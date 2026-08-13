Жълтия кейк на ядрената геополитика: Как Забайкалието все още храни атомните апетити

/Поглед.инфо/ В дълбочината на Забайкалския край, далеч от политическите трибуни, технологичната реалност на ядрената индустрия се измерва не с красиви обещания за зелена енергия, а с тонове претрошена скала, хиляди кубици сярна киселина и отровен прах. Докато светът спори за енергийна зависимост, Приаргунското минно-химично обединение край Краснокаменск продължава да кърти забайкалските гранити, за да изстиска от тях грамове уран. Това е бруталната логистика на атомния нисък старт – сложна, опасна и лишена от всякакъв романтизъм.

Суровата геология зад ядрената илюзия

В повечето учебници по физика уранът се появява като чист символ в таблицата, но на терен – в мразовитата пустош на Забайкалието – той е просто едва забележим дефект в гранитния масив. Стрелцовското рудно поле, разработвано от Приаргунското индустриално минно-химично обединение (PIMCU), не предлага бляскави жили или очевидни метални късове. Световният пазар получава своите горивни касети благодарение на факта, че някога тук, на стотици метри под земята, природата е разпръснала микроскопични минерални включвания.

За да се стигне до тези прослойки, логистиката изисква чудовищни ресурси. Докато теоретиците чертаят диаграми за реактори от четвърто поколение, в Краснокаменск инженерната реалност започва с дизеловите съоръжения, вентилационните шахти и пробиването на дупки в монолитната скала. Всяка стъпка е подчинена на брутална физика. Контролираният взрив раздробява масива, а товарно-разтоварните машини изгребват рудата в условия на постоянна прахово-радонна заплаха. Кухините не могат да се оставят празни – геомеханиката не прощава. За да не пропадне целият хоризонт, изкопаното пространство незабавно се запълва с втвърдяващи се смеси. Това е безкрайна, тежка и физически изтощителна подземна замяна на материя.

Химия на килограм, скали на тонове

Когато рудата излезе на повърхността, тя все още не става за нищо, освен за строителен трошняк с повишен радиационен фон. Трасето от минната подемна система до хидрометалургичния завод е мястото, където индустриалната магия отстъпва пред индустриалната безпощадност. Рудата се троши и се вкарва в мелници за мокро автогенно смилане. Резултатът е гъста, сива каша, наречена пулп.

Излужването – термин, който звучи едва ли не хигиенично – всъщност е масивна химическа агресия спрямо минералната структура. Сярната киселина, произвеждана в местните заводи на комплекса, разгражда скалата, за да преведе урана в течна фаза. Тук няма нищо елегантно. Мощни йонообменни смоли действат като селективни гъби, които улавят урановите съединения от тоновете отровна течност. След десорбция и утаяване се получава така нареченият „жълт кейк“ (yellowcake) – химически концентрат, който в действителност често изглежда по-скоро сивкав или тъмнозелен, отколкото жълт.

Този продукт все още не е гориво. Той е просто полуфабрикат с ниска степен на пречистване. За да стане част от ядрения цикъл, концентратът трябва да премине през конверсия, флуориране, изотопно обогатяване в газови центрофуги и едва тогава – пресоване на горивни пелети. Но без суровата химия на забайкалския завод, цялата последваща високотехнологична верига спира.