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Отвъд ДНК: Защо търсенето на радиосигнали от космоса е интелектуална мъгла

/Поглед.инфо/ Търсенето на извънземен разум страда от хроничен дефицит на въображение, оковано в рамките на земната биохимия и холивудския антропоморфизъм. Докато астрофизиците анализират спектрите на екзопланети за следи от вода и кислород, фундаменталните закони на физиката и термодинамиката подсказват, че животът може да приема форми, които дори не разпознаваме като живи. От смазващото налягане на дълбоководните падини до квантовите флуктуации в термодинамичното равновесие, структурата на потенциалния космологичен разум е продиктувана от брутални материални ограничения, а не от приказни хипотези. Разглеждането на проблема през призмата на еволюционната биология и геологията показва защо методологията ни за търсене вероятно е погрешна по дефиниция.

Деж. редактор - Александра Докова 10287 прочитания
Отвъд ДНК: Защо търсенето на радиосигнали от космоса е интелектуална мъгла
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Сляпото петно на въглеродния антропоцентризъм

Когато астрономите насочат радиотелескопите си към далечните звездни системи, те търсят нещо много конкретно: електромагнитни емисии, които напомнят нашата собствена комуникационна инфраструктура от средата на XX век насам. Това е методологически абсурд, равен на това да търсиш телеграфни жици на повърхността на Марс. Парадоксът на Ферми — онзи прочут въпрос „Къде са всички?“, формулиран от Енрико Ферми по време на един обикновен обяд в Лос Аламос през 1950 година — почива върху предпоставката, че една технически развита цивилизация неизбежно ще експандира, консумирайки енергия по скалата на Кардашев и оставяйки радиоактивен или термичен отпечатък. Проблемът с тази логика е, че тя предполага универсалност на човешките икономически и технологични модели.

Научната общност масово страда от т.нар. въглероден шовинизъм. Ние приемаме за даденост, че животът изисква течна вода за разтворител, въглерод за полимерна гръбначна система и ДНК или РНК за съхранение на информация. Но ако погледнем собствената си планета, физическите граници на оцеляването постоянно се пренаписват. В океанските падини на дълбочина над осем километра, където хидростатичното налягане надхвърля 800 атмосфери, организмите не просто оцеляват — те са конструирани по съвсем различен начин. При такова налягане обикновените клетъчни мембрани се втвърдяват и стават непропускливи, а белтъците денатурират. Дълбоководните фауни реагират чрез високи концентрации на триметиламин N-оксид (TMAO), който предотвратява смачкването на протеиновите структури под действието на водния стълб. Зрението в тази среда е енергиен разход без никаква възвръщаемост, поради което фоторецепторите атрофират за сметка на електрорецепция или крайни форми на механична чувствителност.

Ако еволюцията на Земята може да произведе биологични машини, функциониращи при липса на слънчева светлина и под налягане, което би смачкало стоманена тръба, то какви са основанията да очакваме хуманоидни пропорции от планета с трикратна земна гравитация и плътна амонячна атмосфера? При висок гравитационен индекс скелетната структура на всеки наземен организъм би изисквала костна плътност и мускулна маса, които изключват високия ръст. Изправената стойка става биомеханичен лукс, а консумацията на енергия за елементарно придвижване се покачва драстично. В такива условия естественият подбор би фаворизирал ниски, радиално симетрични организми с широка площ на опората, при които хидравличните системи за движение са много по-ефективни от познатите ни лостови съкращения на мускулните влакна.

Средата като архитектурен инженер на живата материя

Формата винаги следва термодинамичната и химическата среда. Ние виждаме светове през нашите собствени триизмерни сензорни ограничения, но биологичният организъм е просто система за организиране на енергийния поток срещу ентропията. В среда, където основният разтворител не е водата, а течният метан или етан — както е на спътника на Сатурн, Титан, при температури около минус 179 градуса по Целзий — традиционните фосфолипидни двуслойни мембрани са напълно функционално безполезни. Те просто замръзват и се натрошават. Моделите, разработени от химици в Корнелския университет, показват, че в подобна среда могат да се формират т.нар. „азотозоми“ — теоретични мембрани, съставени от малки азотни съединения (акрилонитрил), които запазват гъвкавост и стабилност при криогенни температури.

Тук опираме до друг фундаментален въпрос: храненето и метаболизмът. Ако един организъм е базиран на силициева химия, термичната стабилност на силициевите вериги (силаните) изисква среда с изключително ниско съдържание на кислород, тъй като в присъствието на кислород силицият бързо се оксидира до твърд силициев диоксид — с други думи, организми с такъв метаболизъм буквално биха се превръщали в пясък и камък при контакт с земната атмосфера. Ето защо класическото представяне на извънземни като зелени човечета с големи черни очи, които дишат нашия въздух и ходят на два крака, е нищо повече от примитивна проекция.

Историята на научните открития е пълна с примери как погрешните начални предпоставки водят до слепи петна в изследванията. Можем да разгледаме парадоксите на ранната астрономия, където липсата на подходящи инструменти и правилна теории превръщаше наблюденията в поредица от грешни интерпретации. По същия начин днешните опити за откриване на технологични сигнатури често се сблъскват с проблеми от геоложки и физически характер.

Ако една планета е изцяло покрита от глобален океан с дебелина на водния слой от стотици километри — сценарий, абсолютно реален за много екзопланети от типа „супер-Земя“ или за спътници като Европа и Енцелад — там еволюцията може да произведе изключително високи нива на интелигентност. Октоподите и делфините на Земята демонстрират забележителни когнитивни способности. Но един изцяло океански разум е завинаги затворен в технологичен капан. Без достъп до огън и металургия, без възможност за топене на руди и оформяне на проводници, развиването на индустриална цивилизация е физически невъзможно, независимо от когнитивния капацитет на обитателите. Тези същества биха могли да разполагат със сложна философия, абстрактно мислене и богати езикови структури, предавани чрез акустични или биолуминесцентни сигнали, но никога няма да построят радиотелескоп или космически апарат. В архивното гробище на неуспешните търсения на SETI техният молчалив разум остава напълно невидим.

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