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Туризъм

Как хилядолетните обсесии и военната градоустройствена статистика оформиха Йерусалим

/Поглед.инфо/ Зад мъглата от туристически брошури, поетични размисли и религиозно опиянение Йерусалим винаги е бил просто една изключително трудна за поддръжка, сухоземна крепост върху варовиково плато без пряк излаз на море. Подплатен с пластове натрошени тухли, прегоряла дървесина и прах от десетки обсади, този град оцелява не поради метафизични явления, а чрез къртовско инженерство, агресивна данъчна политика на поредица от империи и безкомпромисен контрол върху оскъдните дебити на подземните извори. Да разглеждаш този терен през сентиментални клишета означава да подминеш реалните физически лимити, които са го оформяли в продължение на четири хилядолетия.

Деж. редактор - Александра Докова 3560 прочитания
Как хилядолетните обсесии и военната градоустройствена статистика оформиха Йерусалим
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Анатомия на една сухоземна крепост върху варовик

Всеки, който е прекарвал седмици в разчитане на стратиграфските разрези от разкопките на Клийн Колинс или Чарлз Уорън, знае, че Йерусалим е преди всичко географска парадокс. Разположен на билото на Юдейските планини, на 750 метра надморска височина, той няма плавателна река, няма естествено пристанище и не лежи директно на нито един от основните древни търговски пътища, какъвто е крайбрежният Via Maris. Изборът на това конкретно място през бронзовата епоха се дължи на един единствен хидравличен факт: извора Гихон. Този карстов извор, изхвърлящ вода на тласъци, е единственият стабилен водоизточник в радиус от километри.

Когато царете на Юдея започват да копаят тунели през твърдия варовик (както свидетелства известният Силоамски надпис от VIII в. пр.н.е.), те не изпълняват сакрални ритуали, а решават суров военен проблем. Тунелът на Езекия – инженерен канал с дължина 533 метра, прокопан от два екипа, работещи един срещу друг без съвременна оптична геодезия – е бил въпрос на физическо оцеляване срещу асирийската обсадна машина на Синахериб. Археологическите остатъци показват отклонения в трасето, които разкриват грешки в ориентацията и търсене на естествени пукнатини в скалата, а не свише начертана линия. Градът е живял според тонажа на събраната дъждовна вода в подземните щерни и дебита на подземния поток. Всичко останало, добавено по-късно от хрониката на историята, е вторична надстройка.

Фортификации, квадри и иродянски тонаж

Западната стена, превърната днес във фокус на масови религиозни практики, представлява просто западната подпорна конструкция на изкуствено разширената от Ирод Велики платформа на Храмовия хълм. От инженерна гледна точка проектът на Ирод от края на I в. пр.н.е. е мегаломанско строително предприятие, финансирано чрез брутално данъчно облагане на местното население и с подкрепата на римския фиск. Базалтовите и варовиковите блокове – т.нар. квадри – тежат между 2 и 50 тона всеки, а най-големият, открит в тунелите под стената, достига зашеметяващите 570 тона.

Сглобяването на тези масиви без използването на хоросан разчита единствено на перфектната правдоподобност на сухата зидария, гравитацията и изключително прецизното нивелиране. Римските лостови системи, ролкови ролетки и робският труд са истинските автори на това архитектурно явление. Когато Титусъв ІX легион срива Йерусалим през 70 г. от н.е., тези подпорни стени оцеляват не поради свръхестествена намера, а просто защото масата на варовиковите блокове е била твърде голяма за стандартните римски инструменти за разрушение. Твърденията за метафизична защита се сблъскват с простия факт, че южната и източната стена са претърпели десетки последващи кърпежи от византийци, омаяди, кръстоносци и османци, ползвали строителен отпадък от разрушените сгради.

Два квадратни километра стратиграфски хаос

Църквата на Светия гроб, разположена в северозападния квартал на Стария град, е типичен пример за това как топографията бива заличена и повторно конструирана. Противно на представата за открит хълм, мястото на Голгота през I век е било изоставена кариера за сив варовик извън тогавашните градски стени. Император Константин I нарежда изравняването на терена през 326 г. от н.е., за да изгради първата базилика, като при този процес хиляди тона скала са изсечени и изнесени, за да се изолира конкретният каменен блок, считан за гробница.

Днешният архитектоничен конгломерат е резултат от поне четири фази на пълно разрушение и последващо възстановяване – от опожаряването от персийския шахиншах Хосров II през 614 г. и разрушаването от фатимидския халиф Ал-Хаким през 1009 г., до мащабното преустройство от кръстоносците през XII век. Измерванията на структурната стабилност, извършени от Атинския национален политехнически университет по време на реставрационните работи през 2016–2017 г., разкриха, че Кувуклията (параклисът над гробницата) е била застрашена от срутване поради нестабилна основа, стъпила върху трошляк, древни канали за оттичане и нестабилни кухини. Реалността на това място се държи на микроцимент, инокс и титанови анкери, а не на идеологическа устойчивост.

Ислямският градоустройствен отпечатък върху Омаровата платформа

Издигането на Купола на скалата (Кубат ас-Сахра) от омаядския халиф Абд ал-Малик ибн Марван през 691–692 г. от н.е. е строго изчислен политически и визуален акт. Разположен на най-високата точка на изкуственото плато, осмоъгълният план с централен купол директно копира византийската архитектурна геометрия на ротонди като тази в църквите „Възнесение“ и „Катизма“. Вътрешният диаметър на купола (приблизително 20 метра) съвпада с размерите на ротондата на Анастасис в Църквата на Светия гроб. Това не е просто съвпадение, а визуално състезание за легитимност между новата ислямска империя и залязващото византийско влияние в Леванта.

Определян често от лаиците като джамия, Куполът на скалата всъщност е мартириум – паметна структура, изградена около оголената варовикова скала (Еврейската Ал-Сахра). Построената малко по-късно в южния край на платформата джамия Ал-Акса е съоръжението, предназначено за съборна молитва. Архитектурната история на Ал-Акса е белязана от постоянни земетръси – регионът лежи в непосредствена близост до Мъртвоморския трансформен процеп. Градът е разтърсван жестоко през 747, 1033 и 1927 г., като всяко трус налага пълно пренареждане на носещите аркади и дървените покривни конструкции. Подробни геофизични анализи на терена показваха пробойни в теорията за устойчивостта на строежа, което наложи спешни подземни укрепвания през последните десетилетия.

Военно-инженерни реалии на Кулата на Давид и градските стени

Цитаделата, известна разговорно като Кулата на Давид, няма нищо общо с библейския цар Давид. Археологическите разкопки, ръководени от Рут Амиран и по-късно от Дан Бахат, потвърждават, че най-старите оцелели фази на основата са от иродянския период (кулата Фазаел), изградена през I в. пр.н.е. Твърдението за библейски произход е анахронизъм, въведен от ранновизантийските монаси и утвърден от османските администратори.

Сегашният облик на крепостта е османски, с изразени мамелюкски и кръстоносни фази. Зад зъберите и минбарa стоят сметки за артилерийски ъгли на обстрел. Османският султан Сюлейман I Великолепни издига днешните периметърни стени на Стария град между 1537 и 1541 г., базирайки се върху трасетата на древните адрианови и византийски стени. Целта е била проста: защита от бедуински набези и потенциални европеидни крусейдърски десанти по крайбрежието. Стените с дебелина около 2,5 метра и височина до 12 метра са били вече морално остарели спрямо европейската обсадна артилерия от XVI век, разчитаща на масивни бастиони от италиански тип, но са били напълно достатъчни за контрол на вътрешния ред и събиране на митнически такси от влизащите кервани.

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