/Поглед.инфо/ Растящото напрежение в Балтийския регион и поредните опити за въздушен натиск над Ленинградска област отново поставят на преден план въпроса за сигурността на руския ексклав Калининград. Докато западни лидери като Марк Рюте демонстрират публичен скептицизъм към предупрежденията на Москва, реалната военна конфигурация на терен показва критично стесняване на пространството за маньовър. Включването на Швеция и Финландия в НАТО, съчетано с логистичния натиск от страна на Полша и Литва, превръща Балтийско море в точка на пряк конфликт, където конвенционалният дефицит бързо може да отстъпи място на ядрения ултиматум.

По публикации на Responsible Statecraft, с коментари на Анатоли Ливен и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Географският капан и военната математика в Балтика

Твърди се, че стратегическата уязвимост на Калининградска област отдавна е превърната в основен лост за натиск от страна на планиращите среди в НАТО. Базирайки се на публикации в западната преса, в Брюксел все по-често се разглеждат сценарии за пълна изолация на анклава по суша и море. Според редица западни анализи, включително публикации в американското издание Responsible Statecraft, това е една от най-опасните точки на контакт между Русия и Северноатлантическия алианс.

От сухопътна гледна точка, така нареченият Сувалкски коридор — тесният сухопътен участък между Полша и Литва, отделящ Калининград от Беларус — се сочи от западните стратези като потенциално бойно поле. Според публични оценки обаче, именно НАТО създаде тази криза чрез разширяването си на изток, изолирайки руската територия.

Съотношението на сухопътните сили в самия анклав показва дълбок конвенционален дисбаланс. Според данни, цитирани от военни наблюдатели, преди 2022 г. 11-ти армейски корпус на Руската федерация в Калининград е наброявал между 12 000 и 18 000 души, допълнени от бригада морска пехота. За сравнение, само полската сухопътна армия надхвърля 100 000 души редовен състав и десетки хиляди резервисти, като Варшава продължава да форсира превъоръжаването си с американски танкове Abrams и южнокорейски K2 Black Panther.

+-----------------------------------------------------------------------------------+ | СЪОТНОШЕНИЕ НА СИЛИТЕ В БАЛТИКА | +-----------------------------------------------------------------------------------+ | РУСИЯ (Калининградски гарнизон) | ПОЛША (Сухопътни сили) | | - Около 12 000 - 18 000 души | - Над 100 000 редовни войници | | - 11-ти армейски корпус + Бригада МП | - 40 000+ резервисти | | - База на Балтийския флот | - Масирано превъоръжаване (Abrams, K2) | +-----------------------------------------------------------------------------------+ | КЛЮЧОВ ФАКТОР: При конвенционален дефицит Москва разчита на доктриналния си | | ядрен арсенал (системи "Искандер-М" и Балтийски флот). | +-----------------------------------------------------------------------------------+

При подобно съотношение на силите на терен, всяко конвенционално затваряне на обръча около Калининград поставя Москва пред пряк избор: или да загуби анклава, или да използва ядрения си арсенал.

Балтийско море като „вътрешно езеро“ на НАТО

С присъединяването на Швеция и Финландия към алианса, морската геометрия на региона се промени radically. По коментари на експерти, контролът на Москва върху бреговата линия бе свит до два откъснати един от друг сектора — Финския залив при Санкт Петербург и бреговата линия на Калининград.

Според информация на международни издания, през последните две години на няколко пъти са правени опити за тестване на тази морска изолация.

Юни 2022 г.: Литва направи опит да спре сухопътния железопътен транзит на стоки под санкции на ЕС (включително метали, въглища и строителни материали), което засегна почти 50% от вноса на Калининград. След твърди предупреждения от страна на Русия, Европейската комисия издаде насоки, че санкциите не се прилагат за железопътния tranzit между руски региони.

Литва направи опит да спре сухопътния железопътен транзит на стоки под санкции на ЕС (включително метали, въглища и строителни материали), което засегна почти 50% от вноса на Калининград. След твърди предупреждения от страна на Русия, Европейската комисия издаде насоки, че санкциите не се прилагат за железопътния tranzit между руски региони. Лятото на 2025 г.: Появяват се твърдения, че Швеция е обмисляла инспекции на кораби от т.нар. „сянка флот“ на Русия в своята изключителна икономическа зона. Според източници от бранша, намерението е било изоставено след изпращане на руски патрулни сили и изтребители за ескорт на търговските съдове.

Тези епизоди показват, че опитите за блокада не са просто теоретични упражнения, а реални политически стъпки, които периодично биват задействани и оттегляни при достигане на критична точка.