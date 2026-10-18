Абонирай се
Поглед към Китай

Кантонският панаир успява да остава винаги актуален

/Поглед.инфо/ Роботи с умения по бойни изкуства, екзоскелетни устройства за подпомагане на ходенето, очила с изкуствен интелект, които могат да превеждат и да правят снимки… На провеждащия се в момента 140-и Китайски панаир за внос и износ (известен по света като Кантонския панаир) се появи цяла група авангардни продукти, представляващи новата продуктивна сила, които се превърнаха в олицетворение на това, че панаирът остава винаги актуален.

КМГ 3976 прочитания
Кантонският панаир успява да остава винаги актуален
Източник: 38picres.cgtn.com
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Международната общественост дава единодушно положителни оценки, като коментира, че „Кантонският панаир показва движещата сила на науката и технологиите“, „изгражда мост за международно икономическо и търговско сътрудничество“, и „е най-надеждната глобална търговска платформа“.

Тази година е първата от 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.) на Китай, а също така се навършват 70 години от създаването на Кантонския панаир. За това време изложбената площ на Кантонския панаир се е разширила от 9 600 квадратни метра при първото издание до сегашните 1,55 милиона квадратни метра, а броят на купувачите е нараснал от 1200 в началото до над 300 000 души тази година. Експото се е превърнало в най-дълго провежданото, най-мащабното и с най-много сключени сделки международно търговско събитие в Китай, както и в прочутото по целия свят „първо изложение на Китай“.

През 70-те години от създаването си Кантонският панаир е изиграла важна роля в насърчаването на търговските отношения между Китай и чужбина и се е превърнала в ефективна платформа за разширяване на отвореността на високо ниво на Китай към света и за насърчаване на изграждането на отворена световна икономика.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Тръмп замрази санкционния механизъм „Греъм“: Белият дом блокира 500-процентните мита
Свят

Тръмп замрази санкционния механизъм „Греъм“: Белият дом блокира 500-процентните мита

/Поглед.инфо/ Замразяването на предвидените драстични търговски ограничения от страна на Белия дом разкри дълбоките пропуквания в трансатлантическата стратегия. Докато Конгресът настояваше за 500-процентови мита и пълна блокада на купувачите на руски суровини, американската администрация избра да неутрализира риска от глобален шок на горивата. Решението оставя Брюксел и Киев в икономическа изолация, докато Вашингтон служебно защитава вътрешния си пазар от ценови скокове преди изборния цикъл.

18.10.2026 16:05
Взривът в Петата република: Защо уличните сблъсъци във Франция вече заплашват институционалния ред в Париж
Свят

Взривът в Петата република: Защо уличните сблъсъци във Франция вече заплашват институционалния ред в Париж

/Поглед.инфо/ Вълната от масови безредици и улични сблъсъци във Франция постепенно прераства от локален социален протест в дълбока институционална криза, която поставя под въпрос способностите на държавния апарат да поддържа обществения ред. Докато правителственият квартал в Париж остава под засилена военна охрана, вандализмът и щетите върху обществено имущество в Марсилия, Лион и Лимож разкриват пълния мащаб на разрива между гражданите и управляващата администрация. Анализ на фактите, хронологията и последиците за Петата република.

18.10.2026 15:50
Новият фаворит на парижкия елит обяви война на Вашингтон, Москва и Пекин
Свят

Новият фаворит на парижкия елит обяви война на Вашингтон, Москва и Пекин

/Поглед.инфо/ В Париж се подготвя поредната политическа рокада, която заплашва да тласне френската външна политика към невиждан авантюризъм. Рафаел Глюксман, лидер на движението „Публично място“ и син на известния философ Андре Глюксман, спечели организираните за него първични избори в лявото пространство. С апели за създаване на европейски „въздушен щит“ над Украйна и за открит сблъсък с трите най-големи световни сили – САЩ, Русия и Китай – Глюксман се позиционира като новия фаворит на неолибералния елит за президентския пост през 2027 година.

18.10.2026 15:40
Вашингтон отвори вратата за 4,8 милиона тона руски дизел след колосален скок на цените в САЩ
Свят

Вашингтон отвори вратата за 4,8 милиона тона руски дизел след колосален скок на цените в САЩ

/Поглед.инфо/ Финансовото министерство на САЩ издаде Генерален лиценз № 135, с който временно се разрешават определени транзакции и внос на дизелово гориво с руски произход. Решението идва след телефонен разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин на фона на остър скок в цените на горивата на американския пазар. Докато Брюксел продължава да поддържа строг санкционен режим, Вашингтон използва гъвкави регулаторни механизми, за да тушира вътрешноикономическия натиск преди междинните избори.

18.10.2026 15:30
Китайските железници са превозили 3,71 милиарда пътници за първите 9 месеца на годината
Поглед към Китай

Китайските железници са превозили 3,71 милиарда пътници за първите 9 месеца на годината

/Поглед.инфо/ През първите три тримесечия на тази година железниците в Китай са превозили общо 3,71 милиарда пътници. Това представлява ръст от 4,8% в сравнение със същия период на миналата година и е нов рекорд за този период. През първите три тримесечия Китайската железопътна група е организирала средно по 11 511 пътнически влака на ден, което е с 5,3% повече в сравнение със същия период на миналата година. Освен това в цялата страна са били пуснати общо 2 860 туристически влака, което е ръст от 25,5%.

18.10.2026 15:30
Белият дом клекна за руския дизел: Тръмп проби санкциите заради скок от 70% на горивата в САЩ
Свят

Белият дом клекна за руския дизел: Тръмп проби санкциите заради скок от 70% на горивата в САЩ

/Поглед.инфо/ Договорената отмяна на американските ограничения върху износа на руско дизелово гориво до април 2027 г. разкри дълбокия разкол между американския икономически прагматизъм и европейската идеологическа слепота. Докато Белият дом спасява вътрешния си пазар от колосален скок в цените преди изборите, Брюксел приема нови пакети от санкции, обричайки континента на скъпи горива и индустриален упадък. В основата на тази геополитическа рокада стоят чисто изчисление, заплахи за спиране на оръжейните доставки за Киев и пряк натиск за смяна на политическата конфигурация в Украйна.

18.10.2026 15:15
Какво наистина се случи на изборите в проблемните райони на Швеция
Свят

Какво наистина се случи на изборите в проблемните райони на Швеция

/Поглед.инфо/ Конфликтът между финландския министър на финансите Риика Пура и евродепутата Ли Андерсон не е просто медийна кавга. Той е пряко изражение на дълбока електорална паника в Хелзинки и радикална промяна в скандинавския политически ландшафт. Зад обвиненията в „ислямосоциализъм“ и вътрешнопартийни чистки стоят реалните демографски промени в шведските предградия Розенгард и Валсатра, съчетани с тежка икономическа стагнация, застаряващо население и срив в подкрепата за управляващата партия „Финландци“.

18.10.2026 15:01
Две заплахи за стара Европа. Глобалистите могат да бъдат пометени не само отдясно, но и отляво
Европа

Две заплахи за стара Европа. Глобалистите могат да бъдат пометени не само отдясно, но и отляво

/Поглед.инфо/ Докато брюкселският естаблишмънт и националните правителства в Западна Европа с години изграждаха санитарни кордони срещу десния консервативен популизъм, под краката им се оформя друг, далеч по-опасен за системата фронт. Уличните сблъсъци във Франция, студентските барикади в Белгия, изборният пробив на левицата в Берлин и антисистемните бунтове в Албания показват, че гневното младо поколение отхвърля самия неолиберален модел. Когато държавата орязва разходите за образование, здравеопазване и жилища, за да финансира превъоръжаване и военизирана външна политика, социалният взрив става неизбежен.

18.10.2026 07:47