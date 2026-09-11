Кафето, чаят и клиничният факт: Какво наистина показват данните от изследването на остеопоротичните фрактури

/Поглед.инфо/ На фона на застрашително нарастващия брой остеопоротични фрактури сред застаряващото население на западните общества, клиничните изследвания все по-често се насочват към най-обикновените ежедневни хранителни навици. Изследователски екип от австралийския университет Флиндърс приключи мащабен десетилетен анализ, базиран върху архива от данни на Проучването за остеопоротични фрактури. Фокусът е поставен върху физиологичните последствия от продължителната консумация на кафе и чай при над десет хиляди жени на възраст над 65 години. Изводите, публикувани в специализираното научно издание Nutrients, демонтират редица битови митове, но същевременно чертаят ясни гранични линии относно токсикологичната и метаболитна цена на системната прекомерна употреба на кофеинови напитки.

Плътност на тазобедрената става и архивните измервания

Медицинската статистика е скучно и методично поле, в което екзалтираните здравни заглавия обикновено умират. Когато разгледаме данните от проучването на австралийските изследователи, виждаме масивна база от десет хиляди пациентки, проследявани в продължение на десет години. Това не е просто поредната анкета с субективни самоотчети, а систематично денситометрично измерване на костната минерална плътност в областта на тазобедрената става и бедрената шийка. Точно тези две анатомични точки представляват критичната зона при възрастните хора — фрактура там в повечето случаи означава трайна загуба на подвижност, последвана от тежки вътрешни съдови усложнения и висок процент преждевременна смъртност.

Скептицизмът към подобни проучвания винаги е оправдан, тъй като изобилства от контролирани променливи — от хранителния режим и генетичната предразположеност до нивото на физическа активност през десетилетията. В случая обаче статистическата извадка е достатъчно плътна, за да изолира конкретен вектор: редовната консумация на черен и зелен чай показва постоянна, макар и минимална, положителна корелация с по-висока обща минерална плътност. Разликата в абсолютни стойности не е драматична — тя не превръща 70-годишната кост в структура на двадесетгодишен атлет, но на ниво обществено здраве и превенция на масови фрактури дори изместване от порядъка на части от процента има осезаемо финансово и социално отражение върху болничната система.

Биохимичен механизъм: Катехини срещу калциев дефицит

За да разберем защо чаят показва положително въздействие, трябва да навлязем в суровата физиология на костното реконструиране. Скелетът не е инертна калциева рамка, а динамичен орган, при който остеобластите изграждат нова тъкан, а остеокластите разграждат старата. При жените след менопауза, поради спада на естрогена, балансът се разрушава и разграждането започва да изпреварва синтеза. Изследването предполага, че съдържащите се в чая катехини — вид полифенолни съединения с мощно антиоксидантно действие — упражняват модулиращ ефект върху този процес. Те стимулират активността на остеобластите и потискат разрушителната дейност на остеокластите.

Пробойни в теорията за тоталната вреда от кофеина се появяват веднага щом разгледаме профила на умерената консумация на кафе. При прием от две до три чаши на ден, изследването не отчита клинично значима загуба на костна маса. Кофеинът наистина притежава лек диуретичен ефект и може незначително да увеличи отделянето на калций през бъбреците и да попречи на абсорбцията му в червата. Тази загуба обаче физиологично се компенсира изключително лесно — дори една малка капка мляко в напитката или стандартният дневен прием на калций чрез храната напълно неутрализират отрицателния баланс. Проблемът възниква, когато дозировката премине физиологичния праг на адаптация.