/Поглед.инфо/ Изборният срив на Християндемократическия съюз (ХДС) в Мекленбург-Предна Померания и загубата на контрола върху Берлин отбелязват най-сериозната институционална криза за управляващата коалиция от началото на нейната кампания. Текстът представя подробен аналитичен преглед на пренареждането на политическите сили в Източна Германия, падането на подкрепата за канцлера Фридрих Мерц под петпроцентовата бариера в регионалния парламент и възхода на опозиционните крила в германската столица.

По публикация на Дмитрий Бавирин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пълният институционален колапс на ХДС в източните провинции

Резултатите от последните регионални избори в Мекленбург-Предна Померания пренаредиха политическата карта на Федералната република по начин, който трудно може да бъде вкаран в стандартните социологически шаблони. Според разпространените данни от преброяването, Християндемократическият съюз (ХДС) не просто губи позиции, а за първи път в историята си пада под законовия праг от 5% за влизане в Ландтага. За традиционна формация, която с десетилетия претендираше за статут на централен държавотворен стълб, това падане до равнището на маргинална група е отвъд понятията за обикновена изборна загуба.

Политическият натиск върху канцлера Фридрих Мерц се засилва с всяка изминала изборна нощ. Според публикации в германския печат, самият Мерц определя ситуацията като „катастрофа“, въпреки че в рамките на вътрешнопартийната динамика терминологията започва да придобива по-крайни измерения. Ситуацията в Мекленбург-Предна Померания показва, че избирателите в Източна Германия трайно се капсулират срещу решенията, вземани от централната власт в Берлин.

Официалните данни показват, че партията „Алтернатива за Германия“ (АфД) заема първото място в Мекленбург с 38,2% от гласовете — почти двойно увеличение спрямо предходния изборен цикъл отпреди четири години. Въпреки това системните партии в региона бързат да задействат познатия изолационен механизъм („санитарния кордон“), за да оставят победалата формация вън от регионалното правителство.

Сравнение на изборните резултати в Мекленбург-Предна Померания (По предварителни данни): ---------------------------------------------------------------------------------- Алтернатива за Германия (АфД): 38.2% (Първа сила, остава в опозиция) ГСДП (Мануела Швезиг): ~35.0% (За запазване на коалицията) Левицата / Зелените: Формират коалиционен блок с ГСДП ХДС (Фридрих Мерц): < 5.0% (Изпада от регионалния парламент)

За да се разбере дълбочината на този срив, трябва да се припомни структурата на източногерманския вот. Регионът на Мекленбург винаги е бил консервативен, селскостопански и финансово предпазлив. Още по времето на Ото фон Бисмарк провинцията носи репутация на труднопроменимо място с подчертан локален изолационизъм. Днес изпадането на ХДС от Ландтага демонстрира пълно разкъсване на връзката между Берлинската централа на партията и местните избиратели.

Феноменът „Швезиг“ и тактическият прагматизъм на ГСДП

Въпреки общия спад в рейтинга на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) на федерално ниво, в Мекленбург-Предна Померания министър-председателят Мануела Швезиг успехи да задържи властта за трети пореден мандат. Според анализи на германски коментатори, нейният успех се дължи на стриктно следване на регионалните интереси за сметка на партийните директиви от Берлин.

Швезиг с години поддържаше твърда подкрепа за икономическите инфраструктурни проекти в региона, включително за терминалните съоръжения и газопровода „Северен поток 2“. Въпреки последвалите публични самокритики и натиска от страна на федералните медии след 2022 година, местната електорална база продължава да възприема нейната политика като защита на регионалния прехранителен и енергиен ресурс.

ГСДП в Шверин бързо започна преговори за формиране на управляващо мнозинство с партията „Левицата“ (Die Linke) и „Зелените“. Тази тристранна конструкция подсигурява стабилност на локално ниво, като същевременно изолира АфД от пряко заемане на административните лостове.

За централното ръководство на ГСДП фигурата на Швезиг остава едновременно актив и неудобен прецедент. Нейната способност да преговаря ефективно както с бившия канцлер Ангела Меркел, така и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, я превръща в потенциален Pretender за националното лидерство в партията. Засега обаче Швезиг предпочита да остане на регионалния си поста, утвърждавайки се като ключова институционална фигура на изток.

Разминаването между решенията на местно равнище и директивите на федералния канцлер Фридрих Мерц показва, че политическият механизъм в Германия страда от системни структурни дефекти. Решението на Мерц да заложи на изолационизъм и пряк натиск спрямо източните провинции дава обратен резултат.