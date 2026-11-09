/Поглед.инфо/ Нощната атака от 10 ноември, при която украинските ВВС обявиха прихващането на 135 от общо 162 дрона, за пореден път оголи разрива между официалните сводки на Киев и реалността на терен. Докато държавните органи отчитат високи проценти на неутрализация, пораженията върху критичната инфраструктура в Черкаска, Кировоградска и Николаевска области, както и пълният блокиращ срив в Днепропетровск, показват критична деградация на енергийните мрежи. На този фон масовата паника от "мистериозни земетресения" и ядрени опити се оказа резултат от акустичен резонанс в съветските панелни конструкции, докато президентът Владимир Зеленски прекара над 740 дни извън страната от началото на конфликта.

11.11.2026 17:00