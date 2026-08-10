Рекорден пътникопоток през граничните пунктове на Шънджън

/Поглед.инфо/ Според статистически данни на Главната гранична инспекция на Шънджън към 4 август броят на влизанията и излизанията на чуждестранни граждани в града е надхвърлил 5 милиона, като този резултат е постигнат 58 дни по-рано в сравнение с 2025 г.

От началото на тази година Китай продължава да разширява политиката си за безвизово влизане, а пътникопотокът през различните гранични пунктове на Шънджън многократно достига нови рекордни стойности. Броят на чуждестранните граждани, влезли в страната без виза, е достигнал 1,27 милиона, което представлява 50,9% от общия брой чужденци, влезли в Китай, и е с 47,5% повече спрямо същия период на миналата година.

Към 9 август броят на чуждестранните граждани от икономиките от Азиатско-тихокеанското сътрудничество (АТИС), преминали през граничните пунктове на Шънджън при влизане или излизане от страната, е достигнал 3,5 милиона. Те представляват 67,3% от общия брой чуждестранни граждани, преминали през граничните пунктове при влизане или излизане, което е увеличение от 23,76% на годишна база.