/Поглед.инфо/ В Украйна през последните 30 години ги учат как да мразят ?
Какво иска да предаде на беларусите?
За какво мечтаеше Зеленски?
Украйна живее в дългове?
Кога ще дойде мир?
Украинският журналист Диана Панченко отговаря на въпросите на проекта "В теме".

  • Болшинството украинци мислят, че ако през 1945 година нещата се бяха случили по друг начин, ние сега щяхме да живием по-добре.
  • Зеленски с това, което прави, дава възможност на украинците да се чувстват значими.
  • 30 години се води кампания Украйна да се превърне в Анти-Русия.
  • Зеленски е обмислян като проект за урегулиране на отношенията между Украйна и Русия.
  • Болшинството украинци не искат мир! Те искат победа, възмездие, мъст!
  • В Украйна днес държавната политика е ненавист.
  • Вие нямате представа днес в Украйна на какво равнище се култивира ненавист.

СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. КОРОТКО:

00:00 Анонс;

01:12 "Я встретила войну в Киеве" // Про то, каково это – в один день стать врагом народа;

03:19 "Мои контакты сливались! Угрожали мне и родственникам!" // Про травлю и список "предателей";

05:03 Как украинцев разделили на правильных и неправильных?

06:07 "Я говорю это как человек, который встретил войну!" // Что хочет донести до каждого белоруса?

08:02 "Держитесь за это!" // Про слова Лукашенко;

08:34 "В Украине уверены, что Запад нам поможет! Я говорю совершенно серьёзно!" // Про Гордона;

09:03 "Большинство украинцев уверены, что если бы в 1945-м всё сложилось по-другому, то..." // Про религию и историю;

10:12 "Говорят: правильно, что запретили 9 Мая" // Что дал украинцам Зеленский?

12:46 "Им промывали мозги!" // Про бедность и конкретные шокирующие случаи;

13:30 "Старший брат в ответе за младшего или нет?" // Что упустила Россия?

15:20 "По одной из версий, Зеленский задумывался как проект, который поможет наладить отношения с Россией!";

16:13 "Он верит в то, что делает правое дело! Что борется с гидрой!" // Про Зеленского и славу;

17:15 "Украина стала страной под внешним управлением!" // Когда это произошло?

18:35 "Как, например, убийство Олеся Бузины" // Про громкие убийства, которые не были расследованы;

19:38 "Постоянно отвлекалось внимание!" // Как власти Украины манипулировали сознанием украинцев?

21:48 "Технология, когда власть сознательно стравливает людей!" // Как это работает?

22:24 "День стал точкой невозврата!" // Про трагедию 2 мая в Одессе;

23:58 "Как там это могло случиться?" // Про Одессу и миллионы на "помсту";

25:12 "Хозяевами города был батальон "Азов" // Что творилось в Мариуполе с 2014 года?

26:48 "Чтобы задумалась, что такое фантики!" // Про молодёжь и свободу;

27:13 "Заявления, которые ничего хорошего не несут!" // Про язык вражды с обеих сторон;

28:49 "В Украине общество живёт только политикой!" // Что происходит с людьми в России и Украине?

30:06 "Украинцы хотят не мира! Украинцы хотят победы, возмездия!";

30:52 "Я бы этого больше всего на свете хотела!" // Про мир, Запад и переговоры;

31:49 "Очень много мифов!" // Как работает пропаганда? И где голос народа?

33:54 "Об этом никто не думает!" // А с чего всё началось? И кто виноват?

35:23 "До сих пор мороз по коже! Своими маленькими ножками он ступает по стеклу!" // Про Донецк;

37:37 "Включает в эфир свою маленькую дочь, которая говорит, что она ненавидит русских!";

38:44 Победить ненавистью невозможно?

39:25 "Пехоту уже пускают на минные поля!";

40:30 "И это не фейки российской пропаганды!" // Про кладбища в Украине;

41:21 "Это жернова ненависти!" // Сколько ещё придётся ждать мира?

42:41 Панченко обратилась к украинцам: Думайте о себе и о своих детях!

43:44 "Я это чувствую!" // Про Беларусь;

43:58 "Был очень большой резонанс" // Про допросы после участия в "Славянском базаре";

44:52 "Да никто не думал, что будет!" // Про жизнь накануне 24 февраля и письмо Президента России;

46:09 "Мы уже по-другому воспринимаем салюты и фейерверки..."

46:50 "Хочется верить, что мы вернёмся в то время, когда люди были людьми!".

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