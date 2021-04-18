/Поглед.инфо/ Бихме искали да обърнем вниманието на посетителите на страницата на Посолството във «Facebook», че от 2008 година почетен консул на Русия в Пловдив е предприемачът Георги Гергов.

Нашият почетен консул взема активно участие в мероприятия, които имат за цел укрепването на руско-българските отношения, той направи доста за развитието на междурегионални връзки, запазването на паметници на общата история на Русия и България. При това тази работа беше започната от Георги Гергов още преди 2008 година.

С неговата подкрепа провеждат се мащабни мероприятия, посветени на укрепването на руско-българските отношения, включително шествията на «Безсмъртния полк» и акцията «Георгиевската лентичка», великолепни концерти и запомнящи се задълго поздравления на ветерани.

Със съдействието на Георги Гергов Русия през 2011 г. стана официален партньор на Международния панаир Пловдив и от 2013 г. поднови участието в неговата работа в пълен формат, а през 2019 г. Русия беше страна-партньор на форума, което допринася до растежа на икономическия авторитет на нашата страна на Балканите.

Нашият почетен консул оказва всестранна подкрепа на катедрата по руски език и Центъра за руски език към Пловдивския университет «Паисий Хилендарски», включително в рамките на руско-български научни и образователни проекти.

И това далеч не е всичко. Гордеем се с това, че Русия има такъв приятел, истински патриот на България и Пловдив, който вече няколко десетилетия не на думи, а на дело помага да запазва и да развива приятелските отношения между руския и българския народ.

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Хотели бы обратить внимание посетителей страницы Посольства в «Фейсбуке», что с 2008 года Почётным консулом России в Пловдиве является предприниматель Георги Гергов.

Наш Почётный консул принимает активное участие в мероприятиях, направленных на укрепление российско-болгарских отношений, много сделал для развития межрегиональных связей, сохранения памятников общей истории России и Болгарии. Причем начал эту работу Георги Гергов ещё задолго до 2008 года.

При его поддержке проводятся масштабные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, в том числе шествия «Бессмертного полка» и акции «Георгиевская ленточка», великолепные концерты и запоминающиеся надолго поздравления ветеранов.

При содействии Георги Гергова Россия в 2011 г. стала официальным партнером Международной Пловдивской ярмарки и с 2013 г. возобновила полноформатное участие в её работе, в 2019 г. Россия была страной-партнером этого форума, что способствует росту экономического авторитета нашей страны на Балканах.

Наш Почётный консул оказывает всестороннюю помощь кафедре русистики и Русскому центру Пловдивского университета им.Паисия Хилендарского, в том числе в рамках российско-болгарских научных и образовательных проектов.

И это далеко не всё. Гордимся тем, что у России есть такой друг, искренний патриот Болгарии и Пловдива, который в течение нескольких десятилетий не на словах, а на деле помогает сохранить и развивать дружественные отношения между российским и болгарским народами.

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