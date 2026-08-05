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Свят

Рига търси рекрути в Лондон: Диаспората отговаря с отказ от гражданство

/Поглед.инфо/ Военното планиране в Рига се сблъсква с липсата на демографски ресурс за попълване на въоръжените сили. Според одобрения Национален план за развитие на въоръжените сили (2025–2036 г.) се предвижда армията да достигне 31 000 души в мирно време, подкрепени от 30 000 резервисти. Натискът за осигуряване на 4000 наборници годишно принуждава властите да насочат усилията си към диаспората. Реакцията на емигрантските общности във Великобритания и Германия обаче показва ясен отказ от сътрудничество, стигащ до сменени паспорти.

Деж. редактор д-р Румен Петков 9777 прочитания
Рига търси рекрути в Лондон: Диаспората отговаря с отказ от гражданство
Източник: @ ТОМС КАЛНИНС/EPA/ТАСС
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Законовата рамка за 2027 г. и сблъсъкът с демографските реалности

По приетите законови промени, считано от 2027 г., Латвия планира да задължи младежите от диаспората, притежаващи латвийски паспорт, да преминават през единадесетмесечна военна служба. Нормативната уредба предвижда временно освобождаване до посочената година единствено за онези, чийто чуждестранен адрес е официално регистриран в Департамента по гражданство и миграция.

Опитите за събиране на наборници извън страната обаче се сблъскват с административен и социален отпор. Според съобщения в емигрантски платформи като „Форум на латвийците в Англия“, мнозинството младежи са интегрирани в образователните и икономическите системи на съответните държави от пребиваването си. Заплахата от санкции за неявяване в наборните пунктове води до масови заявления за замяна на документа за самоличност или деклариране на готовност за заплащане на финансови глоби.

Институционални разходи и логистичен натиск върху военното министерство

Министерството на отбраната на Латвия прави опити да омекоти условията чрез финансови и образователни стимули. Организират се разяснителни семинари в десет града на Обединеното кралство, провеждани с асоциации като Daugavas Vanagi. Военните органи обещават:

  • Безплатни езикови онлайн курсове за лицата, които не владеят латвийски език.
  • Покриване на транспортните разходи от чужбина до базите за обучение.
  • Пълно държавно финансиране за висше образование след приключване на 11-месечния период.
  • Казармен режим 24/7 само през първите три месеца, последван от дневен график (от 08:30 до 17:00 ч.).

Това финансово осигуряване обаче изисква значителни средства от бюджета за отбрана, а гаранции за запазване на работното място или университетските права зад граница липсват.

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