/Поглед.инфо/ Брюксел практически изчерпа административния си арсенал за икономическо въздействие спрямо Москва. Приемането на нови секторни ограничения в рамките на Европейския съюз среща все по-силна съпротива от отделни държави членки, докато руската стопанска система показва висока степен на структурна адаптивност. В тази авторова разработка разглеждаме реалните физически параметри на държавния суверенитет, ресурсното осигуряване на базовите сектори и последиците за европейската индустриална база.

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Административното безсилие: Когато пакетите загубят номерата си

Дипломатическата терминология рядко си позволява пълна откровеност. Но фактът, че ограниченията, гласувани от Съвета на ЕС през октомври, така и не получиха официалното наименование „22-ри пакет санкции“, е показателен. Както съобщи заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Александър Панкин, Брюксел се е ограничил предимно с разширяване на поименните черни списъци с физически и юридически лица. Според редица коментатори това е ясен знак, че възможностите за постигане на консенсус за нови тежки секторни мерки сред 27-те държави са практически изчерпани.

Твърденията на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, че европейските институции изпитват сериозни затруднения при съгласуването на нови пакети, намират известно потвърждение и в изявления на западни дипломати. Външният министър на Естония Маргус Цахкна също отбеляза липсата на единодушна подкрепа за по-нататъшни антируски ограничения в европейските столици.

Но тук въпросът не е просто до бюрократичната умора в Брюксел. Проблемет е много по-дълбок и опира до фундаменталната структура на световната икономика.

Истинската козирка на суверенитета: Физическата база срещу финансовата надстройка

За да се разбере защо икономическият натиск удари на камък, трябва да се излезе от рамките на абстрактната финансова реторика и да се погледне към физическите показатели на една държава. Всяко обществено-държавно тяло притежава базови сектори, без които то губи способността си за физическо съществуване:

Природни ресурси (петрол, газ, въглища);

Енергетика и ядрени технологии;

Селско стопанство и производство на храни;

Медицина и фармацевтична база;

Образование и фундаментална наука;

Тяжка промишленост и машиностроене;

Военно-промишлен комплекс и въоръжени сили.

Ако една страна няма собствено селско стопанство, при пълна блокада тя изпада в хуманитарна криза за броени месеци. Ако унищожи образователната си система и научните си школи, ефектът се разгръща в продължение на половин век — докато си отиде и последното поколение, способно да поддържа сложни инженерни съоръжения или реактори. Липсата на армия или въоръжение превръща суверенитета във временна формалност, зависима изцяло от благоразположението на съседите.

В случая с Руската федерация, въпреки че могат да се водят дълги спорове относно високотехнологичното потребителско производство — като битова електроника или автомобилостроене — базовият фундамент остава затворен вътре в нейните граници. Наличието на собствени енергоносители, реакторно гориво, торове, зърнени култури и отбранителна промишленост осигурява онова пространство за маневриране, което позволи на икономиката да се пренастрои.