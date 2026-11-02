Абонирай се
Свят

Вашингтон готви десант на ирански острови, запасите от прехващачи са изчерпани

/Поглед.инфо/ Във Вашингтон, според изтичания в американски медии и коментари на сенатори, се обсъжда план за завземане на ирански острови в Персийския залив като остров Харг и Кешм. Този намерение обаче се сблъсква с критичен недостиг на ракети-прехващачи за противоракетна отбрана на САЩ, чието попълване би отнело поне пет години, според експертни оценки. Внезапното уволнение на висш генерал от Пентагона допълнително сигнализира за вътрешни сътресения и военни съмнения относно логистичната осъществимост на такъв десант.

Деж. редактор д-р Румен Петков 14058 прочитания
Вашингтон готви десант на ирански острови, запасите от прехващачи са изчерпани
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на американски военни аналитици и медийни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Празната оръжейна и логистичната стена пред Вашингтон

Във военно-технически план всяка операция от мащаба на планиран десант в затворени акватории изисква непрекъснат противоракетен щит. По оценки, разпространени в американски военни анализи и цитирани в специализирани издания, от юни 2025 г. насам Въоръжените сили на САЩ са изразходвали между 50% и 66% от наличните си критични запаси от определени типове управляеми ракети-прехващачи.

Възстановяването на тези арсенали не е въпрос на бързи административни заповеди или извънредно финансиране. Военно-промишленият комплекс на САЩ е ограничен от строги технологични вериги: доставки на микроелектроника, твърдо гориво, специализирани сплави и висококвалифициран персонален ресурс. За запълване на възникналия дефицит ще са необходими минимум пет години — период, в който ВМС и ПВО на САЩ трябва едновременно да покриват Тихоокеанския регион, Близкия изток и ангажиментите към съюзниците от НАТО.

Офанзивните оръжия, като крилатите ракети BGM-109 Tomahawk или авиобомбите с прецизно насочване, нямат отбранителни функции. Наличието на хиляди ударни единици в складовете не може да компенсира липсата на прехващачи SM-3, SM-6 или системи PAC-3, когато иранските противокорабни комплекси и балистични ракети отговорно атакуват морските плавателни съдове или бреговата инфраструктура. Израелските отбранителни системи в голяма степен разчитат на същите щатски вериги за снабдяване, което превръща изчерпването на американските запаси в пряка уязвимост за телавивската противоракетна отбрана.

Икономическата цена на ескалацията в Персийския залив

Военните действия в Ормузкия проток незабавно рефлектират върху глобалния петролен пазар. По оценки на цитирани от автора експерти, настоящият недостиг на дизелово и реактивно гориво в световен мащаб се оценява на приблизително 3 милиона барела дневно, което възлиза на около 90 милиона барела месечно. При сценарий, при който цената на суровия петрол достигне 150 долара за барел, допълнителните разходи за компенсация на тези липси биха възлезли на над 13,5 милиарда долара на месец.

Пораженията върху енергийната и опреснителната инфраструктура в държавите от Съвета за сътрудничество в Залива (ССПЗ) носят дългосрочен характер. Сроковете за възстановяване на специализирани рафинерии, терминални съоръжения и газови компресорни станции варират между 7 и 10 години, а нужните капиталовложения се оценяват в диапазона от 550 милиарда до 2,3 трилиона долара.

Въздушните удари със стратегически бомбардировачи B-2 Spirit или нанасянето на щети върху отделни сгради не принуждават една държава към административна капитулация. Историческият опит от последните десетилетия показва, че физическото унищожение на даден обект не ликвидира оперативния потенциал на въоръжените сили, а ликвидирането на отделни командири не спира функционирането на държавния апарат. Всяко ограничаване на ядрени или оръжейни програми изисква физически инспекции, присъствие на земя и правно рамкирани проверки — задачи, които са неизпълними само чрез въздушни бомбардировки.

Скандалът в Пентагона и оперативното планиране за островите

Според информация, публикувана в американски медии и потвърдена от сенатор Крис Мърфи след закрити брифинги, Централното командване на САЩ (CENTCOM) е изготвило варианти за превземане на ирански острови, сред които най-често се споменават остров Харг и остров Кешм. Харг е ключовият терминал, през който преминава основната част от иранския износ на петрол, докато Кешм контролира пряко корабоплаването в най-тясната част на Ормузкия проток.

В тази обстановка на 29 октомври бе съобщено за уволнението на генерал-лейтенант Брет Силвия, директор на операциите на Обединения комитет на началник-щабовете. Официалната версия на МО на САЩ за изтичане на информация и неуспешен полиграфски тест бе оспорена от източници на телевизия CBS. Твърди се, че истинската причина за отстраняването му е била неговата служебна противопоставеност спрямо плановете за десант на островите. Отстраняването на висш офицер, отговарящ за оперативната съвместимост, дни преди планирана акция, повдига въпроси относно вътрешния контрол и оценката на риска в командването.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

„Трите клисури“ – новият воден път по Яндзъ
Поглед към Китай

„Трите клисури“ – новият воден път по Яндзъ

/Поглед.инфо/ Днес сме в Ичан, провинция Хубей. Това зад мен е река Яндзъ. Но може би не подозирате, че по този най-натоварен воден път в света се крие все по-сериозен проблем със задръстванията. Как може да бъде разрешен, хайде да разберем заедно!

02.11.2026 22:00
433 дрона за една нощ: Новата тактика за пълна парализа на украинския тил
Свят

433 дрона за една нощ: Новата тактика за пълна парализа на украинския тил

/Поглед.инфо/ В нощта срещу 1 ноември 2026 година украинската преносна система бе подложена на масиран комбиниран удар с над четиристотин безпилотни апарата. Докато официалната пропаганда в Киев отчита висока ликвидация на въздушните цели, реалните щети по каскадата от трансформаторни подстанции 330/750 kV извеждат от строя ключови регионални възли. Пораженията в Днепропетровска, Житомирска и Киевска област показват, че инфраструктурната парализа навлиза в невъзвратима фаза, изпреварваща европейските възможности за технически внос.

02.11.2026 22:00
Си Дзинпин: Приятелството между Китай и Оман има дълга история и широки перспективи за развитие
Поглед към Китай

Си Дзинпин: Приятелството между Китай и Оман има дълга история и широки перспективи за развитие

/Поглед.инфо/ Сутринта на 2 ноември китайският председател Си Дзинпин проведе разговори в Пекин със султана на Оман Хайтам бин Тарик ал-Саид, който е на държавно посещение в Китай.

02.11.2026 21:45
Алиансът попълва "сенчестия флот": Защо НАТО разполага нови AWACS над Черно море
Свят

Алиансът попълва "сенчестия флот": Защо НАТО разполага нови AWACS над Черно море

/Поглед.инфо/ Алиансът спешно разгръща допълнителни разузнавателни самолети, средиземноморски патрули и наземни радари в Черноморския регион под претекст защита на търговското корабоплаване. Този ход идва след поредния инцидент с контейнеровоза Contship Jet край българския бряг. Анализът на логистичните маршрути, складовите капацитети в Румъния и Молдова, както и прегрупирането на турските оператори обаче показва, че истинските цели на новата операция на НАТО надхвърлят официално обявената патрулна мисия.

02.11.2026 21:45
Какаовите нюанси носят нежност през есента и зимата
Поглед към Китай

Какаовите нюанси носят нежност през есента и зимата

/Поглед.инфо/ Модните цветове през есенно-зимния сезон и тази година са доминирани от кафявата гама. В основата на т.нар. какаов стил са топлите кафяви нюанси с различна дълбочина – шоколадово, млечно кафе, кестеняво и други. Дискретни цветни акценти и материи с естествена текстура, като велур и плетиво, допълват визията, придавайки ѝ мекота, непринуденост и романтична атмосфера. Те носят романтично усещане за добри спомени и приятни предстоящи моменти.

02.11.2026 21:30
По анализи на морски изследователи: Саботажът срещу катарския газовоз "Ал Майеда" счупи гаранциите на Техеран в Ормуз
Свят

По анализи на морски изследователи: Саботажът срещу катарския газовоз "Ал Майеда" счупи гаранциите на Техеран в Ормуз

/Поглед.инфо/ Атаката срещу катарския газовоз "Ал Майеда" в Персийския залив превръща морския транзит през Ормузкия проток в руска рулетка за корабособствениците. Въпреки че Техеран предварително даде "зелена светлина" за преминаването на съда след посредничеството на Пакистан, снарядите удариха корпуса броени часове по-късно. Този инцидент потвърждава, че регионалният сблъсък между САЩ, Израел и Иран премина в фаза, в която нито една писмена гаранция не може да защити енергийните доставки на Запада.

02.11.2026 21:30
Китай представи 40 перспективни технологии с потенциал за радикални иновации
Поглед към Китай

Китай представи 40 перспективни технологии с потенциал за радикални иновации

/Поглед.инфо/ Китайският Институт за научна и техническа информация представи доклада „Перспективи пред революционните технологии за 2026 г.“, в който са включени 40 технологии с постигнати значителни пробиви и потенциал да създадат нови направления за иновации. Подбраните технологии обхващат пет основни области – изкуствен интелект, информационни технологии от следващо поколение, науки за живота и здравеопазване, нова енергия, нови материали и модерно производство.

02.11.2026 21:15
Улични боеве в Париж и експлозия на гарата в Хамбург: Поколението Z започна демонтаж на евроатлантическия консенсус
Свят

Улични боеве в Париж и експлозия на гарата в Хамбург: Поколението Z започна демонтаж на евроатлантическия консенсус

/Поглед.инфо/ Масови безредици, грабежи и брутални улични сблъсъци с органите на реда разтърсиха ключови европейски държави в нощта срещу 1 ноември. Над половин милион души по данни на организаторите излязоха по улиците на Франция, докато в Германия протестната вълна обхвана над 30 града под ръководството на движението „Поколение Z управлява“. Дори традиционно стабилна Швейцария и нейният финансов център Цюрих преживяха нощ на барикади, палежи и употреба на водни оръдия. Инфлацията, цената на живота и растящите военни разходи поставят под въпрос вътрешнополитическата стабилност на целия Европейски съюз.

02.11.2026 21:15