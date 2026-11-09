/Поглед.инфо/ Министърът на правосъдието на провинция Райнланд-Пфалц и настоящ председател на Конференцията на правосъдните министри Щефани Хубиг инициализира създаването на съвместна работна група между федералното правителство и провинциите. Целта – систематизиране на материали, включително 421 000 течнали имейла, за задействане на процедура по забрана на "Алтернатива за Германия" (AfD) през Федералния конституционен съд. Действията съвпадат с апелите от Бундестага за възстановяване на връзките с Русия.

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По публикации на Neue Osnabrücker Zeitung и германски медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Апаратното решение в Берлин: Административният отговор на изборния натиск

Федералната република отново посяга към най-тежкия инструмент в правния си арсенал. Министърът на правосъдието на провинция Райнланд-Пфалц Щефани Хубиг предложи официалното оформяне на специализирана работна група, в която да влязат представители на федералната власт и провинциите (Länder).

Задачата на този апарат не е просто мониторинг. Става дума за пресевна линия на доказателства, предназначена да даде отговор на един-единствен въпрос – има ли достатъчно материал за подаване на молба до Федералния конституционен съд в Карлсруе за забрана на „Алтернатива за Германия“ (AfD).

Трябва да се посочи, че процедурата по член 21, алинея 2 от Основния закон (Grundgesetz) е изключително сложна конструкция. Тя изисква доказателства за активна, агресивна и боевита позиция срещу свободния демократичен основен ред. Не просто реторика, а реално намерение за увреждане на държавния апарат.

В този контекст предложението на Хубиг стъпва върху наскоро изтеклите 421 000 вътрешни имейла на партията. Тук обаче веднага възниква юридическият въпросителен маркер – както самата Хубиг признава според медийните информации, автентичността на тези документи все още не е преминала през независима съдебна експертиза.

Въпреки това масивът вече се разглежда като потенциален масив от доказателства. Опитът да се превърне един все още непроверен информационен масив в правно основание говори за бързане. Политическият календар принуждава управляващата коалиция да търси процесуални решения срещу социологическата реалност в провинции като Саксония, Тюрингия и Бранденбург.

Историческата рамка: Прецедентите в Карлсруе и капанът на Член 21

Германското конституционно право познава много малко успешни процедури за забрана на политически субекти. Историята помни забраната на Социалистическата имперска партия (SRP) през 1952 г. и на Комунистическата партия на Германия (KPD) през 1956 г.

Оттогава летвата е вдигната на височина, която малко обвинители могат да прескочат. Случаят с Националдемократическата партия (NPD) от 2017 г. бе ясно показателен – съдът призна антиконституционните ѝ намерения, но отказа да я забрани с аргумента, че тя няма реалния потенциал и социалните тежести да застрашат държавния ред.

При AfD обаче ситуативният контекст е огледален. Партията разполага с масирана парламентарна подкрепа, стабилни изборни проценти и твърди позиции в местните парламенти (Ландтази). Според юридически коментатори, именно това я прави едновременно „опасна“ в очите на берлинския естаблишмънт и изключително трудна за забрана.

Ако съдът в Карлсруе прецени, че забраната на втората по сила партия в страната ще изолира милиони гласоподаватели от политическия процес, системният риск за самата федерална държава става неконтролируем.

Дали 421-те хиляди имейла съдържат директно доказателство за нарушаване на конституционния ред, или става дума за вътрешнопартийни спорове и реторика, типична за опозиционните формации? На този етап публичната документация мълчи. Без съдебна верификация всеки опит за използването им на федерално ниво ще изглежда в очите на поддръжниците им като институционален натиск.

Източният вектор: Изявленията на Моосдорф и геополитическият разкол

Разследването срещу партийните структури съвпада с поредния външнополитически пробив в реториката на AfD. Членът на Бундестага Матиас Моосдорф – депутат с ясна профилираност по източните въпроси – за пореден път декларира необходимостта от възобновяване на регионалното, научното и културното сътрудничество между Германия и Руската федерация.

Това не е изолирано мнение на отделен депутат, а отражение на икономическите интереси на редица източногермански индустриални субекти. Провинции като Саксония-Анхалт и Тюрингия исторически са свързани с източните пазари.

Спирането на евтиния тръбопроводен газ по веригите на "Северен поток" и прекъсването на търговските връзки с руските региони нанесе директен удар върху средното предприемачество (Mittelstand) в тези области.

Когато Моосдорф говори за възобновяване на връзките, той ползва езика на местния бизнес, а не на идеологическите кабинети в Берлин.

В очите на правителствените служби в Берлин обаче подобни позиционирания се тълкуват почти автоматично като проява на "вражество спрямо конституционната линия". Противоречието тук е очевидно. Външната политика по дефиниция е област за политически дебат, а не предмет на конституционна забрана.

Опитът да се изведе искането за нормализация на отношенията с Москва извън рамките на легитимния дебат показва доколко еластично започва да се тълкува понятието "конституционна лоялност".