Тежкият тонаж на пещерните гробници: Защо Homo naledi счупи анатомичните шаблони на палеоантропологията

/Поглед.инфо/ Дълбоко под праха на континент, който все още погрешно третираме като периферия на световната история, академичните консенсуси продължават тихо да се рушат. Прашните библиотеки и кабинетният академизъм с десетилетия възпроизвеждат угодни, систематизирани клишета за африканския континент, но теренните геоложки доклади, стратиграфските анализи и лазерната спектрометрия настояват за съвсем различен прочит. От подземните капани на Гаутенг до изсъхналите глинести кори на Намиб, материалният свят отказва да се подчини на нашата нужда от подредени хронологични таблици. Настоящият обзор деконструира няколко ключови теренни открития през суровата логика на ресурсите, логистиката, анатомичните ограничения и геофизичните дадености, оставяйки настрана романтичните интерпретации.

Когато земята отказва да поддържа учебникарския консенсус

Спомням си училищния си атлас – дрипав, с изкривени ъгли, с Африка, заемаща почти последните страници, някъде между Австралия и приложението със знамената на приятелски социалистически държави. Учителката по история преглеждаше бързо този раздел, сякаш се извиняваше за загубеното време, и бързо преминаваше към Древен Египет – единствената африканска тема, считана за достойна за изучаване. Останалата част от континента съществуваше в пълна научна периферия. Минаха десетилетия, държавното устройство се смени, преживяхме прехода, а след това дойдоха и 90-те години с техния хроничен недостиг на всичко – от нормални провизии до научна литература. Цените на чуждестранните монографии скочиха до нива, недостъпни за всеки изследовател без сериозно институционално финансиране. И ето любопитното: масовият възглед за историята на континента си остана капсулиран на нивото на онзи стар съветски учебник, докато на терен се трупаха факти, които просто раздираха официалните хипотези.

През 2013 г. в пещерната система „Изгряващата звезда“ край Йоханесбург (координати 26°1'13"S, 27°42'43"E) геолози и спелеолози се сблъскаха с логистичен и физически казус, който трудно се вписва в конвенционалната еволюционна механика. Камерата Динaледи, разположена на повече от 30 метра под повърхността, се достъпва единствено през вертикален процеп с ширина едва 18 сантиметра. Изваждането на над 1500 фосилни фрагмента – представляващи поне 15 отделни индивида – изискваше привличането на изследователи с изключително дребна телесна конституция. Намереният морфологичен тип, кръстен Homo naledi, показва черепен обем от едва 450–550 кубични сантиметра, комбиниран с дистални фаланги, приспособлени за катерене, и с ходило, почти идентично с това на съвременния човек.

Стратиграфското и радиометричното датиране, извършено чрез комбиниране на електронно-спинов резонанс (ESR) и ураново-оловен анализ на калцитните отлагания, закова възрастта на слоя между 236 000 и 335 000 години. Тук обаче възниква суровият физически въпрос, който мнозина предпочитат да подминават с лекота. Как същество с такъв ендокраниален обем е транспортирало десетки тела през абсолютен мрак, през кухини, изискващи сложна координация и вероятно изкуствено осветление, без да са открити категорични следи от систематично използване на огън в същия хоризонт? Хипотезата за намерено умишлено погребение изглежда примамлива, но физическите пробойни в теорията са явни: липсват явни следи от депониране на въглелен отлагания по тавана на камерите за този период, а хидравличният транспорт на скелетите е изключен поради липсата на речни наноси в утайките. Данните са налице, изолирани са, но логистичният механизъм зад това струпване на кости остава в архивното гробище на неразгаданите теренни казуси.

Геоложкият архив: Климатични флуктуации и каменна анатомия

Теренът често е много по-обективен документ от всеки писмен източник, стига да умееш да четеш минералния му състав. Намиб, една от най-старите пустини на планетата, пази в платото Дедвлей (DeadVlei) ясен запис за внезапна климатична блокова изолация. Върху бялата глинеста основа, изолирана от съседните пясъчни дюни с височина над 300 метра, стърчат стволове от вида Acacia erioloba. Радиовъглеродният анализ на дървесината потвърждава, че тези дървета са израснали около 1100 г. от новата ера, когато река Цаучаб е преливала периодично след сезонни дъждове.

Около 1350 г. климатичният дефицит и преместването на дюнните масиви са пресекли напълно водния поток. Изключително ниската относителна влажност на въздуха и пълната липса на бактериална активност в сухото микросреда са спрели процеса на гниене. Дърветата не са вкаменени – те са просто мумифицирани от въглеродната сублимация и слънчевата радиация. Това не е романтична естетика, а геофизичен индикатор за това колко бързо даден хидрологичен басейн може да бъде заличен от преместващи се пясъчни маси.

Подобна е ситуацията и в структурата Ришат в Мавритания – гигантски ануларен комплекс с диаметър 40 километра, разположен в пустинята Сахара (координати 21°07'21"N, 11°24'13"W). Алтернативните теории обичат да свързват този обект с описанието на Платон за столицата на Атлантида, цитирайки концентричните пръстени и близостта до морето в древността. Теренните сондажи и петрографският анализ обаче разбиват тези илюзии. Ришат е дълбоко ерозирал купол от протерозойски пясъчници и карбонати, издигнат от магмен интрузив преди около 100 милиона години по време на отварянето на Атлантическия океан. Доломитите и силицитите в структурата показват ясно изразена куполна брекчизация и хидротермална алтерация. В извадените керни няма нито един слой с антропогенен произход, нито следи от обработен метал или строителна дейност. „Окото на Сахара“ е просто огромен геоложки луковичен възел, разкрит от милиони години вятърна ерозия.

Палеоклиматичните данни от палеоезерото Мега-Чад обаче предлагат далеч по-интересни факти. Преди около 6000 до 11 000 години, по време на т.нар. Африкански влажен период, Прецесията на Земната ос е променила ъгъла на слънчевото греене, премествайки северно западноафриканския мосон. Районът на днешна Сахара е бил покрит от мрежа от сладководни басейни с обща площ над 350 000 квадратни километра. Водните басейни са били обитавани от хипопотами, крокодили и сладководни риби, чиито фосилизирани останки днес се изваждат от пясъка край границата между Чад и Нигер. Преминаването от богата савана към пълна аридност е станало в рамките на едва няколко века – показател за това колко крехка е климатичната равновесна система.