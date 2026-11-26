/Поглед.ино/ Китай все повече се очертава като ключов съюзник на страните от Централна и Източна Европа. Регионът е от стратегическо значение с географското си положение между Евразия, а и не само. Има какво да предложи на китайските си партньори в много отношения, а и Пекин може да допринесе много за развитието на региона. На първо място с примера си да даде урок на партиите по света. Защото е трупал собствен опит през годините, минал е през всякакви препятствия, но най-важното е, че се е учил от собствените и чуждите грешки. А Централна и Източна Европа все още сякаш не могат да намерят пътя си след падането на СССР. глобализация.

Най-важното е, че Китай в никакъв случай не настоява за прекъсване на връзки с Брюксел, напротив, насърчава ги, дори се стреми да задълбочи своите собствени с него и подкрепя икономическата независимост. Нормално е да има търговски разногласия, винаги ги е имало, но при добро желание от двете страни, те се преодоляват. Защото, както ни учи китайската философия, трябва да се търси баланс в прогреса, а не в упадъка. За целта не бива да се фокусираме само върху един стратегически партньор или да избираме един пред друг, а да работим всички заедно.

На този етап годишният стокообмен е нараснал с 8.7%. Държави като Сърбия, Унгария, Черна гора до момента са се облагодетелствали най-много. Но вече има готови планове за бъдеща работа, която включва изграждане на ж.п. линия Будапеща-Белград, пускане на повече товарни влакове за Европа, предприемане на повече зелени политики, разширяване на сътрудничеството в сферата на ИИ и най-важното - да се чува многообразията от мнения.

В 15-ия петгодишен план, одобрен по време на Двете сесии през март тази година, стана ясно, че политиците в Поднебесната империя ще работят за по-голямо развитие на китайската модернизация и Пекин ще продължава да споделя опита си с останалия свят.

Президентът Си Дзинпин е казал, че всички ние сме пътници в една и съща лодка и само начина, по който общуваме помежду си, вземаме решения, планираме, лодката стига до крайната си цел. Ако се караме, боричкаме - тя може да се преобърне или поне със сигурност ще стигне по-бавно, но ако разсъждаваме трезво, спокойно, редуваме се да гребем и си помагаме - тогава всичко ще бъде наред. В този ред на мисли, дори страните и народите да са различни, интересите могат да бъдат общи. За тази цел е нужно да се включат хора от различни среди - научните, бизнеса, земеделието, политиката и др., за да се намерят решения.

В случая с България е много показателен. В момента двустранните отношения се намират в най-високата си точка от установяването им. Очертават се нови перспективи за сътрудничество в различни сфери. България, например, е важен партньор заради качествените си селскостопански продукти, а все повече български фирми искат да излязат на китайския пазар. Човешкият и стоковият обмен се увеличават с всяка изминала година, откакто Поднебесната империя се отвори към света след края на КОВИД-пандемията.

Интересно сътрудничество започна от тази година между двете държави в сферата на медицината. Оказва се, че в България расте търсенето на традиционна китайска медицина, която не идва като заместител на съвременната, а като неин помощник. Колкото повече хора започнат да се грижат за психическото и физическото си здраве чрез лечебна гимнастика, масажи, акупунктура и др., толкова повече ще се предпазват от болести, а в случаите на постоперативно лечение, традиционната китайска медицина може да служи като терапия. От друга страна, както правилно отбелязват китайските лечители, България и известна с билковото си богатство и разнообразие и следователно двата вида традиционна медицина могат да се съчетават и да имат по-голям ефект и благоприятен ефект. А това ще допринесе и за развитието на медицината като цяло, защото едно нещо се развива, когато е отворено към различни подходи. Това важи с пълна сила и за политиката. Възможностите са дадени, остава да видим дали ще бъдат взети правилните решения да се възползваме от тях.