоха гражданинът ще преминава през няколко професионални самоличности. Държавата и работодателите трябва да гарантират периоди на платено обучение, достъп до университетски и професионални програми, индивидуални образователни сметки и право на преквалификация преди, а не след загубата на работа.

Но и тук трябва да се каже истината. Не всеки може да бъде преквалифициран за всяка професия. Политиците обичат думата преквалификация, защото тя прехвърля отговорността върху отделния човек. Ако не си намерил място в новата икономика, значи не си учил достатъчно. Това е удобна лъжа. Обществото е длъжно да предлага реалистични пътища, съобразени с възраст, способности, регион и семейни задължения. Някои хора ще се нуждаят от нова професия, други от допълване на уменията, трети от по-кратко работно време, а четвърти от защитено участие в обществени и грижовни дейности.

Петият стълб е ново разбиране за труда. Ако производителността нараства, естественият цивилизационен резултат трябва да бъде по-кратко работно време, а не постоянна тревога от уволнение. Осемчасовият ден не е природен закон. Той е исторически компромис. Четиридневната седмица, гъвкавото разпределение на времето и споделянето на работни места могат да разпределят ползата от автоматизацията между повече хора. В противен случай едни ще работят до изтощение, а други ще бъдат изтласкани в безполезност.

Новото разбиране за труда трябва да признае и труда на грижата. Отглеждането на дете, подкрепата за възрастен родител, доброволческата помощ, културната дейност и участието в местната общност създават обществена стойност, макар пазарът често да не я измерва. Гражданският дивидент и гарантираният минимум могат да дадат на хората време за тези дейности. Това не означава край на отговорността. Напротив, означава разширяване на понятието за отговорен живот.

Шестият стълб е етично и правно управление на изкуствения интелект. Системите, които влияят върху здраве, свобода, кредит, образование, работа и публична власт, не могат да бъдат оставени изцяло на търговска тайна. Гражданинът трябва да знае кога решение е подпомогнато или взето от алгоритъм. Той трябва да има право на човешки преглед, обяснение и оспорване. Отговорността винаги трябва да се носи от определим човек или институция. Не може администрация, банка или болница да се оправдава с думите: системата така реши.

Нужни са строги забрани за автономни решения, които засягат основни права без човешки контрол. Нужни са правила срещу масово биометрично наблюдение, манипулативни системи, дискриминационни модели и използване на детски данни. Нужни са независими одити, регистри на високорисковите системи и реални санкции. Етиката без право е пожелание. Правото без технически капацитет е театър.

Седмият стълб е защита на демокрацията. Изкуственият интелект може да произвежда убедителни лъжи, персонализирана пропаганда и огромно количество съдържание на нищожна цена. Това променя самата среда, в която гражданите формират мнение. Необходима е прозрачност на политическата реклама, ясно обозначаване на синтетично съдържание, отговорност на платформите и силни обществени медии. Но защитата не трябва да се превръща в цензура. Истината не се пази чрез министерство на истината, а чрез плурализъм, образование, независима журналистика и възможност да се проследи източникът.

Осмият стълб е суверенитетът. Европа не може да бъде само регулатор на технологии, създадени другаде. Тя трябва да развива собствени модели, изчислителна инфраструктура, енергийна база, научни центрове и публични приложения. Европейската традиция има уникален ресурс: съчетание на пазар, социална държава, човешки права и културно многообразие. Тя може да предложи различен модел от американския корпоративен максимализъм и китайския държавен контрол.

Европа обаче трябва да бъде честна със себе си. Не може да говори за технологичен суверенитет, ако университетите й губят таланти, капиталовите пазари са разпокъсани, енергията е непредвидима, а всяка иновация се задушава от бюрокрация преди да достигне мащаб. Регулацията трябва да защитава човека, но и да позволява създаването. Континент, който само забранява, ще бъде зависим от онези, които произвеждат.

За България задачата е двойна. Трябва да се включим в европейския капацитет и едновременно да изградим собствена основа. Това означава модерно математическо и хуманитарно образование, свързани университети и бизнес, държавни данни с високо качество, цифрова администрация, която не е заложник на един доставчик, и подкрепа за български компании. Не е нужно да създаваме най-големия модел в света. Нужно е да можем да разбираме, адаптираме и контролираме системите, от които ще зависи държавата.

Политиците трябва да престанат да разглеждат темата като декоративна модерност. Националната стратегия за изкуствен интелект трябва да бъде свързана с данъчна политика, образование, трудово право, социално осигуряване, национална сигурност и регионално развитие. Автоматизацията няма да засегне само програмистите. Тя ще промени администрацията, транспорта, търговията, счетоводството, правото, медиите и медицината. Нужен е постоянен обществен съвет с представители на науката, труда, бизнеса, синдикатите, гражданските организации и държавата, а не поредна комисия без власт и отговорност.

Новият обществен договор трябва да бъде и глобален. Не можем да изградим остров на достойнството в Европа, докато милиарди хора остават без вода, храна, лекарства и образование. Изкуственият интелект може да намали разходите за диагностика, обучение, управление на земеделие и достъп до знание. Но ако технологията остане заключена зад цена, патенти и инфраструктурна зависимост, тя ще увеличи разликата между центъра и периферията.

Един глобален пакт за базов минимум не означава еднакъв доход навсякъде. Той означава общо признати материални основи на човешкото достойнство: чиста вода, достатъчно храна, базова медицинска помощ, подслон, начално и средно образование, цифров достъп и защита от крайна експлоатация. Финансирането може да идва от международни фондове, данък върху част от глобалните технологични ренти, преструктуриране на дългове и участие на най-богатите държави и компании.

Скептикът ще каже, че ресурсите няма да стигнат. Истината е, че човечеството вече произвежда огромно богатство, но го разпределя крайно неравномерно и разхищава колосални ресурси. Проблемът не е само физическият недостиг. Проблемът е политическата воля, инфраструктурата, корупцията, войната и липсата на институции. Разбира се, не всичко може да бъде решено с прехвърляне на пари. Но е морално неприемливо в XXI век милиони хора да бъдат заплашени от глад, докато други общества унищожават храна, за да поддържат цени или защото системата не може да я достави.

Това не е призив към наивна утопия. Всяка система може да бъде злоупотребена. Гарантираният минимум може да се превърне в инструмент за политическа зависимост. Фондът за бъдещето може да бъде разграбен. Регулацията може да защити старите монополи. Образователните програми могат да се превърнат в индустрия за безсмислени сертификати. Затова институционалният дизайн е решаващ. Нужни са независимост, прозрачност, съдебен контрол, публични данни, ограничени мандати и ясна лична отговорност.

Най-опасният модел би бил дигитален феодализъм: малка класа собственици на алгоритми и инфраструктура, широка маса зависими потребители и държава, която разпределя минимални помощи срещу послушание. Такова общество може да изглежда спокойно, но няма да бъде свободно. Гражданският дивидент трябва да бъде право, а не награда за лоялност. Достъпът до образование и здраве трябва да бъде гарантиран от закона, а не от благоволението на платформа или партия.

Също толкова опасна е и противоположната крайност: държавата да монополизира изкуствения интелект в името на общото благо. Историята показва какво става, когато властта получи едновременно данни, наблюдение, пропаганда и икономически контрол. Новият обществен договор трябва да разпределя властта между публични, частни, кооперативни и граждански структури. Свободата се пази не с обещанията на добрия владетел, а с институционални противотежести.

Промяната ще изисква и нова политическа коалиция. Работници, малки предприемачи, професионалисти, учители, родители и млади хора имат общ интерес производителността да служи на обществото, а не само на технологичната рента. Старото противопоставяне между държава и пазар е недостатъчно. Истинският спор е между концентрирана и разпределена власт, между общество на зависимостта и общество на участието.

Левицата ще сгреши, ако вижда в изкуствения интелект само нов инструмент на експлоатация и предлага единствено забрани и преразпределение. Десницата ще сгреши, ако вярва, че собствеността и договорът автоматично произвеждат справедлив резултат. Консервативната мисъл ще сгреши, ако защитава старите форми на труд, без да вижда, че технологията вече ги променя. Либералната мисъл ще сгреши, ако свежда свободата до избор между платформи. Необходим е нов синтез: предприемачество без олигархия, социална сигурност без държавна опека, технология без обезчовечаване и свобода с отговорност.

Този синтез не отменя личното усилие. Гарантираният минимум не освобождава човека от задължението да развива способностите си, да помага, да учи и да носи отговорност. Но обществото също има задължение. То не може да изисква дисциплина от гражданина, ако самото то позволява печалбата да бъде частна, а катастрофата обществена. Не може да проповядва трудова етика на човек, чиято професия е унищожена от система, финансирана и обучена чрез общо натрупано знание.

В крайна сметка изкуственият интелект ни принуждава да отговорим на въпрос, който модерността дълго отлагаше: какво е човекът, когато не е работна функция? Ако отговорът е само потребител, бъдещето ще бъде празно, макар и удобно. Ако отговорът е гражданин, творец, родител, приятел, вярващ, мислещо и отговорно същество, тогава освобождаването от част от труда може да се превърне в културен възход.

Технологията може да даде време, но не може да даде смисъл. Може да генерира текст, но не може да поеме моралната отговорност за думите. Може да открива закономерности, но не може да реши какъв живот заслужава да бъде живян. Тези решения остават човешки. Колкото по-мощни стават машините, толкова по-необходимо е човекът да бъде възпитан в свобода, съвест, критическо мислене и милосърдие.

Затова образованието на бъдещето не трябва да подготвя единствено работна сила. То трябва да подготвя личности, които могат да различават истина от манипулация, цел от средство, свобода от каприз и прогрес от поклонение пред силата. Хуманитарното знание не е лукс в ерата на изкуствения интелект. То е защитната система на цивилизацията.

След капитализма ли е изкуственият интелект? Вероятно не в смисъла на внезапна революция, която ще премахне пазара и собствеността. Но той може да бъде след капитализма като негова граница, корекция и преобразяване. Системата, в която достойнството зависи от продажбата на труд, няма да издържи, ако трудът престане да бъде основният източник на стойност. Тогава или ще създадем нови форми на участие и разпределение, или ще получим общество на технологични господари и цифрово зависими маси.

Изборът не е между прогрес и минало. Изборът е между прогрес с обществена цел и прогрес без морал. Между изкуствен интелект, който освобождава човека, и изкуствен интелект, който го обезценява. Между цивилизация, която превръща производителността в общо време и сигурност, и цивилизация, която превръща излишъка в още по-голяма власт за малцина.

XX век изгради богатството предимно чрез организирания човешки труд. XXI век може да създава все по-голяма част от богатството без пряк човешки труд. От тази промяна следва проста, но революционна идея: ако машините участват все повече в производството, гражданите трябва да участват повече в собствеността и дивидента. Иначе обществената система ще изгуби моралното основание, върху което се крепи.

Възможно е бъдещите поколения да не помнят имената на днешните технологични милиардери, нито моделите, които днес ни изглеждат чудодейни. Но ще помнят решението, което нашето поколение е взело. Дали сме използвали изкуствения интелект, за да освободим човека от унизителния недостиг, или сме го използвали, за да обявим милиони хора за ненужни. Дали сме превърнали невижданата производителност в граждански дивидент, образование, здраве и време за живот, или сме позволили тя да се натрупа като невиждана власт.

Бъдещето няма да ни съди по това колко умни са били машините ни. Ще ни съди по това дали ние сме останали хора.