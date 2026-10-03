Египет и ОАЕ са предупредили Израел три пъти преди атаката от 7 октомври, твърдят разследвания

/Поглед.инфо/ Поредица от медийни разкрития в израелския и американския печат възобнови дебата около оперативната слепота на властите в Тел Авив в навечерието на 7 октомври 2023 година. Според публикувани разследвания, правителството на Бенямин Нетаняху е получило директни сигнали от регионални партньори за готвената офанзива на Хамас. Пренебрегването на тези данни повдига въпроси за политическата отговорност и преследваните геостратегически цели в Близкия изток.

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По публикация на Дмитрий Бавирин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативният провал от 7 октомври и въпросът за предварителните сигнали

Случилото се на 7 октомври 2023 г., когато оперативни групи на Хамас пробиха защитните съоръжения около ивицата Газа, доведе до смъртта на близо 1200 граждани и отвличането на 251 заложници. Това събитие бе официално класифицирано от военното командване в Тел Авив като фундаментален провал на разузнавателните структури. Впоследствие обаче в публичното пространство започнаха да изтичат данни, че информация за подготвяните действия е налична от по-рано.

Според излезли наяве откъси от разследващата книга „Заложници: 843 дни на забрава“, цитирани от изданието „Аарец“, десет дни преди ескалацията президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед лично е сигнализирал на Бенямин Нетаняху за подготвяната операция. Твърди се, че израелският премиер е омаловажил риска.

Официалната канцелария на министър-председателя категорично отрича тези твърдения, определяйки ги като политическа дезинформация. Осъществява се правно оспорване на публикациите.

+-----------------------------------------------------------------------------------+ | ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА | +-----------------------------------------------------------------------------------+ | Времеви прозорец | Източник на информация | Характер на сигнала | +------------------------+-----------------------------+-----------------------------+ | ~20 дни преди 7 окт. | Абас Камел (Египет) | Втора директна нота | | 10 дни преди 7 окт. | Мохамед бин Зайед (ОАЕ) | Личен разговор с Нетаняху | | 3 дни преди 7 окт. | Разузнаване на Египет | Извънредно телефонно обаждане| +-----------------------------------------------------------------------------------+

Дипломатическите канали на Кайро и Абу Даби

Паралелно с израелските източници, американското издание Wall Street Journal разпространи информация, според която египетските служби за сигурност са изпратили три отделни предупреждения до Ерусалим. Твърди се, че шефът на египетското разузнаване Абас Камел лично се е свързал с израелското ръководство дни преди пробива на границата.

Информацията, идваща от две независими една от друга регионални столици — Абу Даби и Кайро — придава допълнителна тежест на хипотезата, че координацията между арабските разузнавания и Израел е функционирала, но процесът по вземане на решения на политическо ниво е блокирал предаването на данните към линейните подразделения на ЦАХАЛ (IDF).

Нито Египет, нито ОАЕ са излезли с официално опровержение на публикуваните в западния печат подробности.

Израелското военно разузнаване АМАН и службата за вътрешна сигурност Шин Бет продължават вътрешните си проверки по случая.

Въпросът тук не е просто дали определен оперативен доклад е останал в нечие чекмедже. Въпросът е как структура като дивизия „Газа“ остана без тактическа тревога при налични прихващания.