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С какво преживяват комарите в тайгата без хора

/Поглед.инфо/ Масовата илюзия, че човечеството е в центъра на хранителната верига на комарите, се разпада още при първата сериозна проверка на терен в необитаеми географски ширини. В сибирската тайга, тундрата или дълбоките влажни зони на Амазония гъстотата на тези насекоми понякога достигат десетки милиони индивиди на квадратен километър, въпреки че хомо сапиенс не е стъпвал там от десетилетия. Въпросът как оцеляват тези биомаси без човешко присъствие разкрива дълбоко неразбиране на метаболизма на семейство Culicidae. Кръвта за тях не е основно гориво за ежедневно съществуване, а строго специфичен ресурс за възпроизводство.

Деж. редактор Александра Докова 4740 прочитания
С какво преживяват комарите в тайгата без хора
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Илюзията за антропоцентричния вектор

Субективното възприятие, че комарите прекарват живота си в чакане на случайно преминаващ турист, е резултат от елементарна когнитивна грешка. Ентомологичните проучвания и теренните проби показват съвсем различна реалност. Енергийният баланс на тези насекоми разчита почти изцяло на въглехидрати, добити от растителния свят. Мъжките индивиди, без изключение при всички над 3500 познати вида, имат устен апарат, който физически не е способен да пробие кожата на прешленесто или бозайник. Те прекарват целия си жизнен цикъл в консумация на цветен нектар, медлена роса, изтичащи сокове от наранени дървета и ферментирали плодове.

Женските комари също не правят изключение от този въглехидратен режим. Ежедневното им оцеляване зависят от захарите – предимно захароза, фруктоза и глюкоза, които осигуряват клетъчното дишане и моторната функция на крилата. Кръвта влиза в уравнението единствено когато женската е оплодена и трябва да задейства оогенезата – процеса на съзряване на яйцата. Протеините и аминокиселините, съдържащи се в хемоглобина и кръвната плазма, са строителният материал за жълтъка на яйцата. Извън този репродуктивен прозорец женският комар функционира като стандартен фитофаг и опрашител.

В дивата природа, където човешкото присъствие е нулево, основният протеинов ресурс се осигурява от местната фауна, но далеч не само от едри бозайници. Анализът на съдържанието на стомасите на уловени женски екземпляри в естествени местообитания разкрива широк спектър от гостоприемници. В зависимост от конкретния род – Aedes, Anopheles или Culex – векторът на нападение варира драматично. Видовете от род Culex показва силен афинитет към птиците, докато много горски видове атакуват студенокръвни животни. Дървесни жаби, саламандри, сухоземни костенурки и дори някои видове змии редовно стават обект на убождания. Регистрирани са случаи, при които комари смучат кръв от гъсеници, риби, изплували на повърхността, или новородени гризачи в подземните им дупки.

Биохимичната адаптация на устния апарат е забележително прецизна. За да пробие люспестата кожа на влечуго или плътната кожа на земноводно, насекомото разчита на стилети с микроскопични назъбвания, които действат на принципа на високочестотно механично триене. Впръскваната saliva съдържа лабораторен kokтейл от антикоагуланти, вазодилататори и анестетици. При отсъствие на едри бозайници като лосове, елени или диви прасета, обонятелната система на насекомото пренастройва своите рецептори.

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