Как личната криза ражда илюзията за свръхсетивни способности

/Поглед.инфо/ В периоди на икономическа нестабилност и социален стрес човешката психика неизбежно търси пряк път към възстановяване на изгубения контрол. Наративът за превръщането на обикновения човек в „магьосник“ или „проводник на енергии“ не е нов феномен, а познат на етнографите и антрополозите механизъм за справяне с екзистенциалната тревожност. Зад метафорите за „вибрации“ и „знаци“ обикновено се крият когнитивни адаптации, породени от лични кризи, хроничен стрес или травма. Настоящият анализ разглежда суровите факти, психологическите конструкции и биологичните ограничения, които стоят зад идеята за придобиване на „вътрешна сила“.

Човешкият мозък е машина за търсене на модели и причинно-следствени връзки, дори там, където такива липсват. Когато индивидът е изправен пред тежки житейски изпитания – загуба на близък, тежко заболяване или внезапен финансов срив – нивата на кортизол и адреналин се покачват драстично, въвеждайки нервната система в режим на постоянна бдителност. В това състояние всяко съвпадение започва да изглежда като „знак“, а всяко вътрешно усещане се интерпретира като „прозрение“. Това не е магия, а класическа апофения – тенденция да се виждат взаимовръзки в случайна или ненасочена информация.

Идеята, че някой може да управлява реалността чрез промяна на вътрешното си състояние, противоречи на основните физически закони и материалната логика. Реалността се определя от ресурси, институции, биология и вероятности. Желанието да се заобиколят тези фундаментални ограничения чрез психологическа настройка е разбираем човешки reflex, но той не променя външната среда. В исторически план, от изследванията на антрополози като Джеймс Джордж Фрейзър в началото на 20-ти век до съвременните социологически проучвания, магическото мислене винаги се проявява най-силно в общества или групи с ниско ниво на институционална сигурност.

Когато се говори за „предаване на дарби по наследство“, архивите и науката посочват далеч по-прозаични обяснения. Фамилните предания за баби или дядовци с необичайни умения най-често се опират на традиционни билкови познания, основни умения за психологическа манипулация или просто на липсата на достъпна медицина в миналото. Онова, което днес се нарича „изострена интуиция“, в неврологията се обяснява с подсъзнателна обработка на микромимики, език на тялото и вокални интонации – процес, който протича без участието на съзнанието, но няма нищо общо с извънсетивни възприятия.