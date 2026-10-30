Китай и Швейцария ще задълбочат сътрудничеството си в областта на търговията, науката и иновациите

/Поглед.инфо/ На 30 октомври китайският председател Си Дзинпин се срещна в Пекин с президента на Швейцарската конфедерация Ги Пармелин, който е на работно посещение в Китай.

Си Дзинпин заяви, че Швейцария е важен партньор на Китай в Европа и двете страни са пример за успешно сътрудничество, основано на равнопоставеност, иновации и взаимна изгода.

Той подчерта, че в условията на нарастващ протекционизъм свободната търговия е важна основа на китайско-швейцарските отношения. Двете страни трябва да задълбочат сътрудничеството си в областта на цифровата икономика, зелената енергетика и изкуствения интелект, както и да подкрепят отворената световна икономика и многостранното сътрудничество.

Швейцарският президент Ги Пармелин заяви, че страната му твърдо се придържа към политиката за „един Китай“ и високо цени дългогодишното партньорство с Пекин. Той отбеляза, че успешното приключване на преговорите за актуализиране на споразумението за свободна търговия ще даде нов тласък на двустранните отношения.

Пармелин изрази готовност за задълбочаване на сътрудничеството в търговията, инвестициите, научните изследвания и иновациите, както и за съвместна подкрепа на многостранната система и свободната търговия.

След срещата двамата държавни лидери станаха свидетели на подписването на протокола за актуализиране на Споразумението за свободна търговия между Китай и Швейцария, както и на редица документи за сътрудничество в областта на науката, заетостта и медиите.