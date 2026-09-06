335 светлинни години до спиралата на смъртта: Неудобният океан, който не трябваше да съществува

Анатомия на една орбитална аномалия
Астрофизичната общност от десетилетия разчита на един сравнително прост, механичен метод за откриване на чужди светове: транзита. Чакаме планетата да мине точно пред диска на своята звезда, яркостта пада с няколко части от процента, записваме данните и пишем следващия доклад. Проблемът с този подход е, че той е продукт на чисто геометрично везение. Ако орбиталната равнина е наклонена само на броени градуси спрямо земния наблюдател, планетата остава абсолютно невидима за традиционните фотометрични методи. В каталозите на НАСА фигурират хиляди потвърдени обекти, но те са просто горната, лесно видима пяна на един далеч по-компликуван океан.
HD 176071 b е именно от тези неудобни светове, които отказват да дефилират пред обективите ни. За да бъде засечена тази планета, екипът от астрономи е бил принуден да изостави стандартната фотометрия и да впрегне 3.58-метровия Национален телескоп „Галилео“ (TNG) в Ла Палма, оборудван със високопрецизния спектрограф HARPS-N. Вместо да търсят сянка, изследователите са проследили микроскопичните флуктуации в отразяваната светлина от самата планетарна атмосфера, докато тя се движи по своята орбита. Това е прецизна, уморителна детективска работа, при която се измерва как денят и нощта на един екзотичен свят променят фотонния поток, прихващан от нашите инструменти.
Данните показва, че става дума за тяло с маса около 8,5 пъти по-голяма от тази на Земята и радиус 2,5 пъти по-голям от нашия. Всеки, който се е занимавал с плътност на материалите и планетна структура, веднага ще разбере какво означават тези параметри: масата и размерът не се връзват с чиста скалиста структура, нито с лек газов гигант. Моделите сочат, че близо половината от цялата маса на тази планета се състои от вода. Но тук романтичните представи за необятни, спокойни океани приключват и отстъпват място на суровата термодинамика.