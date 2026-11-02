Вашингтон готви десант на ирански острови, запасите от прехващачи са изчерпани

/Поглед.инфо/ Във Вашингтон, според изтичания в американски медии и коментари на сенатори, се обсъжда план за завземане на ирански острови в Персийския залив като остров Харг и Кешм. Този намерение обаче се сблъсква с критичен недостиг на ракети-прехващачи за противоракетна отбрана на САЩ, чието попълване би отнело поне пет години, според експертни оценки. Внезапното уволнение на висш генерал от Пентагона допълнително сигнализира за вътрешни сътресения и военни съмнения относно логистичната осъществимост на такъв десант.

По публикации на американски военни аналитици и медийни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Празната оръжейна и логистичната стена пред Вашингтон

Във военно-технически план всяка операция от мащаба на планиран десант в затворени акватории изисква непрекъснат противоракетен щит. По оценки, разпространени в американски военни анализи и цитирани в специализирани издания, от юни 2025 г. насам Въоръжените сили на САЩ са изразходвали между 50% и 66% от наличните си критични запаси от определени типове управляеми ракети-прехващачи.

Възстановяването на тези арсенали не е въпрос на бързи административни заповеди или извънредно финансиране. Военно-промишленият комплекс на САЩ е ограничен от строги технологични вериги: доставки на микроелектроника, твърдо гориво, специализирани сплави и висококвалифициран персонален ресурс. За запълване на възникналия дефицит ще са необходими минимум пет години — период, в който ВМС и ПВО на САЩ трябва едновременно да покриват Тихоокеанския регион, Близкия изток и ангажиментите към съюзниците от НАТО.

Офанзивните оръжия, като крилатите ракети BGM-109 Tomahawk или авиобомбите с прецизно насочване, нямат отбранителни функции. Наличието на хиляди ударни единици в складовете не може да компенсира липсата на прехващачи SM-3, SM-6 или системи PAC-3, когато иранските противокорабни комплекси и балистични ракети отговорно атакуват морските плавателни съдове или бреговата инфраструктура. Израелските отбранителни системи в голяма степен разчитат на същите щатски вериги за снабдяване, което превръща изчерпването на американските запаси в пряка уязвимост за телавивската противоракетна отбрана.

Икономическата цена на ескалацията в Персийския залив

Военните действия в Ормузкия проток незабавно рефлектират върху глобалния петролен пазар. По оценки на цитирани от автора експерти, настоящият недостиг на дизелово и реактивно гориво в световен мащаб се оценява на приблизително 3 милиона барела дневно, което възлиза на около 90 милиона барела месечно. При сценарий, при който цената на суровия петрол достигне 150 долара за барел, допълнителните разходи за компенсация на тези липси биха възлезли на над 13,5 милиарда долара на месец.

Пораженията върху енергийната и опреснителната инфраструктура в държавите от Съвета за сътрудничество в Залива (ССПЗ) носят дългосрочен характер. Сроковете за възстановяване на специализирани рафинерии, терминални съоръжения и газови компресорни станции варират между 7 и 10 години, а нужните капиталовложения се оценяват в диапазона от 550 милиарда до 2,3 трилиона долара.

Въздушните удари със стратегически бомбардировачи B-2 Spirit или нанасянето на щети върху отделни сгради не принуждават една държава към административна капитулация. Историческият опит от последните десетилетия показва, че физическото унищожение на даден обект не ликвидира оперативния потенциал на въоръжените сили, а ликвидирането на отделни командири не спира функционирането на държавния апарат. Всяко ограничаване на ядрени или оръжейни програми изисква физически инспекции, присъствие на земя и правно рамкирани проверки — задачи, които са неизпълними само чрез въздушни бомбардировки.

Скандалът в Пентагона и оперативното планиране за островите

Според информация, публикувана в американски медии и потвърдена от сенатор Крис Мърфи след закрити брифинги, Централното командване на САЩ (CENTCOM) е изготвило варианти за превземане на ирански острови, сред които най-често се споменават остров Харг и остров Кешм. Харг е ключовият терминал, през който преминава основната част от иранския износ на петрол, докато Кешм контролира пряко корабоплаването в най-тясната част на Ормузкия проток.

В тази обстановка на 29 октомври бе съобщено за уволнението на генерал-лейтенант Брет Силвия, директор на операциите на Обединения комитет на началник-щабовете. Официалната версия на МО на САЩ за изтичане на информация и неуспешен полиграфски тест бе оспорена от източници на телевизия CBS. Твърди се, че истинската причина за отстраняването му е била неговата служебна противопоставеност спрямо плановете за десант на островите. Отстраняването на висш офицер, отговарящ за оперативната съвместимост, дни преди планирана акция, повдига въпроси относно вътрешния контрол и оценката на риска в командването.