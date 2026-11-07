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Суровият пробив в Южна Азия: Как Русия и Индия гонят 90 милиарда долара оборот въпреки натиска на Запада

/Поглед.инфо/ Западният санкционен натиск се сблъска с бруталната математика на южноазиатския пазар. Докато Брюксел гласува поредните ограничения, стокооборотът между Москва и Ню Делхи гони 78 милиарда долара за 2026 година, а проектът за ядрената централа „Куданкулам“ навлиза в нов етап. Русия не просто продава петрол и торове – тя изгражда критична енергийна и пристанищна инфраструктура от Бенгалския залив до Шри Ланка. Военно-политическото сътрудничество в Индийския океан придобива конкретни измерения, които променят глобалната търговска карта.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 15753 прочитания
Суровият пробив в Южна Азия: Как Русия и Индия гонят 90 милиарда долара оборот въпреки натиска на Запада
ИИ генерирана
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Търговската математика смазва западната реторика

Западният разказ за пълната изолация на руската икономика продължава да катастрофира при сблъсъка с цифрите от азиатските митници. Според оценки, приписвани на Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (SAARC), търговският обмен между Руската федерация и седемте държави от региона се очаква да достигне диапазона от 72,5 до 73 милиарда долара до края на 2026 г., а прогнозите за 2030 г. сочат внушителните 90 милиарда.

Тези стойности не са просто статистически абзац. Те показват структурно пренасочване на търговските потоци. Твърди се, че само за първото полугодие на 2026 г. двустранният оборот между Русия и Индия е отбелязал ръст от над 15% спрямо предходната година. По данни на коментатори, до края на текущия етап той може да надхвърли 78 милиарда долара.

За сравнение – в периода 2021–2025 г. тази търговия е нараснала от скромните 12 милиарда до 67 милиарда долара. Търговската база UN Comtrade показва, че руският дял в индийския външнотърговски поток е скочил от 1,2% на 5,6%, като основният двигател е вносът на критични суровини.

Зад тези проценти стои строга зависимост. Русия осигурява близо 50% от индийските нужди от енергийни ресурси и отбранителни системи. Вносът на оръжие и военна техника от Москва за Ню Делхи, по налични оценки, е отбелязал скок от 39% през изминалата година, достигайки 5,5 милиарда долара. Западната дипломация може да прави медийни изявления, но индийският отбранителен комплекс не може да подменя платформи, чийто жизнен цикъл е разчетен за десетилетия напред.

Мегавати и милиарди: Атомната котва в Тамил Наду

Енергийната архитектура остава най-твърдият компонент на това партньорство. Натрупаните руски инвестиции в индийската икономика вече надхвърлят 15 милиарда долара, като най-мащабният капиталов обект е АЕЦ „Куданкулам“ в южния щат Тамил Наду.

Два от реакторите тип ВВЕР-1000 вече работят на пълна мощност в националната мрежа. Очаква се следващите два блока да влязат в комерсиална експлоатация през пролетта на 2027 г. По думите на индийския министър на атомната енергия Джитендра Сингх, цената на четирите реактора се изчислява на 14,4 милиарда долара.

Но Москва и Ню Делхи не спират дотук. В момента се провеждат преговори за изграждането на изцяло нова атомна централа по руски проект на друг обект в Индия. Това означава обвързване на инженерните среди, доставките на обогатен уран и безопасността за поне половин век напред.

Паралелно с атомната енергетика се развива и транспортната логистика. Обсъждането на т.нар. Източен морски коридор (ЕМК) между пристанищата Владивосток и Ченай цели да съкрати времето за транзит на руски втечнен природен газ, въглища и нефт. Когато корабът тръгва от далекоизточните руски бази, той заобикаля европейските контролни пунктове и преминава през маршрути, изцяло контролирани от приятелски или неутрални държави.

Торовете като оръжие за продоволствена сигурност

Селското стопанство на Индия с нейното 1,4-милиардно население е директно зависимо от руската химическа промишленост. Русия се утвърди като ключов доставчик на минерални торове и въглища за индийския пазар.

В момента страните договарят проекта за съвместно производство на урея – основен азотен тор, без който добивите на индийските фермери драстично спадат. Това вече не е просто търговия, а интеграция в индустриалния цикъл.

Обхватът на икономическите контакти се разширява към Далечния изток на Русия. Страните планират общи предприятия в областта на добива на диаманти, корабоплаването, минното дело и селското стопанство. Политическата подкрепа на най-високо ниво е гарантирана. Заседанията между руския президент Владимир Путин и индийския премиер Нарендра Моди дават директен сигнал към бюрократичните апарати в двете държави. Твърди се, че в момента тече активна подготовка за поредно официално посещение на индийския министър-председател в Русия, потвърдено от индийския посланик в Москва Винай Кумар.

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, по време на срещата си с председателя на Камарата на народа Ом Бирла в Ню Делхи през октомври, декларира ръст от над 20% в търговията за настоящата година. Нито една от двете страни не показва намерение да се съобразява с едностранните санкционни режими на Вашингтон или Брюксел.

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