зместването на магнитните полюси преди 41 000 години и сривът на неандерталската популация

/Поглед.инфо/ Преди около 41 000 години геомагнитното поле на Земята отслабва драстично по време на геомагнитната екскурзия Лашамп. Според изследване на екип от Мичиганския университет, последвалият скок в нивата на ултравиолетова радиация е създал фатален натиск върху неандерталците. Докато Homo sapiens реагира с шиене на прилепнали дрехи, ползване на железни оксиди като защитен слой и организирано обитаване на дълбоки пещери, техните палеолитни съседи остават биологично изложени. Не става дума за светкавичен апокалипсис, а за бавен логистичен и демографски срив, при който дребните детайли в костните шила и минералната обработка определят крайния победител.

Геомагнитният срив Лашамп и физическите реалности на палеолита

Когато палеоантрополозите и геолозите започнат да сглобяват пъзела на късния плейстоцен, романтичните хипотези за „велики битки между видовете“ обикновено се разпадат пред суровата физика. Преди приблизително 41 000 години магнитното поле на Земята пада до едва 5-10% от съвременната си сила. Тoва явление, известно в осадените скални хроники като геомагнитна екскурзия Лашамп, трае неколкостотин години и оставя планетата без стандартния ѝ магнитен щит срещу космическите лъчи. Слънчевият вятър и късовълновото ултравиолетово лъчение пробиват озоновия слой, а повърхността на Европа и Северна Азия бива подложена на нива на радиация, които драстично променят средата.

Тук обаче възниква първата сериозна пробойно в теорията за светкавичното изчезване. Радиацията не убива моментално възрастен индивид, ходещ по тундрата. Тя поразява бавно чрез имуносупресия, увреждания на епитела, катаракта и най-вече чрез повишена вродена смъртност при новородените. В условия, където демографският баланс на една група от 20-30 души зависи от това дали две или три бебета ще достигнат репродуктивна възраст, дори 5% спад в преживяемостта на новите поколения гарантира пълно изчезване в рамките на пет до десет поколения. Твърди се, че неандерталците не са били по-малко интелигентни от нас, но са носили анатомичен и културен дефицит, който при подобен радиационен шок се превръща в смъртна присъда.

Минералният щит: Охрата като палеолитен слънцезащитен крем

Публикуваните данни от Мичиганския университет поставят специален акцент върху един археологически факт, който с десетилетия бе разглеждан предимно като символично или ритуално поведение — систематичното добиване и стриване на охра. Червеният железен оксид (хематит), натрошен и смесен с животинска мазнина, образува плътна паста, която физически блокира ултравиолетовото лъчение. В обекти, обитавани от Homo sapiens от този период, се намират стотици килограми стрити минерали, каменни хаванчета и режещи инструменти със следи от хематитен прах.

При неандерталските находища охра също се открива, но в значително по-скромни количества и с периодичен, почти спорадичен характер. Данните показват, че нашите преки предци са ползвали минералната паста не просто за декорация на телата си преди лов, а като ежедневно средство за защита на кожата от изгаряне и клетъчна деструкция. Изчислява се, че покриването на откритите части на тялото с дебел слой железен оксид намалява проникването на вредните UV-B лъчи с десетки проценти. Това изглежда логично като хипотеза, но остава въпросът дали нашите предци са разбирали радиационния механизма, или просто са реагирали на болезнените изгаряния и възпаления, като инстинктивно са потърсили физическа бариера в минералите около тях.

Шевната играчка, която спаси един от видовете

Вторият решаващ фактор е чисто технологичен и касае костните игли и шила. Анализът на палеолитните артефакти показва отчетлива разлика в текстилната и кожена обработка. Докато неандерталците са използвали груби кожени наметки, вързани през рамо — което оставя крайниците, шията и лицето напълно изложени на пряка слънчева светлина, кроманьонците са разполагали с прецизни костни игли с уши. Това им е позволявало да зашиват плътно прилепнали дрехи от няколко слоя кожи, покриващи цялото тяло.

Тази разлика в шивашката технология първоначално е била развита за справяне със студа на ледниковия период, но по време на събитието Лашамп тя неочаквано се превръща в радиационен костюм. Според [изследванията на палеоклимата] и археологическите разкопки в Централна Европа, облеченият от глава до пети човек е получавал минимална доза директно облъчване в сравнение с полуоткритите си съседи. Прибавете към това и факта, че Homo sapiens са започнали по-продължително и организирано да ползват дълбоките пещерни системи за постоянно живеене, докато неандерталците по-често са разполагали лагерите си под скални козирки или на открито. Дълбоката пещера предлага естествен каменен щит с дебелина от десетки метри, спиращ абсолютно всяка форма на вторична космическа радиация.

Археологическото архивно гробище и въпросите без отговор

Въпреки елегантността на радиационната хипотеза, в нея има сериозни исторически съмнения, които не бива да се пренебрегват. Първо, изчезването на неандерталците не е било синхронно на целия континент. В южните части на Пиренейския полуостров и в Кавказ отделни анклави са съществували хилядолетия след геомагнитната екскурзия Лашамп. Ако сривът на озоновия слой е бил глобален и универсален, защо тези популации са оцелели по-дълго в райони с по-високо слънчево греене?

Второ, скелетните останки от неандерталци не показват преки патологични следи от костни тумори или специфични слънчеви увреждания, макар че подобни меки тъкани рядко се съхраняват в фосилния запис, за да дадат окончателен отговор. Възможно е събитието Лашамп да е било просто последната капка в чашата — логистичен натиск върху и без това разпокъсана, генетично бедна и малобройна популация, която вече се е борила с климатичните флуктуации и конкуренцията за месо. Когато към оскъдната храна и студа добавиш катаракта при ловуващите мъже и намалена вродена преживяемост на децата, биологичният уравнител просто приключва сметката. [данните от генетичните анализи] показват ясен демографски задух при неандерталците дълго преди идването на съвременния човек, което прави геомагнитния пик по-скоро катализатор, отколкото единствена причина.

В крайна сметка виждаме, че оцеляването на Homo sapiens не е резултат от някаква вродена надпородност или интелектуално превъзходство, а от комбинация от сурови битови детайли: умението да натрошиш точния камък, да използваш мазнина за крем и да зашиеш правилно парче кожа върху ставите си.