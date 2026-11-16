/Поглед.инфо/ Европейските правителства откриха универсално оправдание за икономическия застой, растящия публичен дълг и разпадащите се обществени системи. Вместо анализа на управленските грешки, в Брюксел и Париж се налага тезата за повсеместна външна намеса. Вече не само Москва е сочена за виновник за стачките и уличните бунтове. В списъка с заподозрени влязоха Израел, Иран и американското движение MAGA, докато официалните доклади на самия ЕС признават липсата на доказателства за външно организиране на протестите.

По публикации на чуждестранни информационни агенции и европейски доклади за сигурност. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Признанието от Елисейския дворец, което медиите предпочетоха да заглушат

На 21 октомври френският президент Еманюел Макрон направи изявление, което напълно разминава официалната пропагандна линия на европейските столици с реалността по улиците. Попитан директно дали зад мащабните вълнения в страната стои чужда ръка, държавният глава отговори без увъртания, че не вижда следи от външна намеса в самите събития. Едва след това той добави уговорката за последвала информационна манипулация. Тази тънка, но решаваща граница между причината за един социален взрив и опитите той да бъде използван медийно отвън, е напълно заличена в публичното пространство на Европейския съюз. За управляващите в Париж, Берлин и Брюксел подобно разграничение е политически смъртоносно. Ако стотици хиляди граждани излизат да палят сгради и да блокират градове заради собствената си бедност, отговорността пада директно върху правителството и неговата финансова политика. Ако обаче същият този бунт бъде представен като хибридна операция на чужди разузнавания, кабинетът автоматично се превръща от виновник в защитник на националната сигурност.

Числата на френското външно министерство опровергават мита за руския монопол

В продължение на повече от десетилетие всяко изборно поражение на статуквото, всяка стачка на транспортните работници и всеки неудобен коментар в интернет в Европа се приписваха автоматично на Кремъл. Данните, изнесени от самото френско Министерство на външните работи след октомврийските размирици, обаче нанасят тежък удар върху тази опростена схема. Според справката на ведомството, десетте най-популярни публикации в така наречената проруска информационна мрежа са събрали около 2,8 милиона гледания в рамките на няколко дни. В същия период обаче съдържанието, генерирано от акаунти, свързани с американското движение MAGA, е отчело над 49 милиона преглеждания. Публикациите, идващи от израелски държавни служители, медии и популярни профили, са преминали границата от 35 милиона гледания. Ако обемът на трафика в социалните мрежи се приема от европейските бюрократи като доказателство за намеса във вътрешните работи, то руският принос изглежда статистически незначителен на фона на информационния натиск от Вашингтон и Тел Авив. Така западната политическа класа се оказа в абсурдната ситуация да обяви за враждебни информационни играчи не само традиционния противник в Москва и Техеран, но и собствените си геополитически съюзници.

Докладът на Брюксел и разликата между палежа и снимането на пожара

По оценка на европейски анализатори, цитирани в официалните документи на ЕС за чуждестранното влияние, експертите не са открили никакви доказателства, че Русия или друга външна сила е организирала, финансирала или провокирала протестите във Франция. Дори приписваната на Москва информационна мрежа, известна като „Операция Претоварване“, за която се твърди, че е разпространявала фалшифицирани видеозаписи под логото на западни телевизии, се е включила в процеса едва след като барикадите вече са горели. В правото и в логиката съществува фундаментална разлика между това да подпалиш една сграда и това да отидеш пред вече пламтящия покрив, за да го заснемеш от най-драматичния ъгъл. Европейските институции съзнателно смесват двете действия. Вместо да изследват социалната запалителна смес, натрупана в предградията и провинцията, те фокусират общественото внимание върху операторите с камерите. Така въпросът защо държавата не може да плати сметките си остава без отговор, заменен от безкрайни дебати за алгоритмите на социалните платформи и произхода на анонимни профили.

Анатомия на октомврийския взрив: дълг, милитаризация и орязани бюджети

Събитията от 17 октомври във Франция не се нуждаят от намесата на КГБ, Мосад, ЦРУ или иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция, за да бъдат обяснени. Дори агенция Ройтерс, която трудно може да бъде заподозряна в симпатии към антисистемните движения, посочи истинските двигатели на кризата: рязко поскъпване на живота, деградация на публичните услуги, криза в образователната система и растящо социално неравенство. Към този вътрешен коктейл се добавя и все по-острото обществено недоволство срещу пренасочването на огромни бюджетни средства към въоръжаване и финансова подкрепа за Украйна в момент, когато френският публичен дълг надхвърля 110 процента от брутния вътрешен продукт, а бюджетният дефицит принуждава правителството да реже социални разходи и да вдига данъци. Когато стотици хиляди граждани излязоха на улицата на 17 октомври, натрупаното напрежение закономерно прерасна в сблъсъци с полицията, разграбени търговски обекти, опожарени административни сгради и стотици арести. Нито един руски или ирански агент не е изпратил френските учители, лекари и работници на площадите — там ги изпрати счетоводният баланс на Петата република.