/Поглед.инфо/ В Украйна през последните 30 години ги учат как да мразят ?
Какво иска да предаде на беларусите?
За какво мечтаеше Зеленски?
Украйна живее в дългове?
Кога ще дойде мир?
Украинският журналист Диана Панченко отговаря на въпросите на проекта "В теме".
- Болшинството украинци мислят, че ако през 1945 година нещата се бяха случили по друг начин, ние сега щяхме да живием по-добре.
- Зеленски с това, което прави, дава възможност на украинците да се чувстват значими.
- 30 години се води кампания Украйна да се превърне в Анти-Русия.
- Зеленски е обмислян като проект за урегулиране на отношенията между Украйна и Русия.
- Болшинството украинци не искат мир! Те искат победа, възмездие, мъст!
- В Украйна днес държавната политика е ненавист.
- Вие нямате представа днес в Украйна на какво равнище се култивира ненавист.
СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. КОРОТКО:
00:00 Анонс;
01:12 "Я встретила войну в Киеве" // Про то, каково это – в один день стать врагом народа;
03:19 "Мои контакты сливались! Угрожали мне и родственникам!" // Про травлю и список "предателей";
05:03 Как украинцев разделили на правильных и неправильных?
06:07 "Я говорю это как человек, который встретил войну!" // Что хочет донести до каждого белоруса?
08:02 "Держитесь за это!" // Про слова Лукашенко;
08:34 "В Украине уверены, что Запад нам поможет! Я говорю совершенно серьёзно!" // Про Гордона;
09:03 "Большинство украинцев уверены, что если бы в 1945-м всё сложилось по-другому, то..." // Про религию и историю;
10:12 "Говорят: правильно, что запретили 9 Мая" // Что дал украинцам Зеленский?
12:46 "Им промывали мозги!" // Про бедность и конкретные шокирующие случаи;
13:30 "Старший брат в ответе за младшего или нет?" // Что упустила Россия?
15:20 "По одной из версий, Зеленский задумывался как проект, который поможет наладить отношения с Россией!";
16:13 "Он верит в то, что делает правое дело! Что борется с гидрой!" // Про Зеленского и славу;
17:15 "Украина стала страной под внешним управлением!" // Когда это произошло?
18:35 "Как, например, убийство Олеся Бузины" // Про громкие убийства, которые не были расследованы;
19:38 "Постоянно отвлекалось внимание!" // Как власти Украины манипулировали сознанием украинцев?
21:48 "Технология, когда власть сознательно стравливает людей!" // Как это работает?
22:24 "День стал точкой невозврата!" // Про трагедию 2 мая в Одессе;
23:58 "Как там это могло случиться?" // Про Одессу и миллионы на "помсту";
25:12 "Хозяевами города был батальон "Азов" // Что творилось в Мариуполе с 2014 года?
26:48 "Чтобы задумалась, что такое фантики!" // Про молодёжь и свободу;
27:13 "Заявления, которые ничего хорошего не несут!" // Про язык вражды с обеих сторон;
28:49 "В Украине общество живёт только политикой!" // Что происходит с людьми в России и Украине?
30:06 "Украинцы хотят не мира! Украинцы хотят победы, возмездия!";
30:52 "Я бы этого больше всего на свете хотела!" // Про мир, Запад и переговоры;
31:49 "Очень много мифов!" // Как работает пропаганда? И где голос народа?
33:54 "Об этом никто не думает!" // А с чего всё началось? И кто виноват?
35:23 "До сих пор мороз по коже! Своими маленькими ножками он ступает по стеклу!" // Про Донецк;
37:37 "Включает в эфир свою маленькую дочь, которая говорит, что она ненавидит русских!";
38:44 Победить ненавистью невозможно?
39:25 "Пехоту уже пускают на минные поля!";
40:30 "И это не фейки российской пропаганды!" // Про кладбища в Украине;
41:21 "Это жернова ненависти!" // Сколько ещё придётся ждать мира?
42:41 Панченко обратилась к украинцам: Думайте о себе и о своих детях!
43:44 "Я это чувствую!" // Про Беларусь;
43:58 "Был очень большой резонанс" // Про допросы после участия в "Славянском базаре";
44:52 "Да никто не думал, что будет!" // Про жизнь накануне 24 февраля и письмо Президента России;
46:09 "Мы уже по-другому воспринимаем салюты и фейерверки..."
46:50 "Хочется верить, что мы вернёмся в то время, когда люди были людьми!".
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