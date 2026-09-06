Архивното гробище на уфологията срещу студената логика на биоинформатиката

/Поглед.инфо/ Публичните бази данни с генетична информация все по-често се превръщат в бойно поле между молекулярната биология и алтернативната уфология. Новите hipotezi, стъпващи върху масиви от данни като "1000 генома", опитват да вкарат теоретична рамка в явления, които десетилетия наред разчитаха единствено на субективни разкази под хипноза. Въпросът обаче никога не е опирал до желанието да вярваме, а до твърдите лимити на самата лабораторна техника, шумът в данните и вероятността за технически грешки при секвенирането.

Биоинформатика срещу аномалиите в депонираните данни

Работата с публични масиви от генетични данни е марш през минно поле от системни грешки, артефакти при подготовката на библиотеките и софтуерни разминавания при сглобяването на четенията (reads). Когато д-р Макс Ремпел, оглавяващ "Фондацията за изследване на ДНК резонанса", съобщава за открити 348 генетични варианта в 11 семейства от проекта "1000 генома", които уж липсват при родителите, логичният въпрос на всеки биоинформатик не е "кой ги е вмъкнал", а как са обработени суровите FASTQ файлове. Проектът "1000 генома", чиито основни фази приключиха в периода 2010–2015 г., разчиташе предимно на секвениране с ниско покритие (около 4x–8x) за масовите проби и едва 30x за ограничен брой трио-семейства. При подобна резолюция фалшиво-позитивните резултати за de novo мутации или вариации в броя на копията (CNV) са не просто възможни – те са статистически неизбежни.

Методологията за откриване на генотипни несъответствия изисква пълно покритие с висока дълбочина (High-Coverage WGS) и задължително валидиране чрез Sanger секвениране на конкретните локуси. Безапелационното изключване на технологията CRISPR въз основа на факта, че субектите са родени преди 1990 г., звучи убедително за широката публика, но игнорира базовия въпрос за полиморфизмите, естествените соматични мутации и най-вече – за софтуерните грешки при подравняването на полиморфни региони спрямо референтния човешки геном (GRCh37 или GRCh38). Твърдението, че става дума за чуждородни "вложки", се сблъсква с факта, че биосферата е пълна с вируси, ендогенни ретровируси (HERV), съставляващи около 8% от собствения ни геном, и микробиална контаминация на самите лабораторни проби. Без стриктна контрола за контаминация, всяка непозната последователност в масива автоматично се превръща в поле за спекулации.

Историческата рамка на мита за хибридите

Идеята за генетично инженерство, провеждано от външни сили, не е родена в сухите текстове на генетичните бази данни. Тя е директно наследство от социологическия и психологически феномен на 80-те и 90-те години на миналия век. Изследванията на историка Дейвид Джейкъбс от университета Темпъл, цитирани често в тези среди, разчитат на стотици анамнези, събирани чрез регресивна хипноза – метод, отдавна критикуван от академичната общност поради изключително високия риск от създаване на фалшиви спомени и конфабулации. Джейкъбс изгради цяла нарaтивна структура за систематично създаване на "хибриди", но в неговите трудове винаги е липсвала материалната следа: нито един физически образ, нито една тъкан, нито един измерим биохимичен маркер.

Търсенето на такива маркери днес в публичните бази данни е опит да се присади академична легитимност върху конструкции от поп-културата. Опитите да се изследват лица, самоопределящи се като отвлечени, бързо опират в стената на комерсиалните генотипни тестове (като 23andMe или AncestryDNA). Тези платформи ползват DNA microarrays (чипове), които анализират предварително известни еднонуклеотидни полиморфизми (SNP), а не цялостната последователност. Те са напълно непригодни за откриване на "нови" или "неизвестни" инсерции. Преходът към секвениране от следващо поколение (NGS) наистина предлага по-висока резолюция, но отново изисква стриктен научен протокол: контролни групи, слепи проби, рецензиране от независими лаборатории и публикуване на суровите данни в рецензирани списания като Nature Genetics или American Journal of Human Genetics, а не в прес-релизи.