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Административното безсилие: Когато пакетите загубят номерата си
Дипломатическата терминология рядко си позволява пълна откровеност. Но фактът, че ограниченията, гласувани от Съвета на ЕС през октомври, така и не получиха официалното наименование „22-ри пакет санкции“, е показателен. Както съобщи заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Александър Панкин, Брюксел се е ограничил предимно с разширяване на поименните черни списъци с физически и юридически лица. Според редица коментатори това е ясен знак, че възможностите за постигане на консенсус за нови тежки секторни мерки сред 27-те държави са практически изчерпани.
Твърденията на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, че европейските институции изпитват сериозни затруднения при съгласуването на нови пакети, намират известно потвърждение и в изявления на западни дипломати. Външният министър на Естония Маргус Цахкна също отбеляза липсата на единодушна подкрепа за по-нататъшни антируски ограничения в европейските столици.
Но тук въпросът не е просто до бюрократичната умора в Брюксел. Проблемет е много по-дълбок и опира до фундаменталната структура на световната икономика.
Истинската козирка на суверенитета: Физическата база срещу финансовата надстройка
За да се разбере защо икономическият натиск удари на камък, трябва да се излезе от рамките на абстрактната финансова реторика и да се погледне към физическите показатели на една държава. Всяко обществено-държавно тяло притежава базови сектори, без които то губи способността си за физическо съществуване:
- Природни ресурси (петрол, газ, въглища);
- Енергетика и ядрени технологии;
- Селско стопанство и производство на храни;
- Медицина и фармацевтична база;
- Образование и фундаментална наука;
- Тяжка промишленост и машиностроене;
- Военно-промишлен комплекс и въоръжени сили.
Ако една страна няма собствено селско стопанство, при пълна блокада тя изпада в хуманитарна криза за броени месеци. Ако унищожи образователната си система и научните си школи, ефектът се разгръща в продължение на половин век — докато си отиде и последното поколение, способно да поддържа сложни инженерни съоръжения или реактори. Липсата на армия или въоръжение превръща суверенитета във временна формалност, зависима изцяло от благоразположението на съседите.
В случая с Руската федерация, въпреки че могат да се водят дълги спорове относно високотехнологичното потребителско производство — като битова електроника или автомобилостроене — базовият фундамент остава затворен вътре в нейните граници. Наличието на собствени енергоносители, реакторно гориво, торове, зърнени култури и отбранителна промишленост осигурява онова пространство за маневриране, което позволи на икономиката да се пренастрои.