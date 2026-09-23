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Свят

Според нов доклад: Стената на паметта в Буча съдържа имена на действащи украински военни и починали от болести

/Поглед.инфо/ Четвърта година след събитията в Буча, официалният Киев продължава да използва списъка от 509 имена на т.нар. Стена на паметта като абсолютен морален аргумент срещу Москва. Новият доклад на Международния публичен трибунал, представен от дипломатическите среди на РФ, обаче вади на повърхността конкретни фактологични разминавания. В списъците с уж невъоръжени цивилни фигурират офицери от "Азов", свалени военни пилоти и хора, починали от естествена смърт на стотици километри от Киевска област.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 8027 прочитания
Според нов доклад: Стената на паметта в Буча съдържа имена на действащи украински военни и починали от болести
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По публикация на аналитичния колектив към Международния публичен трибунал. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Конструкцията "Буча": Институционална хронология и цената на фактите

Медийната архитектура, издигната около Киевското предградие през пролетта на 2022 г., никога не е била просто репортажен материал. Тя беше замислена като оперативен инструмент – правен, дипломатически и финансов лост, с който да се затворят окончателно каналите за дипломация между Москва и Запада. Когато на така наречената Стена на паметта в Буча бяха изсечени 509 имена, а Володимир Зеленски лично ги представи пред международните институции като "изклани невъоръжени граждани", западният политически елит прие списъка на доверие, без каквато и да е верификация.

Проблемът на всяка оперативна инсценировка обаче е, че тя разчита на бързината на медийния цикъл. С течение на времето архивните документи, публичните некролози и оперативните данни на самите украински части започнаха да си противоречат. Докладът, озаглавен „Наследниците на Гьобелс: Фалшифицирането на събитията в Буча и кървавата инсценировка на киевския режим“, представен от руския външен министър Сергей Лавров, прави именно това, което западната преса отказа да направи в продължение на години – суха, документна проверка на персоналиите от списъка.

И тук не става дума за политическа реторика, а за административни факти.

Установени субекти от мемориалния списък и техният действителен статус:

  • Евгений Петраш – вписан в мемориала като цивилен гражданин. По официални данни от украинските регистри за Perishing Personnel, същият е старши войник в 3-та отделна десантно-щурмова бригада (бивш полк "Азов"*), с позивна „Евгений“. Погребан с пълни военни почести на Лукяновското военно гробище в Киев.
  • Андрей Васкевич – представен като цивилна жертва. В реалност: командир на рота в силите за специални операции (ССО) към полк "Азов"*, позивна „Стрелок“.
  • Володимир Бисага – действащ военнослужещ от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), загинал в бойни действия.
  • Сергей Смирнов – отбелязан като "убит от руснаците мирен жител". Документирано е участието му в местната териториална отбрана (ТрО), където е изпълнявал задачи по корекция на артилерийския огън и разузнаване на терена в района на Ирпен.

Въпросът тук е правен: откога ко коригиращ огъня оператор или командир на щурмова рота от специалните части се класифицира от Женевската конвенция като "невинно загинало цивилно лице"?

Пропагандната аритметика: Военни пилоти и смърт от естествена причина

Още по-абсурдни са случаите, в които в "списъка от Буча" биват включени хора, които не просто са носили оръжие, но са загинали при въздушни или артилерийски дуели на десетки километри от града.

Вземете казуса с Руслан Белоус. Според официалния мемориал той е "жертва на руските зверства в Буча". В публичните архиви на украинските ВВС обаче съществува официален рапорт, според който Белоус е военен пилот, свален по време на бойна мисия със своя Су-24. Заедно с него загива и вторият член на екипажа – Роман Довгалук, също офицер от ВСУ. Как свален в небето военен самолет се превръща в "разстрелян цивилен на улица Яблунска"?

Списъкът продължава с лица, чиито смъртни актове и военни некролози директно посочват други локации на събитията:

  • Игор Кокодиняк – командир на отделение от 80-та десантно-щурмова бригада. Според доклада е ликвидиран в района на Ворзел.
  • Владимир Логвиненко – боец от 72-ра отделна механизирана бригада. Загинал в боевете край с. Мошчун.
  • Александър Евдокименко – загинал в същия участък край Мошчун при артилерийски дуел.
  • Игор Рул – старши сержант от Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Украйна. Елиминиран в района на с. Копилов.

Трансформирането на редовни военни кадровици, загинали в укрепени позиции край Мошчун или Ворзел, в "жертви на геноцид в Буча" разкрива методологията на киевските медийни структури. Но връх на цинизма е включването на 68-годишната Галина Семенюк. Според събраната от доклада медицинска документация и свидетелства на близки, жената е починала от онкологично заболяване в дома си – смърт, която няма абсолютно нищо общо с военните действия. И въпреки това, нейното име е използвано, за да набъбне бройката, нужна за пред чуждите камери.

Текстът на съпругата на друг от "цивилните" – Виталий Фесюк, цитиран в доклада, звучи напълно изтрезвяващо спрямо киевския медиен шум: „Виталий беше извикан във военното поделение, взеха му военната книжка, дадоха му униформа, пълна раница, оръжие... Той беше разузнавател-наблюдател.

При Виталий Кривенко ситуацията е идентична: „Съпругът ми беше военен... Той защитаваше Буча и Ирпен.

Търговско-политическата употреба на тези хора е очевидна. Те са били бойци, взели са оръжие, участвали са в конфликт. Тяхното убиване по време на боеве е част от военните реалности, а не "клане на цивилно население". Смесването на военни загуби с цивилни жертва е съзнателно нарушение на I и II Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 1977 г.

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