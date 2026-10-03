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Свят

Бюджетът за отбрана расте на фона на сриващи се училища, плъхове в класните стаи и замразени социални плащания.

/Поглед.инфо/ Франция отново е на барикадите, но този път ударът идва оттам, където държавата най-малко очакваше – от собствените си училища. Над 400 лицея и десетки университети са блокирани, над 2000 тийнейджъри са в арестите, а стотици полицаи са ранени при ожесточени сблъсъци по улиците на Париж, Лион и Страсбург. Докато правителството на Еманюел Макрон налива милиарди във превъоръжаване и военни програми, френското образование потъва в мизерия, пренаселени класове и разруха. Политическият елит вече използва хаоса за разчистване на сметки преди изборите през 2027 г., а сянката на нов Май 1968 г. надвисва над западащата Пета република.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 26339 прочитания
Бюджетът за отбрана расте на фона на сриващи се училища, плъхове в класните стаи и замразени социални плащания.
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Алгоритмите на отчаянието: Когато държавата заменя бъдещето с цифров диктат

Уличните барикади пред френските гимназии не са просто изблик на младежка енергия или спонтанен протест срещу лошите условия в класните стаи. Те са физическият израз на един дълбок, системен срив на френския социален модел. От департаментите Вал дьо Марн и Сен Сен Дени – традиционно неблагополучни периферии на Парижкия регион – до централните университети в Лион и Страсбург, младото поколение изразява пълното си недоверие към държавата.

Официално протестите започнаха в края на септември 2026 г., подхранени от конкретни искания за увеличаване на бюджета за образование. Но под повърхността лежи нещо много по-дълбоко. Социологът Франсоа Дюбе отбелязва, че френското училище, което десетилетия наред бе символ на меритокрацията и равните възможности, днес функционира като машина за възпроизвеждане на социално неравенство. Всичко това се засилва от внедряването на централизирани платформи за прием в университетите като Parcoursup.

Тази цифрова система, управлявана от непрозрачни алгоритми, на практика определя бъдещето на десетки хиляди младежи въз основа на сухи статистически критерии, превръщайки образованието в лотария. За тийнейджърите от предградията шансът за пробив през тази стена е минимален, което генерира устойчиво отчуждение от държавните институции.

Освен това материалната база на френската образователна система е в критично състояние. Хроничният недостиг на учители, пренаселените паралелки и порутената инфраструктура – на места съпроводена от сериозни санитарни проблеми – създават усещане за пълно изоставяне. Ученичката Лола от десети клас посочва, че графикът от 8:00 до 18:00 часа става непоносим, когато липсват преподаватели и няма кой да ги замести. Шейк, 17-годишен ученик от Кретей, допълва пред вестник Libération, че усещането за липса на равни възможности е основният мотив за излизане на улицата.

Студената математика на полицейските протоколи

Докато политиците в Париж разменят декларации, статистиката на МВР и Министерството на образованието на Франция чертае рамката на сухо административно извънредно положение. Цифрите показват мащаб, който надхвърля обичайните синдикални стачки:

  • Задържани лица: Близо 2000 души са преминали през арестите от началото на вълненията до началото на октомври 2026 г.
  • Засегнати институции: Над 400 лицея са блокирани изцяло или частично, като към тях се присъединиха и десетки висши училища.
  • Пострадали: По данни на полицията, най-малко 305 служители на реда (полицаи и жандармеристи) са получили наранявания. От страна на учениците и училищния персонал се съобщава за минимум 119 ранени.
  • Инфраструктурни щети: Магистрални линии на обществения транспорт в Лион, Марсилия и Париж бяха временно блокирани поради палежи на контейнери за смет и изграждане на импровизирани барикади.

Държавният апарат отговаря с твърдост, но без ясна стратегия за деескалация. Френската полиция, която от години страда от пренатоварване поради последователните вълни от социални протести, прилага познатите методи с използване на сълзотворен газ и водни оръдия в непосредствена близост до училищните дворове. Това допълнително радикализира протестиращите.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  АНАТОМИЯ НА ФРЕНСКАТА ЕСКАЛАЦИЯ                        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  [ Социален срив ]   --->  Недостиг на учители, деградация на сградите,  |
|                            дискриминационни алгоритми (Parcoursup).     |
|                                       |                                 |
|                                       v                                 |
|  [ Уличен хаос ]     --->  Блокада на 400+ лицея, над 2000 ареста,       |
|                            300+ ранени полицаи.                         |
|                                       |                                 |
|                                       v                                 |
|  [ Политически пак ] --->  Бюджетът за отбрана расте, докато разходите  |
|                            за социална сфера се съкращават.             |
+-------------------------------------------------------------------------+

„Оръжия вместо тетрадки“: Военният бюджет като социален дразнител

Конфлектът придоби ясно изразен политически характер в момента, в който ученическите организации обединиха сили със студентските синдикати. На пресконференция Риад Рани, представител на Студентския съюз на лицеите, призова за пълна мобилизация и обща стачка. Основният фактор за радикализацията обаче се оказа обсъждането на държавния бюджет в Народното събрание.

На фона на замразените жилищни субсидии, съкращенията в публичния сектор и спадащата покупателна способност, правителството продължава да увеличава средствата за отбранителния си сектор. Проектът за бюджет, насочен към изпълнение на дългосрочните военни програми до 2027 г., предвижда рекордни разходи за превъоръжаване.

Тази разлика в приоритетите не остана незабелязана от младежките организации. Протестиращите пряко обвиняват Еманюел Макрон, че финансира превъоръжаването за сметка на социалната инфраструктура.

Президентът Еманюел Макрон, чийто рейтинг според последните социологически проучвания падна до кризата от 18%, се опитва да балансира между риторично съчувствие и твърдо осъждане на насилието. В свое изявление той подчерта, че разбира гнева на младите хората, но категорично завява, че той не може да оправдае разрушаването на обществена собственост.

Подобна позиция заема и Рафаел Глюксман, който изрази подкрепа за исканията на учениците, но осъди уличните сблъсъци. В условията на горящи кофи за боклук и строшени витрини обаче, тези призиви за умереност нямат особен ефект.

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