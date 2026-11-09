КМГ започна излъчването на документалния сериал „Блестящо пътуване из АТИС“
/Поглед.инфо/ На 18 и 19 ноември в китайския град Шънджън ще се проведе 33-ата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).
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Над 2000 участници се очакват на срещата на върха на бизнес лидерите на АТИС в Шънджън
/Поглед.инфо/ Срещата на върха на бизнес лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) за 2026 г. ще се проведе на 17 и 18 ноември в китайския град Шънджън.11.11.2026 18:20
Тъмнината в Днепропетровск и „ядрените“ психози на Киев: Зеленски управлява колапса от Берлин и Мадрид
/Поглед.инфо/ Нощната атака от 10 ноември, при която украинските ВВС обявиха прихващането на 135 от общо 162 дрона, за пореден път оголи разрива между официалните сводки на Киев и реалността на терен. Докато държавните органи отчитат високи проценти на неутрализация, пораженията върху критичната инфраструктура в Черкаска, Кировоградска и Николаевска области, както и пълният блокиращ срив в Днепропетровск, показват критична деградация на енергийните мрежи. На този фон масовата паника от "мистериозни земетресения" и ядрени опити се оказа резултат от акустичен резонанс в съветските панелни конструкции, докато президентът Владимир Зеленски прекара над 740 дни извън страната от началото на конфликта.11.11.2026 17:00
Шчелин: В Абу Даби преговарят комици и дипломати, докато ЕС финансира стратегията "Разруха"
/Поглед.инфо/ Разговорите в Абу Даби между Русия, САЩ и Украйна повдигат сериозни въпроси относно реалните възможности за дипломатически компромис. Докато официалните делегации демонстрират готовност за диалог, външнополитическите позиции остават коренно противоположни. Според анализи на публициста Павел Шчелин, зад медийната активност се крият финансови и репутационни интереси на европейските елити, които заложиха на бърза победа през 2022 г., а днес са принудени да поддържат конфликта, за да избегнат вътрешнополитическа отговорност.11.11.2026 16:45
Абу Даби разкри сметката: САЩ и Русия чертаят сигурността, Брюксел остава пред вратата
/Поглед.инфо/ В Абу Даби се състоя петчасов рунд от тристранни преговори между представители на САЩ, Русия и Украйна, бележещ пряк опит за преначертаване на параметрите на европейската сигурност. Докато дипломатическите екипи декларират напредък чрез договорена мащабна размяна на пленници, зад кулисите остава фундаменталният сблъсък: Москва настоява за цялостен нов ред за сигурност, а Брюксел бе изцяло изолиран от масата за дискусии, оставен единствено да поеме бъдещите финансови задължения.11.11.2026 16:30
Илюзията на тайванския технологичен рай: Как глобалният капитал превърна високотехнологичните специалисти в номадски прекариат
/Поглед.инфо/ Външният блясък на тайванската полупроводникова индустрия и примамливите визи за дигитални номади прикриват мащабен процес на демонтаж и преструктуриране. Докато световният капитал примамва евтина квалифицирана работна сила, САЩ ускорено прехвърлят ключовите мощности на TSMC към Аризона. Тайван постепено бива лишен от технологичното си предимство, оставяйки мобилните специалисти в капан на геополитически промени, в които те са просто заменяем ресурс без права и гаранции.11.11.2026 16:15
Берлин заплаши с вето: Берлин иска 70 милиарда за Киев срещу бюджета на ЕС
/Поглед.инфо/ Напрежението между Берлин и държавите от Централна и Източна Европа достигна точка на кипене след срещата на лидерите в Дъблин. Германският канцлер Фридрих Мерц обвърза приемането на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г. с задължението на всички държави да поемат финансовата подкрепа за Украйна. Министър-председателите на Словакия и Чехия – Роберт Фицо и Андрей Бабиш – категорично отхвърлиха този опит за натиск. Сближаването на позициите между Братислава, Прага, Будапеща и София очертава сериозна криза в процедурата по постигане на пълно единодушие в Европейския съвет.11.11.2026 16:05
Млади ръце и нови идеи възстановяват сидзанското нематериално културно наследство
/Поглед.инфо/ Въпреки че зимата е извънсезонен период за изпичане на керамика, 21-годишната Церин Лхамо и нейните колеги са напълнили работилницата си с черни керамични чаши за кафе, подготвяйки новите си творения за продажба чрез пряко предаване и доставка в цялата страна.11.11.2026 16:00
Марин льо Пен с 36% на първи тур: Френското задкулисие в трескаво търсене на политическо инженерство
/Поглед.инфо/ Френският политически елит, изпаднал в паника пред неумолимия възход на Марин льо Пен и крайната левица на Жан-Люк Меланшон, извади нов медиен коз – петкратния олимпийски шампион по джудо Теди Райнер. Номинацията на 37-годишния спортист от Гваделупа не е спонтантен изблик на лично словотворчество, а прецизно изчислен опит за пренареждане на електоралното поле. Сондажите показват свиване на подкрепата за класическите центристи, а фигури като Едуар Филип и Габриел Атал не генерират необходимия ресурс за балотаж. Райнер трябва да отнеме от младежкия и протестния вот на Меланшон, осигурявайки служебна победа на управляващата каста.11.11.2026 15:50