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Поглед към Китай

Разнообразни дейности стимулират селските „микро-ваканции“ в Китай

/Поглед.инфо/ Пазарът на селски културен туризъм отбелязва устойчив скок в популярността си, като постоянно се появяват нови гледки и преживявания. Потребителите се отказват от повърхностните разглеждания на забележителности и търсят по-специфични и задълбочени преживявания, което води до промяна в потреблението на културен туризъм от разширяване на мащаба към подобряване на качеството.

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Разнообразни дейности стимулират селските „микро-ваканции“ в Китай
Източник: 38picres.cgtn.com
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600-годишното древно село Уандзятуан в провинция Шандун е съживило редица стари празни дворове чрез подход на „възстановяване в първоначалното им състояние“. Наслаждавайки се на кафе в стари къщи и правейки занаяти във вековни дворове – това ново преживяване, съчетаващо традиция и модерност, привлича много туристи.

Ли Син, служител на Центъра за управление и обслужване на селото, каза: „Първо възстановихме екологията и подобрихме жизнената среда. В същото време съживихме празните къщи и дворове. Това позволява на нашите туристи да се насладят на кафе, да се занимават с ръкоделия и да отседнат в къщи за гости в нашите вековни дворове, като наистина ги насърчаваме да останат и да забавят темпото.“ Туристът Дзоу Чуннан заяви, че обича да идва тук с децата си, за да са близо до природата през уикендите. „Можем също така да се докоснем до създаването на нематериално културно наследство от първа ръка. Участието и ангажираността са много по-добри от простото разглеждане на забележителности.“

В момента село Уандзятуан е обновило повече от 30 традиционни къщи и е разработило 12 бутикови къщи за гости. По време на тази лятна ваканция селото е приело повече от 200 хиляди туристи, генерирайки над 9 милиона юана приходи от туризъм. Сега моделът на съживяване на древни сгради в село Уандзятуан се популяризира в околните села, създавайки верига за потребление на културен туризъм, обхващаща хранене, настаняване и учебни пътувания.

Тъй като пътуването на хората навлиза във високочестотен и разнообразен етап, селският туризъм ускорява преминаването си от „просто разходка“ към „задълбочени преживявания“. Завладяващите селски драматични турове, с богатите си сцени, свързват ресурсите за културен туризъм на цялото село, стимулирайки селските „микро-ваканции“.

Влизайки в културния двор в село Цинтан, град Нингбо, провинция Джъдзян, туристите обличат традиционни костюми, превръщайки се в „студенти, полагащи императорски изпит“, и следват сюжета през древни улици и алеи, преживявайки характерни дейности като паради, игри с хвърляне на тенджери и изработване на хартия, усещайки културното наследство на селото, докато се движат през променящия се пейзаж. Турист Гъ Сяосяо каза: „Туровете, базирани на сценарии, са невероятно завладяващи, създавайки наистина завладяваща атмосфера и преживяване“.

Село Цинтан беше добавено в списъка с китайски традиционни села през 2013 г. През последните години селото се съживи, като използва турове, базирани на сценарии, за да интегрира дълбоко исторически приказки, фолклорни дейности и пространства от реалния пейзаж.

Джан Джъмин, директор за развитието на село Цинтан заяви, че тук се интегрира древна сцена, селско читалище и дори пътеки на селото в част от сюжета на преживяванията, базирани на селски сценарии. Разработиха се и серия от продукти за културен туризъм, свързващи цялата верига на индустрията за културен туризъм.

Освен турове, селото предлага и десетки други преживявания, включително вкусни храни, занаяти и учебни турове. Старите сгради са превърнати в ангажиращи и интерактивни „живи класни стаи“, а културният туризъм се е развил от кратки „транзитни обиколки“ на родови зали и стари къщи до „микро-ваканции“ със среден престой над шест часа на човек.

Ректорът на Китайския изследователски институт по туризъм Дай Бин посочи, че все повече туристи прекарват уикендите и празниците си, пътувайки, за да се насладят на пейзажите на селските райони и на културни представления. Това донася нови възможности за развитие на микротуризма, включително селския туризъм, индустриалния туризъм и земеделския туризъм. Все повече туристи искат да споделят местната култура и да се докоснат до добрия живот на местните жители, което прави туристическата индустрия по-иновативна и предоставя ново пространство, нов импулс и нови възможности за традиционните туристически сектори.

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