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Поглед към Китай

Видеоконференция на министрите на външните работи и търговията на АТИС се проведе в Пекин

/Поглед.инфо/ На 3 ноември в Пекин се проведе видеоконференция на министрите на външните работи и търговията на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Членът на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи Уан И, заедно с министъра на търговията Уан Уънтао, председателстваха видеоконференцията.

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Видеоконференция на министрите на външните работи и търговията на АТИС се проведе в Пекин
Източник: 38picres.cgtn.com
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Уан И припомни, че както е посочил председателят Си Дзинпин, трябва да се отстоява първоначалната цел на АТИС, да се насърчава икономическият растеж и да се повишава благосъстоянието на хората, като всички страни-членки се придържат към принципа на споделяне на възможностите и постигане на взаимна изгода в рамките на отвореното развитие, с което да се насърчава всеобхватна и приобщаваща икономическа глобализация и да се изгражда Азиатско-тихоокеанската общност. Тази важна концепция очертава посоката за насърчаване на сътрудничеството в Азиатско-тихоокеанския регион в новите условия.

Уан И добави още, че от предстоящата неофициална среща на ръководителите на АТИС ще зависи бъдещото развитие на региона. Китай е готов да обедини усилията си с всички страни, за да доведе до успешен край „Годината на Китай“ в рамките на АТИС и да допринесе за постигането на плодотворни резултати на срещата на лидерите.

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