/Поглед.инфо/ Натискът на Вашингтон върху Киев по време на Общото събрание на ООН придобива съвсем измерими финансови параметри. Разговорите между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Ню Йорк се провеждат на фона на рекордни цени на дизеловото гориво в САЩ и продължаващи сътресения на световните енергийни пазари. Белият дом настоява за прекратяване на ударите по руската рафинираща инфраструктура – тема, която свързва разговорите в Кремъл на специалните пратеници Уиткоф и Кушнер с цените по американските бензиностанции.

По публикация на Патрик Уинтур (The Guardian) и информационни агенции. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

$6 за галон: Когато вътрешната политика на САЩ диктува дипломацията в Ню Йорк

Цената на средния галон дизелово гориво в Съединените щати надхвърли границата от шест долара. За американската логистична система това не е просто статистика, а пресен удар върху цените на всички потребителски стоки, транспортирани по камиони от Източното до Западното крайбрежие. Именно тук се крие основният мотив зад исканията, които Доналд Тръмп отправя към Володимир Зеленски в Ню Йорк. Sporeд публикацията в британския вестник The Guardian, американският президент настоява за незабавно спиране на украинските атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии и експортни терминали.

Твърди се, че във Вашингтон разглеждат тези операции не като военен фактор, променящ линията на съприкосновение в Донбас, а като катализатор за глобален дефицит. Когато украинските безпилотни апарати поразяват дестилационните колони в рафинерии като Рязанската или Кстовската (извън обсега на традиционната артилерия), това автоматично изважда от световния баланс стотици хиляди барела дизелово гориво дневно. Резултатът не се усеща само в Москва – той се пренася директно върху цените на борсите в Ню Йорк и Лондон.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт публично посочи ударите върху руския преработвателен сектор като критична променлива в световното предлагане. Търговските смущения, причинени от паралелните събития в Близкия изток и ограниченията в Черно море, допълнително свиват маржа на американските рафинерии. По оценка на пазарни наблюдатели, Белият дом не може да си позволи продължаващо поскъпване на горивата в период на вътрешнополитически натиск, което прави искането към Киев абсолютно безкомпромисно.

Дипломатическата совалка: Кремъл, Банкова и телефонният разговор от 8 септември

За да се разбере контекстът на срещата в ООН, трябва да се върнем към събитията от началото на септември. Посещението на специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва не беше просто протоколна визита. Приемането им в Кремъл от руския президент бе последвано от незабавен трансфер до Киев за срещи с украинското ръководство.

Хронологията на тези контакти показва ясна последователност:

Началото на септември: Уиткоф и Кушнер провеждат разговори в Кремъл относно рамката на евентуално спиране на огъня и сигурността на енергийната инфраструктура.

Уиткоф и Кушнер провеждат разговори в Кремъл относно рамката на евентуално спиране на огъня и сигурността на енергийната инфраструктура. Следващите 48 часа: Американската делегация пътува до Киев, за да предаде позицията на Вашингтон и да очертае границите на американската подкрепа.

Американската делегация пътува до Киев, за да предаде позицията на Вашингтон и да очертае границите на американската подкрепа. 8 септември: Провежда се телефонен разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин. По официални и неофициални информации, шефът на Белия дом е препотвърдил желанието си за бързо замразяване на конфликта, обвързвайки го с перспективата за постепенно възстановяване на икономическите отношения.

Тази совалка показва, че американската администрация се опитва да договори временно "енергийно примирие". От една страна, Русия вече въведе временни забрани за износ на бензин и дизелово гориво, за да стабилизира вътрешния си пазар след сътресенията и опита за създаване на социално напрежение. От друга страна, Вашингтон се опитва да отнеме от Киев именно лоста, с който украинската страна се опитва да влияе върху руската икономика.

Симетрия на щетите и техническата реалност на рафинериите

Защо ударите по рафинериите станаха толкова чувствителна тема? Всяка модерна рафинерия – независимо дали е руската "Катoв" или германската "Швед" – разчита на критично оборудване: каталитичен крекинг, хидроочистка и специализирани компресори, произвеждани основно от няколко западни компании. Когато такъв обект бъде повреден, той не може да бъде ремонтиран за броени дни.

Киев използва евтини безпилотни летателни апарати с дълъг обсег, за да поразва именно тези скъпоструващи и труднозаменими елементи. Според анализи на военни и икономически експерти, тази стратегия имаше за цел да причини горивен глад вътре в Русия и да намали валутните приходи от износ. В действителност обаче руското правителство реагира с административни мерки – пълна забрана за износ на горива, което автоматично прехвърли дефицита върху международните пазари.

Така американският и европейският пазар се оказаха засегнати от собствения си натиск. Когато руският дизел изчезне от глобалната верига на доставки, европейските купувачи започват да наддават за обеми от Индия и Близкия изток – същите обеми, към които се ориентират и американските импортьори. В резултат цената на дизела в САЩ чупи исторически рекорди.