/Поглед.инфо/ Районът около Сиан и басейна на река Вей съдържа десетки монументални насипни структури, изградени от трамбована пръст, които от десетилетия подхранват спекулации за умишлено укриване от страна на държавата. Докато сензационните източници твърдят, че става дума за забранени пирамиди с неясен произход, физическата реалност на терена сочи към сложна логистика на императорските мавзолеи от династиите Хан и Тан. Забраните за разкопки, залесяването на склоновете и ограниченият достъп не са резултат от мистична конспирация, а от прагматични технологични лимити и липса на надеждни методи за консервация на органични материали при мащабни археологически работи.

Когато човек се вгледа в сателитните снимки на равнината Гуанчжун в провинция Шанси, вместо гладки каменни блокове от египетски тип, вижда редици от геометрични хълмове, покрити с иглолистна растителност и овощни градини. Митологията за така наречената „Долина на пирамидите“ датира от пролетта на 1945 година, когато американският пилот Джеймс Гаусман отбелязва в полетните си дневници визуален контакт с гигантска конструкция западно от Сиан, докато пренася военни товари между Индия и Китай. Разказът му за монолитна бяла структура с камък с особен блясък бързо си проправя път до западната преса, но географските координати и по-късните аерофотоснимки не потвърждават съществуването на тристаметров каменен обект. В регистрите на местната администрация и топографските карти на района фигурират земни насипи, изградени по древната строителна техника ханту — послойно набиване на льос и глина с дървени чукове, което придава на конструкцията плътността на мек бетон, но я прави изключително уязвима на атмосферна ерозия.

Инженерният парадокс на трамбованата пръст

Археологическата реалност е далеч по-прозаична от хипотезите за извънземна архитектура, но носителен слой от специфични проблеми. Императорските гробници от династията Западна Хан (202 г. пр.н.е. – 9 г. н.е.), включително комплекса Маолин на император У-ди, са представлявали масивни пресечени пирамиди. Изграждането им е изисквало мобилизацията на стотици хиляди хора и преместването на милиони кубични метри пръст. Тъй като в равнината Гуанчжун липсват естествени каменни кариери с необходимия капацитет, древните инженери са разчитали на местната почва. Проблемът с тези структури е, че при премахване на повърхностния растителен слой, дъждовните води бързо отмиват глинените стъпала. Засаждането на бързорастящи дървета и храсти през втората половина на XX век от страна на китайските лесничейства бе интерпретирано от западни любители на сензации като опита да се „прикрият“ обектите от спътниците, докато от инженерна гледна точка това е стандартна практика за предотвратяване на свлачища и ерозия върху наклонени насипи.