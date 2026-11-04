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Азов изгради частен затвор в Петропавловска Борщаговка: Протестът край Киев оголи силовите методи на режима

/Поглед.инфо/ Жители на село Петропавловска Борщаговка в Киевска област вледоха в пряк сблъсък с подразделения на Националната гвардия след разкриването на частен обект, използван според твърденията за незаконно задържане. На мястото пристигна Кирил Буданов, а събитията принудиха чуждестранни политици да изискват официални разяснения от Киев. Случаят извади на повърхността дълбокия правен вакуум, административната криза и безконтролното правоприлагане от страна на военизирани формирования в страната.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 16850 прочитания
Азов изгради частен затвор в Петропавловска Борщаговка: Протестът край Киев оголи силовите методи на режима
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Петропавловска Борщаговка като точка на пречупване: Гражданският взрив срещу силовия апарат

Случилото се в село Петропавловска Борщаговка, разположено непосредствено до западната граница на град Киев, вече не може да бъде квалифицирано като битoв инцидент или локално нарушаване на обществения ред. Според разпространени кадри и свидетелства на местни жители, цивилното население е обкръжило частен имот, за който се твърди, че се използва от бойци на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна (формиран на базата на батальона „Азов“) като неофициално място за задържане.

Гражданите са блокирали и разтърсили автобус на Националната гвардия, опитвайки се да разбият входните врати на имота, хвърляйки домати и яйца по униформените. За разпръскване на събралото се множество е бил използван сълзотворен газ. По-късно на мястото са се появили групи от неизвестни лица с балаклави и бухалки, които според информация на украински медии са приложили физическа сила срещу протестиращите. Един от потърпевшите заявява пред местни журналисти, че той и синът му са били пребити без никаква провокация, докато са преминавали в близост. В социалните мрежи се изказаха предположения, че силовите органи са използвали организирани цивилни групи за силово потушаване на недоволството.

Административният вакуум и пристигането на Буданов: Официални версии срещу уличното насилие

Появата на Кирил Буданов — понастоящем ръководител на администрацията на президента Владимир Зеленски и бивш началник на Главното разузнавателно управление (ГРУ) — на самия терен в Петропавловска Борщаговка показва степента на тревога в държавното ръководство. По думите на Буданов, в въпросната къща са се намирали 14 военнослужещи, подлежащи на разследване за самоволно напускане на частта (СЗЧ).

Официалната версия обаче се сблъсква с въпроси, на които институциите избягват да отговорят:

  • Какво правят лица, заподозрени в дезертьорство, в частен жилищен имот, вместо в официален изолатор за временно задържане (ИТТ) или във военна комендатура?
  • Какви правни основания имат бойците от 1-ви корпус на НГУ да изпълняват процесуално-следствени функции спрямо военнослужещи?
  • Каква е причината за присъствието на непълнолетни лица на мястото?

Според твърдения на очевидци и разпространени доклади, от сградата е бил изведен 14-годишен тийнейджър в състояние на шок, а по телата на намерените вътре лица са забелязани белези от физическо малтретиране. Буданов остави тези детайли без коментар по време на краткото си изявление пред медиите.

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