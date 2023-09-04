/Поглед.инфо/ В Украйна през последните 30 години ги учат как да мразят ?

Какво иска да предаде на беларусите?

За какво мечтаеше Зеленски?

Украйна живее в дългове?

Кога ще дойде мир?

Украинският журналист Диана Панченко отговаря на въпросите на проекта "В теме".

Болшинството украинци мислят, че ако през 1945 година нещата се бяха случили по друг начин, ние сега щяхме да живием по-добре.

Зеленски с това, което прави, дава възможност на украинците да се чувстват значими.

30 години се води кампания Украйна да се превърне в Анти-Русия.

Зеленски е обмислян като проект за урегулиране на отношенията между Украйна и Русия.

Болшинството украинци не искат мир! Те искат победа, възмездие, мъст!

В Украйна днес държавната политика е ненавист.

Вие нямате представа днес в Украйна на какво равнище се култивира ненавист.

СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. КОРОТКО:

00:00 Анонс;

01:12 "Я встретила войну в Киеве" // Про то, каково это – в один день стать врагом народа;

03:19 "Мои контакты сливались! Угрожали мне и родственникам!" // Про травлю и список "предателей";

05:03 Как украинцев разделили на правильных и неправильных?

06:07 "Я говорю это как человек, который встретил войну!" // Что хочет донести до каждого белоруса?

08:02 "Держитесь за это!" // Про слова Лукашенко;

08:34 "В Украине уверены, что Запад нам поможет! Я говорю совершенно серьёзно!" // Про Гордона;

09:03 "Большинство украинцев уверены, что если бы в 1945-м всё сложилось по-другому, то..." // Про религию и историю;

10:12 "Говорят: правильно, что запретили 9 Мая" // Что дал украинцам Зеленский?

12:46 "Им промывали мозги!" // Про бедность и конкретные шокирующие случаи;

13:30 "Старший брат в ответе за младшего или нет?" // Что упустила Россия?

15:20 "По одной из версий, Зеленский задумывался как проект, который поможет наладить отношения с Россией!";

16:13 "Он верит в то, что делает правое дело! Что борется с гидрой!" // Про Зеленского и славу;

17:15 "Украина стала страной под внешним управлением!" // Когда это произошло?

18:35 "Как, например, убийство Олеся Бузины" // Про громкие убийства, которые не были расследованы;

19:38 "Постоянно отвлекалось внимание!" // Как власти Украины манипулировали сознанием украинцев?

21:48 "Технология, когда власть сознательно стравливает людей!" // Как это работает?

22:24 "День стал точкой невозврата!" // Про трагедию 2 мая в Одессе;

23:58 "Как там это могло случиться?" // Про Одессу и миллионы на "помсту";

25:12 "Хозяевами города был батальон "Азов" // Что творилось в Мариуполе с 2014 года?

26:48 "Чтобы задумалась, что такое фантики!" // Про молодёжь и свободу;

27:13 "Заявления, которые ничего хорошего не несут!" // Про язык вражды с обеих сторон;

28:49 "В Украине общество живёт только политикой!" // Что происходит с людьми в России и Украине?

30:06 "Украинцы хотят не мира! Украинцы хотят победы, возмездия!";

30:52 "Я бы этого больше всего на свете хотела!" // Про мир, Запад и переговоры;

31:49 "Очень много мифов!" // Как работает пропаганда? И где голос народа?

33:54 "Об этом никто не думает!" // А с чего всё началось? И кто виноват?

35:23 "До сих пор мороз по коже! Своими маленькими ножками он ступает по стеклу!" // Про Донецк;

37:37 "Включает в эфир свою маленькую дочь, которая говорит, что она ненавидит русских!";

38:44 Победить ненавистью невозможно?

39:25 "Пехоту уже пускают на минные поля!";

40:30 "И это не фейки российской пропаганды!" // Про кладбища в Украине;

41:21 "Это жернова ненависти!" // Сколько ещё придётся ждать мира?

42:41 Панченко обратилась к украинцам: Думайте о себе и о своих детях!

43:44 "Я это чувствую!" // Про Беларусь;

43:58 "Был очень большой резонанс" // Про допросы после участия в "Славянском базаре";

44:52 "Да никто не думал, что будет!" // Про жизнь накануне 24 февраля и письмо Президента России;

46:09 "Мы уже по-другому воспринимаем салюты и фейерверки..."

46:50 "Хочется верить, что мы вернёмся в то время, когда люди были людьми!".

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