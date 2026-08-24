Китай пуска граждански сателитен интернет на цената на нов автомобил

/Поглед.инфо/ Държавният гигант China Satcom официално пусна търговска сателитна мрежа за цивилни потребители, но финансовият праг за вход изглежда като бариера, а не като покана. С базови цени от 27 999 юана (около 4150 долара) за портативен хардуер и скромния лимит от 120 GB годишно, китайският модел рязко контрастира с западните нискоорбитални алтернативи. Анализът на физическата инфраструктура, орбиталните позиционирания и ценовите пакети показва, че зад този ход стоят сурови логистични реалности и контрол над честотния спектър.

Инфраструктура срещу илюзии

Когато сравняваме цифрите на хартия, сравнението с мрежата на Илон Мъск се срива още на ниво орбити и спектър. Starlink разчита на десетки хиляди евтини спътници в ниска околоземна орбита (LEO), разпределящи закъснението и трафика между милиони частни абонати. China Satcom работи с коренно различна архитектура. Основната част от капацитета тук се носи от геостационарни спътници (GEO) от серията ChinaSat (като ChinaSat 16, 19 и 26), разположени на 35 786 километра над екватора, допълнени от постепенно изгражданите системи с висока пропускателна способност (HTS) в Ka-диапазона. На такова разстояние физическите закони диктуват закъснение на сигнала от поне 500 до 600 милисекунди – неизбежно забавяне, което прави услугата неизползваема за динамична комуникация, но напълно достатъчна за пренос на критични данни в условия на пълна наземна изолация.

Тази разлика във физиката обяснява и търговската структура. В Пекин никой не е планирал да осигурява евтин стрийминг за масовия градски потребител, който така или иначе разполага с евтина 5G мрежа. Китайската сухопътна територия обхваща близо 9.6 милиона квадратни километра, от които огромни масиви в Синцзян, Тибет и Вътрешна Монголия остават без наземни клетки поради неравния терен и суровия климат. Поддръжката на наземна базова станция в тибетското плато изисква дизелови генератори, постоянно горивно захранване и сложна логистика по поддръжка, чиято амортизация е икономически абсурдна. В този контекст, сателитният терминал за 4150 долара се превръща в рационален заместник на скъпа наземна инфраструктура за геологопроучвателни екипи, държавни горски стопанства и експедиционни групи.

Анатомията на хардуера и ресурсното ограничение

Базовият комплект за 27 999 юана осигурява преносим терминал с параболична антена и 165-ватова външна батерия, която гарантира едва около два часа автономна работа на терен. Батерията сама по себе си показва колко енергоемко е препредаването на сигнал към геостационарна орбита. За сравнение, фазираните решетки за монтаж върху превозни средства достига цена от 47 200 юана (около 7000 долара). За да се поддържа връзка при скорост от 100 км/ч по неравен терен, терминалът използва електронно управляеми фазови регулатори, които постоянно променят диаграмата на насоченост на антената без механично движение. Производството на такива силициеви микросхеми за радиочестотни приложения изисква висока прецизност, а липсата на масов сериен мащаб поддържа цените на компонентите в рамките на четирицифрени суми в долари.

Не по-малко показателно е ограничението на данните: 120 GB за цяла година, разпределени твърдо по 10 GB на месец чрез отделни активационни карти. В ерата на гигабайтовите видеопотоци това количество изглежда като подаяние. Но от гледна точка на мрежовия мениджмънт, това е класически метод за предотвратяване на претоварването. Транспондерният капацитет на геостационарните спътници е ценен и твърд ресурс. Ако China Satcom предложи неограничен достъп, няколко хиляди едновременни HD излъчвания от отдалечени строителни обекти биха блокирали честотните канали в целия Ka-диапазон.