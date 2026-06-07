Мицкоски става все по-интересен

/Поглед.инфо/ Християн Мицкоски, премиерът на Република Северна Македония, вече май не може да удържа емоциите си. Сега на дневен ред е оплакването му, че „в България никой не иска да преговаря за членството ни в ЕС“ *

И правилно. Проблемът не е български, нито е „билатерален“, т.е. двустранен.

Мицкоски като че ли все още не може да разбере, че по този проблем трябва да разговаря с европейските лидери и чиновници и ако успее, да ги накара да разберат защо отказва упорито да впише българите в северномакедонската конституция.

Отдавна повтаря, че „включването на българите в конституцията е авнатюра, в която не би се впуснал без ясна перспектива“ **.

Но защо това действие е авантюра, той не обяснява.

Може би, както неведнъж е посочвал, се опасява, че ако българите се впишат в конституцията, с това условията към Северна Македония няма да се изчерпат. Ще се поставят нови и нови условия. Но не казва защо би могло да се получава тъй.

А то е много просто. На дневен ред в Република Северна Македония ще дойдат и други, по-сложни условия отколкото вписването на българите в конституцията.

Тези условия са ясни отдавна, съдържат се в протоколи. Нашата югозападна съседка ги е приела. Но засега стоят на заден план докато не се изпълни вписването на българите в конституцията.

Толкова ли е опсано за тази държава изпълнението на това условие?

Очевидно, да. Според Мицкоски.

Само че то ще да е опасно не само по себе си. А защото може да се окаже врата към следващите незаобиколими условия. Ето само някои от тях.

Първо, Северна Македония да раздели тотално македонизма и антибългаризма. Да направи така, че между тези две идеологически категории да няма историческа, политическа, етническа и емоционална връзка.

Второ, държавата да изчисти безусловно елементите на антибългаризъм от всички научни, учебни, ходожествени, медийни, публицистични и прочее подобни произведения в хартиен или електронен носител. Което означава, че може би следва да се вземе решение да бъдат издадени наново пропитите от македионистичното/антибългарското съдържание произведения, но вече пречистени.

Трето, властите в Северна Македония да отворят архива на Югославската държавна сигурност за Вардарска Македония (УДБА) и да го направят достъпен за медиите и обикновените граждани на тази държава.

Четвърто, да се публикуват имената на всички българи, убити заради отказа им да се нарекат „македонци“, както и на всички преминали през лагерите на Голи Оток и другаде все по същата причина, но по някакво чудо останали живи. Така днешните потомци на онези мъченици ще узнаят какви са били предците им и защо те самите днес се зоват „македонци“, а не българи.

Пето, властите в Северна Македония да направят достояние всички политически институции и лица в Югославия и конкретно във Вардарска Македония, които в периода 1944-1990 са вземали решения да се заличават българските елементи в създадената по заповед на Тито Народна (Социалистическа) република Македония.

Шесто, да се публикуват във фототипен (документирано оригинален) вид всички български произведения, фалшифицирани като „македонски“ (например, Сборникът „Български народни песни от Македония“ на братя Миладинови и др. п.).

Както и възстановяване на оригиналните паметници и надписи над гробовете на загиналите или починалите българи поборници за свободата на Македония и будители (например, връщане на мястото му оригиналният каменен блок с българския паметен надпис над гроба на Григор Пърличев в Охрид, и т. н.).

Седмо, властите в Северна Македония да обявят имената на всички физически лица, които са участвали в масовите убийства и насилие върху българите във Вардарска Македония в периода 1944-1990.

Вероятно, от изброеното като съвкупност се бои Мицкоски, че може да произтече след като българите се впишат „во Уставот на Република Северна Македониjа“.

Повече от 200 хиляди северномакедонски граждани с български документи за самоличност Мицкоски ги зове едва ли не търговци. Според него те, хора с македонско етническо самосъзнание, са намерили начин да поизлъжат глупавите български власти, че имат български корен и българско самосъзнание, само и само да се сдобият със заветните български „пасоши“. Което не ги прави „Бугари“. Само им дава шанс да се хранят в Европа с българските държавни документи в джоба. Които ще скъсат в деня, когато Северна Македония бъде приета за член на Евросъюза.

Хора като Мицкоски настояват да не се ровим в миналото. Да признаем наличието на македонска нация, македнски език и македонска история.

Да, днешната ситуация е такава. Има македонска нация, но само в границите на държавата Северна Македония. Наравно с албанския език, в Република Северна Македония има силно сърбизиран „македонски“ език и „македонска“ писменост. Само че те са валидни само за тази държава. На тях не говорят и пишат „македонците“ в България, нито „елините славофони“ в Гърция. Има и история, начената заедно с езика и писмеността в изпълнение на решенията на АСНОМ на 2 септември 1944 и валидна само за държавата Република Северна Македония.

Затова истината трябва да се знае. Народът на Северна Македония, когато бъде запознат с историческата реалност в нейната пълнота, сам ще реши как да постъпи.

Накрая, две закачки.

Първата е една българска поговорка от ново време.

„Българинът от Молдова и Украйна казва на руски език, че е българин, а българинът от Северна Македония казва на български език, че е македонец“.

Другата закачка е една българска народна песен.

Едно момиче нейде от Северна Гърция пее днес на красив български език, съхранен през годините, една стара българска народна песен, тънела в забрана за пеене в Гърция повече от сто години:

„Ай, море Кате, мила Кате, кой тропа на порте, кой тропа на порте, Кате, оди да отвориш. Чукат, тропат, мила мамо, стройници ке дойдат, стройници ке дойдат, мамо, мене да ме зеват...“ ***

Момичето разгъва баяна и пее с упование и страст, кларинетистът и гайдарят надуват устни и лицата им преливат от радост.

Кръвта вода не става и доказателството е, че песента не може да бъде задушена.

Който не знае днес какво означават думите „стройници“ и „зеват“, за които се пее в тази песен, не би било зле да прочете романа „Железният светилник“ на Димитър Талев.

Добре е, че това произведение се изучава в българските средни училища.

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* https://news.bg/int-politics/mitskoski-v-balgariya-nikoy-ne-iska-da-pregovarya-s-nas-za-chlenstvoto-ni-v-es.html

** https://www.bgnes.bg/mickoski-ne-me-interesuvat-vizitite-v-skopie-na-evropeyskite-lideri-nie-sme-1-na-balkanite

***. https://www.youtube.com/watch?v=YWEM9xQDSjY).



