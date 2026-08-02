Анализ на Университета в Падуа откри 14% двойни звездни системи на 200 000 светлинни години

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия стандартният теоретичен модел в астрофизиката разчиташе на една сравнително чиста и елегантна хипотеза: химическият състав на средата трябва фундаментално да променя начина, по който гравитацията свива облаците от газ и прах. Смяташе се, че при ниска металност газовият облак охлажда много по-трудно, което логично би трябвало да потиска колизията и разпадането му на множество фрагменти. Последното изследване на екипа от Университета в Падуа, стъпващо върху прецизни инфрачервени спектри от космическата обсерватория „Джеймс Уеб“, обаче удари пряко в тази теоретична конструкция. Данните от външните покрайнини на Малкия Магеланов облак показват нещо неочаквано за мнозина – честотата на образуване на двойни звездни системи там е практически идентична с тази в нашата собствена галактика.

Физиката срещу удобната теория: Пробойни в гравитационните модели

Всеки път, когато някой опитва да ви убеди, че космологията е завършена наука, си припомнете колко лесно теоретичните модели потъват в архивното гробище при появата на малко по-добър оптичен инструмент. Смяташе се за почти неоспорима истина, че ранните галактики и съвременните галактики джуджета – онези с изключително бедна на тежки елементи среда – раждат главно единични, масивни гиганти. Логиката изглеждаше желязна: без достатъчно въглерод, кислород и желязо, които да излъчват топлина и да охлаждат свиващия се водороден облак, термодинамичното налягане предотвратява ранната му фрагментация. Когато няма фрагментация, няма как да се формират две съседни гравитационни ядра с близки маси.

На разстояние около 200 000 светлинни години от нашата система, Малкият Магеланов облак предлага перфектния естествен полигон за тестване на тези теории. Неговата металност е около пет пъти по-ниска от тази на Млечния път. Това е най-близкият аналог на древните космологични епохи, с който разполагаме наблизо. Тъкмо заради това учените очакваха отчетлив спад в броя на двойните звезди във външните му ригове. Но физическите факти от терена отказват да се напаснат към теоретичните хипотези.

Технологичният филтър на „Джеймс Уеб“ и методът на диаграмите

Да се открие двойна звезда на 200 000 светлинни години не е въпрос на просто гледане през обектив. На такова огромно разстояние две звезди, обикалящи около общ барицентър, оптически се сливат в една-единствена точка на светлината. Дори легендарният телескоп „Хъбъл“ срещаше сериозни технологични лимити при опитите да раздели светлинния им поток в толкова гъсти региони.

Италианският екип от Падуа е ползвал фотометричните инструменти на „Джеймс Уеб“ в близкия инфрачервен диапазон, за да изгради изключително дълбоки диаграми цвят-магнитуд. Методът разчита на сурова математика и физически закони: двойна система, състояща се от две звезди с сходна маса, излъчва двойно повече светлина при същата повърхностна температура, измествайки позицията си спрямо единичните звезди в определени криви на диаграмата.

Това позволи на изследователите да филтрират шума и да регистрират системи, при които вторичната звезда притежава маса от поне 60% от тази на първичната. Резултатът закова точно 14% дял на двойните системи сред изследваната популация. В Млечния път – при същите критерии за маси и сходна звездна плътност – процентът е абсолютно същият.

Проблемът тук не е просто статистически. Сходството при съвсем различни нива на химическо обогатяване показва, че динамиката на газa и гравитационната фрагментация се управляват от много по-универсални хидродинамични процеси, отколкото досега се приемаше в академичните среди. Повече за фундаменталните изследвания в спектроскопията на близките галактики можете да намерите в архивите на аналитичните астрономически прегледи.